Quienes creían que “The Big Bang Theory” ya lo había dado todo, tendrán una nueva cita con la franquicia. Y es que HBO Max lanza “Stuart Fails to Save the Universe” (en español: “Stuart no logra salvar el universo”), un spin-off que introduce a uno de los personajes más queridos de la serie original a una aventura de ciencia ficción a gran escala. Así, si quieres conocer la fecha de estreno y cómo se ha organizado la temporada, aquí Gestión Mix te trae la guía completa.

Vale precisar que la producción sigue a Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de la tienda Comic Center, quien rompe por accidente un dispositivo construido por Sheldon y Leonard.

Ese error desata un auténtico “Armagedón” multiversal y nuestro protagonista se ve obligado a viajar entre realidades alternas para intentar restaurar el orden.

En este recorrido lo acompañan su novia Denise (Lauren Lapkus), su amigo geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke (John Ross Bowie), quien también aparece como una versión alterna de sí mismo en otra línea de tiempo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Stuart Fails to Save the Universe”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE”

La primera temporada de la serie de HBO Max se compone de 10 capítulos en total, programados para lanzarse entre julio y septiembre del 2026.

Episodio 1 - “Spoiler: Gary Dies” : jueves 23 de julio del 2026

: jueves 23 de julio del 2026 Episodio 2 - “Spoiler: Bert is Magic” : jueves 30 de julio del 2026

: jueves 30 de julio del 2026 Episodio 3 - “Spoiler: Zack’s in This One” : jueves 6 de agosto del 2026

: jueves 6 de agosto del 2026 Episodio 4 - “Spoiler: Stuart Makes a Wallet” : jueves 13 de agosto del 2026

: jueves 13 de agosto del 2026 Episodio 5 - “Spoiler: Gary Works for UPS” : jueves 20 de agosto del 2026

: jueves 20 de agosto del 2026 Episodio 6 - “Spoiler: Bert Gets Married” : jueves 27 de agosto del 2026

: jueves 27 de agosto del 2026 Episodio 7- “Spoiler: Dexys Midnight Runners Get a Royalty Payment” : jueves 3 de septiembre del 2026

: jueves 3 de septiembre del 2026 Episodio 8 - “Spoiler: We’re as Confused as You Are” : jueves 10 de septiembre del 2026

: jueves 10 de septiembre del 2026 Episodio 9 - “Spoiler: We Couldn’t Get Green Lantern” : jueves 17 de septiembre del 2026

: jueves 17 de septiembre del 2026 Episodio 10 (final) - “Spoiler: Filmed Before a Live Studio Audience”: jueves 24 de septiembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE “STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE”?

“Stuart Fails to Save the Universe” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Horario Países Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los jueves Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los jueves Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los jueves España 3:00 a.m. de los viernes

¿DÓNDE VER “STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE”?

Tal como te puedes imaginar, “Stuart Fails to Save the Universe” es un título exclusivo de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Stuart Fails to Save the Universe", serie spin-off de "The Big Bang Theory" creada por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady (Foto: HBO)