Este domingo 4 de octubre, Costa Rica y Haití se medirán por la jornada 4 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Este duelo es clave para la tricolor, que quedó eliminada del certamen, pero tendrá que ganar para evitar descender y no complicar sus opciones de clasificar a la Copa Oro 2027.

Con el interinato de Bryan Ruiz, la selección de Costa Rica intentará encontrar su mejor nivel futbolístico y lograr los puntos que le permitan continuar en la Liga A. El seleccionador de 41 años decidió dejar fuera de la nómina para este compromiso a Bayron Mora, Darryl Araya, Aarón Murillo, Claudio Montero, Doryan Rodríguez y Gerson Torres.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Haití hoy?

Revisa los horarios para ver el partido entre Costa Rica vs. Haití que se realizará hoy domingo por la cuarta jornada de la Concacaf Nations League.

Costa Rica: 6:00 p.m.

Haití: 8:00 p.m.

México (CDMX): 6:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 7:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 6:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.

Puerto Rico: 8:00 p.m.

República Dominicana: 8:00 p.m.

Panamá: 7:00 p. m.

El Salvador: 6:00 p.m.

Guatemala: 6:00 p.m.

Honduras: 6:00 p.m.

Nicaragua: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Chile (Santiago): 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

¿Dónde ver Costa Rica vs. Haití por la Concacaf Nations League?

Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Costa Rica contra Haití según tu localidad:

Costa Rica: Repretel y Canal 6

Haití: Tele Haití y TNH

Jamaica: Bluu

Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX y NAICOM

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX y FOX One.

Si te encuentras en Costa Rica, sigue el compromiso por Repretel y Repretel Canal 6. Para que puedas alentar EN VIVO a la Tricolor en este partido clave.