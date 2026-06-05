Para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la ONPE ha confirmado que la compensación económica para los miembros de mesa es equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el proceso electoral. En términos prácticos, este porcentaje se traduce en un pago aproximado de S/ 165 por jornada electoral completa, cifra que ya fue comunicada por medios nacionales con base en información oficial del organismo electoral.

Este monto se paga por cada jornada electoral, es decir, recibirás un pago por la primera vuelta y otro por la segunda vuelta del 7 de junio, siempre que hayas cumplido tu función en cada una de ellas. En otras palabras, si estuviste presente como miembro de mesa en ambas fechas y completaste tu labor, podrías acumular el doble de la compensación, siempre bajo las reglas establecidas por la ONPE.

Miembro de mesa: Conoce el paso a paso registral para el cobro de la compensación económica ofrecida por la ONPE. (Foto: gob.pe)

¿Quiénes reciben el pago y bajo qué condiciones?

La compensación económica solo aplica para quienes efectivamente ejercen el rol de miembro de mesa durante toda la jornada electoral, desde la instalación de la mesa hasta el cierre del escrutinio. Esto incluye tanto a los miembros titulares como a los suplentes que finalmente se quedan a cargo de la mesa y desarrollan todas las etapas del proceso de votación.

Si fuiste sorteado como miembro de mesa y no cumples con tu deber, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece una multa de S/ 275, equivalente al 5% de la UIT 2026, que se suma a la sanción por omitir tu voto. En la práctica, la ecuación es simple: si asistes y trabajas, recibes el pago y los beneficios; si no vas, te expones a una multa superior al monto que hubieras cobrado por la jornada.

Beneficios adicionales: día de descanso y reconocimiento

Además del incentivo económico, el Congreso aprobó una reforma que otorga a los miembros de mesa un día de descanso laboral no compensable por cada jornada electoral cumplida. Este beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como del sector privado, siempre que se acredite la participación efectiva como miembro de mesa ante el empleador.

Este día de descanso se suma a los mecanismos de incentivo que buscan reconocer el esfuerzo cívico de los ciudadanos que asumen la responsabilidad de conducir la mesa de sufragio. Para ti, como votante y potencial miembro de mesa, esto se traduce en un beneficio tangible: un ingreso extra y un día libre pagado, a cambio de una sola jornada de trabajo electoral.

¿Cómo y cuándo se cobra la compensación?

La ONPE suele establecer un cronograma de pagos para miembros de mesa que se publica en sus canales oficiales y redes sociales, donde se detalla desde qué fecha y bajo qué modalidad se pueden cobrar los S/ 165. En procesos anteriores y en las comunicaciones recientes, la institución ha dejado claro que el pago se realiza luego de validar la lista de quienes efectivamente cumplieron la labor durante toda la jornada.

Lo habitual es que la compensación se entregué a través de bancos o aplicativos específicos, previa identificación con tu DNI y, en algunos casos, con un formulario o constancia emitida por la ONPE. Por ello, es clave que estés atento a los anuncios oficiales antes y después del 7 de junio, para no perder la ventana de cobro ni dejar ese dinero sin reclamar.

¿Qué pasa si no quiero ser miembro de mesa?

Si fuiste sorteado como miembro de mesa pero no deseas o no puedes asistir, debes saber que la norma prevé sanciones económicas y administrativas. La multa de S/ 275, equivalente al 5% de la UIT, se aplica a quienes no cumplen con su deber sin justificación válida, y se suma a la multa por no votar el día de la elección.

Solo en casos de justificación o dispensa aprobada por el JNE, como problemas de salud acreditados o situaciones específicas reguladas por la ley, se te exonerará de la multa y de la obligación de asistir como miembro de mesa. Si tu caso aplica, deberás tramitar la justificación dentro de los plazos y canales oficiales establecidos por el sistema electoral peruano.

¿Fuiste elegido miembro de mesa? Descubre la multa por no presentarte | Foto: Andina

Preguntas frecuentes (FAQs) para Google y modo IA

1. ¿Cuánto me pagan por ser miembro de mesa el 7 de junio de 2026?

La compensación económica es de aproximadamente S/ 165 por jornada completa, equivalente al 3% de la UIT 2026, según lo establecido para las Elecciones Generales 2026. Este pago se otorga siempre que cumplas todas las etapas: instalación, recepción de votos y escrutinio de la mesa.

2. ¿El pago por miembro de mesa en segunda vuelta es adicional al de la primera vuelta?

Sí. La normativa establece que el incentivo se paga por cada jornada electoral, de modo que recibirás una compensación por la primera vuelta y otra por la segunda vuelta del 7 de junio, si participas en ambas. Cada una de estas jornadas se considera independiente a efectos de pago y reconocimiento de beneficios.

3. ¿Dónde puedo verificar si soy miembro de mesa para el 7 de junio?

Puedes consultar con tu DNI en la plataforma oficial de la ONPE, donde se detalla si eres miembro titular o suplente y en qué local te toca votar. Allí también se publica información actualizada sobre capacitación, horarios y recomendaciones para el día de la elección.

4. ¿Cómo obtengo el día de descanso por ser miembro de mesa?

Luego de cumplir tu rol el 7 de junio, deberás guardar la constancia de la ONPE o el documento que acredite tu participación para presentarlo a tu empleador. Con esa prueba, podrás acceder al día de descanso no compensable, tanto si trabajas en el sector público como en el privado, tal como indica la normativa vigente.

5. ¿Qué pasa si no asisto y no justifico mi inasistencia como miembro de mesa?

Si no asistes y no presentas una justificación válida aceptada por el JNE, se te aplicará una multa de S/ 275, equivalente al 5% de la UIT, además de las sanciones por no votar. Esta sanción quedará registrada y puede afectar trámites posteriores hasta que regularices el pago correspondiente.