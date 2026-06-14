Si hay una serie de Westeros que va a concentrar todas las miradas esta temporada, esa es “House of the Dragon” (en español: “La casa del dragón”). Y es que la precuela de “Game of Thrones” regresa a HBO Max con una tercera entrega que lleva la contienda Targaryen al límite, con más dragones surcando el cielo, combates decisivos en el mar y elecciones que marcarán a sus protagonistas. Así, si quieres entender a fondo qué cuentan los nuevos capítulos, vale la pena que sigas leyendo esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que el show televisivo forma parte del universo creado por George R. R. Martin y está basado en su novela “Fire & Blood”.

En ese sentido, la ficción se ambienta unos doscientos años antes de los eventos de “Game of Thrones” y narra la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones: la fractura interna de la Casa Targaryen por el control del Trono de Hierro.

LA TRAMA DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

La tercera temporada de “House of the Dragon” retoma la historia justo donde la segunda dejó las cosas, con el conflicto a punto de estallar en su fase más violenta.

De esta manera, el primer gran evento que la entrega aborda es la Batalla de la Garganta (The Battle of the Gullet), un enfrentamiento naval de proporciones épicas en el canal de agua que separa las islas de Driftmark y Rocadragón de la costa de Westeros.

Entonces, con Rhaenyra (Emma D’Arcy) acumulando una ventaja considerable en dragones gracias a los llamados ‘dragonseeds’ (jinetes de sangre Valyria capaces de montar bestias salvajes), su bando podría llegar a controlar hasta siete u ocho monturas en total, incluyendo a Rhaena (Phoebe Campbell) si logra domar a Sheepstealer en el Valle de Arryn.

En el frente rival, el ejército Hightower avanza desde Antigua con el recién incorporado Ormund Hightower (James Norton) al frente, junto al príncipe Daeron y su dragón, mientras Aemond (Ewan Mitchell) y su descomunal Vhagar permanecen como la amenaza más impredecible del tablero.

O sea, esta entrega se perfila como la más orientada a la acción de toda la franquicia. Y tú, ¿te la vas a perder?

EL TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

La tercera temporada de “House of the Dragon” se estrena el domingo 21 de junio del 2026 en HBO y su plataforma de streaming HBO Max, con emisión semanal hasta el 9 de agosto del 2026.

Cabe resaltar que la entrega se compone de 8 episodios en total y es la penúltima de la serie: HBO encargó una cuarta y última temporada en noviembre del 2025.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

Los actores principales regresan en sus roles: Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como Daemon, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Ewan Mitchell como Aemond y Tom Glynn-Carney como Aegon II.

Se suman también Harry Collett (Jacaerys), Phia Saban (Helaena), Phoebe Campbell (Rhaena) y Bethany Antonia (Baela).

Entre los nuevos fichajes, el más destacado es James Norton, quien interpreta a Ormund Hightower, señor de Antigua.

Asimismo, se incorporan Tommy Flanagan como Roderick Dustin y Dan Fogler como Torrhen Manderly.

El actor Tom Glynn-Carney asume nuevamente el rol de Aegon II Targaryen en la tercera temporada de la serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)