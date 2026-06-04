En el Perú el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años, según el artículo 31 de la Constitución y las normas electorales vigentes. Para la Segunda Vuelta presidencial del domingo 7 de junio de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha ratificado que las multas se mantienen bajo el mismo esquema aplicado en la primera vuelta.

El monto que pagarás por no votar no es igual para todos, sino que depende de la clasificación socioeconómica del distrito que figura como domicilio en tu DNI, tomando como referencia la información del INEI y el valor de la UIT 2026 (S/ 5 500). Para este proceso, las multas por no votar son las siguientes:

Distrito “no pobre”: S/ 110,00 (equivalente al 2% de la UIT) .

. Distrito “pobre”: S/ 55,00 (equivalente al 1% de la UIT) .

. Distrito de “pobreza extrema”: S/ 27,50 (equivalente al 0,5% de la UIT) .

Además, si te corresponde ser miembro de mesa (titular o suplente) y no cumples esa función, la multa es de S/ 275, equivalente al 5% de la UIT 2026.

"Con frecuencia escuchamos frases como ‘no tiene sentido molestarnos en ir a votar’. Nada más lejos de la realidad. Qué error cometemos al subestimar el poder de la participación ciudadana", escribe el CEO de Yape.

¿Cómo saber cuánto debo pagar exactamente?

El factor clave para saber cuánto pagarás es el distrito que aparece como domicilio en tu DNI, no el lugar donde realmente vives o donde votas por decisión propia. La clasificación del distrito (no pobre, pobre o pobre extremo) la realiza el INEI y es la que utiliza el JNE para asignar el monto de la multa.

En la práctica, el cálculo es automático:

El sistema electoral cruza tu número de DNI con la base de datos del padrón y la clasificación socioeconómica de tu distrito.

Si no registras asistencia el día de la elección, se genera una multa según la escala que te corresponda.

La multa queda asociada a tu DNI hasta que la pagues o presentes una justificación aceptada por el JNE.

Medios como La República, El Comercio, Infobae y TVPerú han replicado estas escalas con base en comunicados del JNE y la ONPE, confirmando los rangos entre S/ 27,50 y S/ 110 para omisión de voto y S/ 275 por faltar como miembro de mesa .

¿Qué pasa si no pago la multa electoral?

No pagar tu multa por no votar no es algo que “queda ahí” sin consecuencias, ya que el JNE puede registrar la sanción en el padrón de omisos y generar restricciones administrativas. Entre los efectos más frecuentes que se han señalado en procesos anteriores están:

Trámites limitados en entidades públicas hasta regularizar la deuda electoral.

Impedimentos para ser nombrado en cargos públicos o inscribirte como candidato.

Problemas para obtener ciertos documentos o certificados, según la normativa vigente y su reglamentación específica.

¿Puedo justificar mi inasistencia y evitar la multa?

Sí, existen supuestos contemplados por el sistema electoral para justificar tu inasistencia y evitar el pago de la multa, siempre que presentes la documentación en los plazos que fije el JNE. Entre las causales que suelen aceptarse en procesos electorales anteriores se encuentran:

Enfermedad o accidente que te impidió trasladarte a tu local de votación, acreditado con certificado médico.

Viaje al extranjero u otras razones de fuerza mayor debidamente sustentadas.

Distancia excesiva entre tu domicilio real y el local de votación, cuando aplica el criterio de imposibilidad material para asistir.

La presentación de estas justificaciones debe hacerse ante el JNE u organismos competentes dentro del plazo establecido tras la jornada electoral, y cada caso se evalúa de manera individual. Si la solicitud es aceptada, la multa puede ser anulada o no generarse en el sistema.

¿Cómo y dónde pagar la multa por no votar?

Las multas electorales pueden pagarse a través de canales que el JNE y la ONPE difunden en cada proceso, como el Banco de la Nación y plataformas en línea habilitadas para consultar tu estado de cuenta electoral. De manera general, el flujo suele ser el siguiente:

Consultas en línea con tu DNI el monto de tus multas electorales pendientes en los portales oficiales del JNE o de la ONPE.

Realizas el pago en los canales autorizados (agencias del Banco de la Nación, ventanillas o plataformas virtuales cuando estén habilitadas).

Conservas el comprobante para cualquier trámite posterior o eventual reclamo.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre multas por NO VOTAR en Elecciones 2026

1. ¿Cuánto debo pagar por no votar en la Segunda Vuelta 2026 en Perú?Debes pagar entre S/ 27,50 y S/ 110 por no votar, según si el distrito de tu DNI es catalogado como pobreza extrema, pobre o no pobre, respectivamente.

2. ¿Cuál es la multa por no cumplir como miembro de mesa en la Segunda Vuelta 2026?Si fuiste sorteado como miembro de mesa (titular o suplente) y no cumpliste con esa función, la multa es de S/ 275, equivalente al 5% de la UIT 2026.

3. ¿En qué se basan los montos de las multas electorales 2026?Los montos se calculan como porcentajes de la UIT vigente (S/ 5 500 en 2026) y dependen de la clasificación socioeconómica del distrito de tu DNI, según datos del INEI y el criterio del JNE.

4. ¿Qué pasa si no pago la multa por no votar?Si no pagas la multa, la sanción queda registrada a tu nombre y puede generarte restricciones en trámites públicos y limitaciones para ejercer ciertos derechos políticos hasta que regularices tu situación.

5. ¿Dónde puedo verificar y pagar mi multa electoral por no votar?Puedes consultar tus multas electorales con tu DNI y ver las opciones de pago en los portales oficiales del JNE y la ONPE, así como en los canales que el Estado comunica para cada proceso, incluido el Banco de la Nación.