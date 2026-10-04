Nicaragua y República Dominicana se enfrentan este domingo 4 de octubre por la jornada 4 del Grupo A de la Concacaf Nations League 2026 en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, Managua. Ambas selecciones buscarán el triunfo que les permita encontrar la tranquilidad y recobrar la confianza en el proyecto.

La selección de Nicaragua llega a la cita tras perder contra Costa Rica y acumula tres derrotas consecutivas en el certamen. Antes cayó ante Curazao por 6-1 y contra República Dominicana 3-2. Es por esa razón que los hinchas exigen cambios radicales.

Por su parte, República Dominicana se hace presente en el Estadio Nacional tras perder 4-1 contra Haití. Esta derrota puso fin a la racha de dos victorias consecutivas.

¿A qué hora juegan Nicaragua vs. República Dominicana?

El partido entre Nicaragua y República Dominicana se realizará en el siguiente horario. Revisa la programación según tu localidad.

Nicaragua: 8:00 p.m.

República Dominicana: 10:00 p.m.

México (CDMX): 8:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 7:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 6:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.

Puerto Rico: 10:00 p.m.

Panamá: 9:00 p. m.

El Salvador: 8:00 p.m.

Guatemala: 8:00 p.m.

Honduras: 8:00 p.m.

Costa Rica: 8:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Chile (Santiago): 11:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Perú: 9:00 p. m.

Colombia: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Nicaragua vs. República Dominicana EN VIVO hoy?

Canales de TV para ver el partido entre Nicaragua vs. República Dominicana que se realizará hoy por la Concacaf Nations League 2026.

Nicaragua: NicaSports

Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX y NAICOM

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One.