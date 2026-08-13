En el catálogo de HBO Max, “Lanterns” (titulada en español: “Linternas”) se presenta como la nueva gran apuesta televisiva de DC, con una propuesta que se aleja de lo que usualmente vemos en el género de superhéroes. Y es que la serie construye su identidad a partir de una mezcla entre misterio policial e imaginario cósmico ligado a los anillos de poder, y ya se perfila como uno de los lanzamientos más interesantes del momento en el streaming. Así, si quieres saber exactamente cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo, esta guía de Gestión Mix te ayudará a seguir todos los episodios sin perderte ninguno.

Vale precisar que la ficción sigue a dos Linternas Verdes, Hal Jordan (Kyle Chandler) y John Stewart (Aaron Pierre), quienes funcionan como una suerte de policías intergalácticos con anillos de poder capaces de crear construcciones de luz verde.

En la historia, ambos son asignados a investigar un asesinato en un pequeño pueblo de Estados Unidos (Nebraska), un caso que en apariencia es local, pero que va revelando un misterio mucho más grande.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Lanterns”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “LANTERNS”

La primera temporada de la serie de HBO Max se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre agosto y octubre del 2026.

Episodio 1: domingo 16 de agosto del 2026

domingo 16 de agosto del 2026 Episodio 2: domingo 23 de agosto del 2026

domingo 23 de agosto del 2026 Episodio 3: domingo 30 de agosto del 2026

domingo 30 de agosto del 2026 Episodio 4: domingo 6 de septiembre del 2026

domingo 6 de septiembre del 2026 Episodio 5: domingo 13 de septiembre del 2026

domingo 13 de septiembre del 2026 Episodio 6: domingo 20 de septiembre del 2026

domingo 20 de septiembre del 2026 Episodio 7: domingo 27 de septiembre del 2026

domingo 27 de septiembre del 2026 Episodio 8 (final): domingo 4 de octubre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “LANTERNS”?

En Estados Unidos, cada capítulo de “Lanterns” llega a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET).

Entonces, haciendo la conversión correspondiente, eso equivale al siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los domingos Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los domingos Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los domingos España 3:00 a.m. de los lunes

¿DÓNDE VER “LANTERNS”?

Tal como te puedes imaginar, “Lanterns” es un título exclusivo del catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “LANTERNS”?

Kyle Chandler encabeza el reparto de “Lanterns” como Hal Jordan, el Linterna veterano que se acerca al retiro.

A su lado, Aaron Pierre interpreta a John Stewart, el nuevo recluta al que Jordan debe entrenar.

Los acompañan en el elenco:

Kelly Macdonald como la sheriff Kerry

como la sheriff Kerry Nathan Fillion como Guy Gardner

como Guy Gardner Garret Dillahunt como William Macon

El póster de "Lanterns", serie que explora géneros como la ciencia ficción y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: HBO / Warner Bros. Television / DC Studios)