Piero Hatto
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Este miércoles 12 de agosto se llevará a cabo un nuevo duelo amistoso de preparación para el conjunto que dirige José Mourinho. Por el trofeo Teresa Herrera, no te pierdas el partido del Real Madrid - Deportivo La Coruña, que será transmitido desde las 21:00 horas por TVE La 1 y RTVE Play en directo. Con todos los titulares a disposición, los merengues van por un nuevo triunfo en esta pre temporada, a pocos días del arranque de LaLiga 2026-27.

¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera 2026.

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
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A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- Cobertura oficial de RTVE Play y Canal La 1 HD EN DIRECTO ONLINE para ver el partido Real Madrid — Deportivo La Coruña hoy por amistoso del Trofeo Teresa Herrera en el Estadio ABANCA-Riazor de A Coruña, Galicia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- Cobertura oficial de RTVE Play y Canal La 1 HD EN DIRECTO ONLINE para ver el partido Real Madrid — Deportivo La Coruña hoy por amistoso del Trofeo Teresa Herrera en el Estadio ABANCA-Riazor de A Coruña, Galicia. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera

  • Partido: Real Madrid — Deportivo La Coruña
  • 🏆 Competición: Trofeo Teresa Herrera
  • 📅 Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
  • 🕛 Hora: 21:00 horas (España peninsular)
  • 🏟️ Estadio: Abanca-Riazor
  • 📍 Ciudad: La Coruña, Galicia
  • 📺 TV: TVE La 1 HD
  • 📱 Streaming: RTVE Play
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