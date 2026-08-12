Por el Trofeo Teresa Herrara 2026, Real Madrid y Deportivo La Coruña se verán las caras este miércoles 12 de agosto en el Estadio ABANCA-RIAZOR. Para que no te pierdas el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Deportivo La Coruña en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026 este miércoles 12 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Deportivo La Coruña?

Este miércoles 12 de agosto se podrá ver el Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One

México: Disney+ Premium México

España: TV Galicia

Argentina: Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: DAZN Brasil

Chile: Disney+ Premium Chile

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Perú: Disney+ Premium Chile

Paraguay: Disney+ Premium Argentina

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte

República Dominicana: Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean