Tener una visa estadounidense vigente en el pasaporte no significa necesariamente que el documento siga siendo válido. Las autoridades de Estados Unidos pueden cancelarla incluso antes de su fecha de vencimiento si aparecen circunstancias que, bajo las normas migratorias, justifican su revocación.

La Embajada de Estados Unidos en México explicó en la red social X que los funcionarios consulares tienen la facultad de cancelar una visa dependiendo de las circunstancias de cada caso. Esto se debe a que una visa es una autorización concedida por el gobierno estadounidense para solicitar el ingreso al país, pero no constituye un derecho permanente.

¿Por qué pueden cancelar una visa?

Existen diferentes situaciones que pueden llevar a la revocación del documento. Entre ellas se encuentra permanecer en Estados Unidos más allá del tiempo permitido, cometer determinados delitos o representar un riesgo para la seguridad pública.

También pueden existir consecuencias cuando una persona está vinculada con actividades relacionadas con el terrorismo o proporciona apoyo a organizaciones terroristas. Las autoridades también reforzaron los mecanismos destinados a identificar posibles infracciones entre extranjeros que se encuentran dentro del territorio estadounidense.

Otro punto importante es que una visa no garantiza automáticamente la entrada a Estados Unidos. Cada vez que una persona llega al país, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza determina si puede ingresar y cuánto tiempo está autorizada a permanecer.

El Departamento de Estado informó que más de 175,000 visas habían sido revocadas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. (Foto referencial: Freepik)

Marco migratorio más estricto

El secretario de Estado, Marco Rubio, también se refirió a la facultad del gobierno para retirar estos documentos. En marzo de 2025 sostuvo que “nadie tiene derecho a una visa” y explicó que, si las autoridades pueden rechazar una solicitud antes de conceder el documento, también tienen la capacidad de revocarlo posteriormente cuando existen razones para hacerlo.

Las cancelaciones han aumentado considerablemente durante el segundo mandato de Donald Trump y forman parte de una política migratoria que busca ampliar los controles sobre extranjeros, tanto durante el proceso de solicitud como después de que obtienen una autorización para viajar a Estados Unidos.

Más de 175 mil visas revocadas

El Departamento de Estado informó en agosto de 2026 que más de 175,000 visas habían sido revocadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. La cifra supera ampliamente las más de 100,000 cancelaciones que habían sido reportadas en enero para el periodo correspondiente a 2025.

Entre las situaciones que aparecen con frecuencia en las revisiones de las autoridades están las infracciones migratorias y los contactos con las fuerzas del orden por hechos como conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones, robos y otros delitos.

Por ello, una persona no debería asumir que una visa seguirá siendo válida simplemente porque la fecha impresa en su pasaporte todavía no ha expirado. La situación migratoria puede ser revisada por las autoridades y, si se determina que existen motivos suficientes, el documento puede ser cancelado.