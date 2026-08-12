El cielo de México se iluminará y nos regalará una escena cinematográfica que no te puedes perder. Entre la noche del miércoles 12 de agosto y la madrugada del 13 del mencionado mes, la lluvia de meteoros Perseidas 2026 alcanzará su máxima actividad. El momento más favorable será después de la medianoche y antes del amanecer, cuando el cielo esté más oscuro y la actividad meteórica sea mayor; además, la coincidencia con la Luna nueva permitirá disfrutar del espectáculo con mínima interferencia de luz lunar.

¿A qué hora empieza la lluvia de Perseidas 2026 en México?

Las Perseidas no empiezan en un horario fijo; están activas del 17 de julio al 24 de agosto. Por ello, el mejor tiempo para ver las estrellas fugaces es entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto.

Para México, la recomendación es comenzar la observación desde que el cielo esté completamente oscuro, aproximadamente a partir de las 21:00 horas. El radiante —el punto aparente desde el que parecen salir los meteoros— estará situado hacia la constelación de Perseo, en dirección nor-noreste. No obstante, no conviene fijar la mirada únicamente allí: los destellos pueden cruzar cualquier sector del firmamento.

Consulta a qué hora es, cuándo será y dónde observar la Lluvia de Meteoros Perseídas del mes de agosto de 2026, un fenómeno astronómico único que será visto en Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

Horarios para ver la lluvia de meteoros Perseidas en México

Estas referencias horarias corresponden principalmente a la zona centro de México, por lo que pueden presentar pequeñas variaciones en regiones con diferentes husos horarios. Asimismo, las condiciones del cielo serán determinantes: la presencia de nubes, humedad, humo o contaminación lumínica podría dificultar considerablemente la observación de las Perseidas y disminuir el número de meteoros que logren apreciarse durante su máxima actividad.

Momento Hora aproximada en CDMX Qué esperar Noche del 12 de agosto Desde las 20:00-21:00 Incremento notable de meteoros y mejor ventana inicial Pico estimado 20:00-22:00 del 12 Mayor concentración teórica de actividad Madrugada del 13 de agosto 00:00 hasta el amanecer Excelente observación con el radiante alto Días posteriores Noches del 13 al 24 Menor frecuencia, pero aún pueden verse Perseidas

¿Cómo ver la lluvia de meteoros EN VIVO?

La mejor transmisión en vivo es, literalmente, levantar la vista desde un sitio oscuro. Las Perseidas se observan a simple vista y no requieren telescopio ni binoculares: ambos instrumentos reducen el campo visual y dificultan captar trayectorias rápidas en distintas partes del cielo.

Busca una azotea segura, un parque autorizado, una zona rural o un mirador lejos de luminarias directas. Recuéstate en una silla reclinable o manta, mira hacia el noreste sin bloquear el resto del cielo y espera al menos 20 a 30 minutos para que tus ojos completen su adaptación a la oscuridad. La NASA aconseja elegir un espacio abierto, dejar que la vista se acostumbre y mantenerse fuera hasta que las estrellas estén más altas.

Si el clima impide observar desde tu ciudad, la alternativa digital es seguir la cobertura de entidades astronómicas y webcams especializadas en meteoros. Revisa, el 12 de agosto, las cuentas oficiales y el canal de YouTube de NASA Science o del Marshall Space Flight Center para seguir la transmisión programada, horarios y señal disponible para México . Evita enlaces que prometan “streaming en vivo” sin identificar al observatorio, la ubicación de la cámara o la hora de emisión.