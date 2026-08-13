Una película española que se sumerge en el mundo de los deportes extremos y en las historias inspiradas en hechos reales ya encontró espacio en el catálogo del mayor servicio de streaming. Se trata de “La fiera” (titulada en inglés: “To the Max”), cinta dirigida por Salvador Calvo y encabezada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, la cual tiene la clara misión de conquistar a la audiencia de Netflix. Así, si tienes curiosidad por la sinopsis de esta producción y quieres saber desde cuándo está disponible para verla, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la dirección del filme estuvo a cargo de Salvador Calvo, con un guion de Alejandro Hernández, la música de Roque Baños y la fotografía de Ángel Iguácel.

Además, el largometraje está respaldado por MOD Producciones y Atresmedia Cine, y cuenta con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

LA TRAMA DE “LA FIERA”

La película “La fiera” narra la historia real de Carlos Suárez, Darío Barrio, Álvaro Bultó, Manolo Chana y Armando del Rey, cinco amigos unidos por su pasión por los deportes extremos que se convirtieron en pioneros del salto BASE con traje de alas en España.

Sin embargo, con el tiempo, el grupo descubre que sentir que vuelan es, a la vez, uno de los mayores riesgos que pueden asumir.

Así, la película de Netflix combina drama, deporte y amistad, con un elenco que llega respaldado por seguidores fieles gracias a proyectos previos.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LA FIERA”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA FIERA”

A continuación, conoce a los integrantes del reparto principal de “La fiera”:

Carlos Cuevas como Carlos Suárez

como Carlos Suárez Miguel Ángel Silvestre como Darío Barrio

como Darío Barrio Miguel Bernardeau como Armando del Rey

como Armando del Rey Candela González como Myriam Montañana

como Myriam Montañana Stéphanie Magnin como Iris

como Iris David Marcé como Álvaro Bultó

como Álvaro Bultó José Manuel Poga como Manolo Chana

como Manolo Chana Ana Gracia como Blanca

como Blanca Paloma Bloyd como Leti

¿DÓNDE VER “LA FIERA”?

“La fiera” se estrenó primero en cines de España el pasado 6 de febrero del 2026, distribuida por Buena Vista International.

Y, en Netflix, la cinta está programada para lanzarse el viernes 14 de agosto del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Cabe resaltar que el filme dura 113 minutos en total y está clasificado para mayores de 16 años.

LA VERDADERA TRAGEDIA DETRÁS DE “LA FIERA”

“La fiera” está atravesada por una verdadera tragedia: la muerte de Carlos Suárez, uno de los personajes reales de la cinta y especialista de riesgo en el rodaje, quien perdió la vida a los 52 años cuando su paracaídas no se abrió durante un salto grupal en un aeródromo de Toledo mientras se preparaba para una escena de la película.

De esta forma, su fallecimiento terminó marcando el tono de la producción y la manera en la que el público se acerca hoy a este proyecto.

El póster de "La fiera", película española del director Salvador Calvo que se desarrolla a lo largo de 113 minutos de metraje (Foto: Mod Producciones / Atresmedia Cine)