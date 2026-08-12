Por el Trofeo Teresa Herrara 2026, Real Madrid y Deportivo La Coruña se verán las caras este miércoles 12 de agosto en el Estadio ABANCA-RIAZOR. Para que no te pierdas el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Deportivo La Coruña en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026 este miércoles 12 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Deportivo La Coruña?
Este miércoles 12 de agosto se podrá ver el Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One
- México: Disney+ Premium México
- España: TV Galicia
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina
- Brasil: DAZN Brasil
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean