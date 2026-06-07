La jornada de hoy 7 de junio es clave para definir quién será el próximo presidente del Perú en la Segunda Elección Presidencial 2026 , por eso es fundamental que tengas claro a qué hora abren y cierran los locales de votación. En este artículo encontrarás lo que pasa si llegas tarde, los horarios para peruanos en el extranjero y recomendaciones prácticas para evitar multas y filas innecesarias.

¿A qué hora abren y cierran los locales de votación?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado que la Segunda Elección Presidencial 2026 se realiza hoy domingo 7 de junio de 2026. Para esta jornada se mantiene el horario electoral habitual, pensado para facilitar la participación de la mayor cantidad de ciudadanos posibles a nivel nacional.

De acuerdo con la información difundida por la ONPE en sus canales oficiales, el horario para votar es el siguiente:

Apertura de locales y mesas de votación: 7:00 a. m.

Cierre de votación y de ingreso a los locales: 5:00 p. m.

Esto significa que, mientras llegues a tu local de votación antes de las 5:00 p. m., el personal está obligado a permitirte votar aunque la atención se extienda algunos minutos dentro del local. En cambio, si llegas cuando las puertas ya están cerradas, no podrás ingresar ni emitir tu voto, y podrías quedar sujeto a la multa correspondiente por omisión al sufragio según la normativa vigente.

ODPE Arequipa y la ODPE Pasco acondicionan los locales de votación para las Elecciones Primarias (modalidad afiliados) de las ERM2026 de los movimientos regionales Arequipa Avancemos y Pasco Joven.

¿Qué pasa si llego cerca de la hora de cierre?

Una de las dudas más frecuentes es qué ocurre si llegas a tu local de votación sobre la hora, sobre todo en una elección tan ajustada como una segunda vuelta presidencial. La regla general, según lo que explica la ONPE y recogen medios que consultan directamente a las autoridades electorales, es muy clara: el límite es la hora de cierre, no el tiempo que demore el proceso dentro del local.

Si ingresas al local de votación antes de las 5:00 p. m., tienes derecho a quedarte en la fila y votar, incluso si el proceso se prolonga algunos minutos después del horario oficial. Sin embargo, si llegas a las 5:01 p. m. y la puerta ya se encuentra cerrada, el personal no te permitirá ingresar y se considerará que no cumpliste con tu deber de votar. Recuerda que las ampliaciones de horario (como ocurrió de manera excepcional en la primera vuelta de abril por problemas logísticos) se comunican de forma oficial; si hoy no hay anuncio de extensión, rige el cierre a las 5:00 p. m.

Horario para peruanos en el extranjero

Si eres peruano residente en el extranjero, también participas hoy en la Segunda Elección Presidencial 2026 a través de los consulados habilitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la información difundida para estas elecciones, se mantiene el mismo rango de horario para la votación fuera del país, con la particularidad de que se aplica según la hora local de cada ciudad.

Los consulados y secciones consulares informan que la jornada electoral para compatriotas en el exterior se desarrolla:

Desde las 7:00 a. m.

Hasta las 5:00 p. m., según la hora local del país donde se ubica el local de votación.

Recomendaciones para organizar tu voto hoy

Más allá de saber a qué hora abren y cierran los locales, la experiencia de voto puede ser mucho más ágil si te organizas con anticipación. Ten en cuenta estas recomendaciones prácticas:

Lleva tu DNI físico vigente; sin él no podrás votar.

Llega con anticipación, idealmente en horas de menor afluencia (muy temprano por la mañana o a media mañana).

Revisa previamente tu mesa y aula para evitar estar preguntando a última hora y perder tiempo en colas.

Considera el tráfico, cierre de calles y posibles desvíos, especialmente en zonas céntricas o muy pobladas.

Si eres miembro de mesa, recuerda que debes presentarte desde las 6:00 a. m. para la instalación.

Horarios y responsabilidades para los miembros de mesa

Para garantizar que las mesas estén listas cuando se abren los locales, la ONPE convoca a los miembros de mesa —titulares y suplentes— desde una hora antes del inicio de la votación. En esta Segunda Elección Presidencial se mantienen, en principio, los mismos miembros de mesa que fueron sorteados para las Elecciones Generales 2026 de la primera vuelta.

Los miembros de mesa deben:

Llegar a su local a partir de las 6:00 a. m. para instalar la mesa.

Recibir y verificar el material electoral (ánforas, cédulas, actas, padrones).

Firmar las actas de instalación y coordinar el orden de atención de votantes.

Permanecer hasta el cierre y el conteo de votos, salvo razones de fuerza mayor.

Cumplir adecuadamente con estas funciones es clave para que las mesas estén operativas desde las 7:00 a. m. y se eviten retrasos que afecten el flujo de electores durante todo el día.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el horario de votación hoy 7 de junio

1. ¿A qué hora abren los locales de votación hoy en la Segunda Elección Presidencial 2026? Hoy domingo 7 de junio, los locales de votación en todo el territorio nacional abren a las 7:00 a. m., horario fijado por la ONPE para el inicio de la jornada electoral.

2. ¿Hasta qué hora puedo votar hoy? Puedes votar hasta las 5:00 p. m., siempre que ingreses al local antes de esa hora; si estás dentro del local a tiempo, podrás emitir tu voto aunque la fila continúe unos minutos más.

3. ¿Los peruanos en el extranjero tienen el mismo horario? Sí, los peruanos residentes en el exterior votan también de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., pero tomando como referencia la hora local de la ciudad donde se encuentra su consulado o local de votación.

4. ¿Qué pasa si llego después de las 5:00 p. m.? Si llegas cuando el local ya cerró sus puertas, no podrás ingresar ni votar y se considerará que no cumpliste con tu deber de sufragar, lo que podría generar una multa según lo establecido por el sistema electoral.

5. ¿Dónde puedo confirmar mi local y mesa de votación antes de ir? Puedes consultar rápidamente tu local, mesa y aula de votación en plataformas de consulta oficial como “Dónde voto” de la Defensoría del Pueblo o en los canales informativos habilitados por la ONPE, ingresando tu número de DNI.