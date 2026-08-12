Este miércoles 12 de agosto se llevará a cabo un nuevo duelo amistoso de preparación para el conjunto que dirige José Mourinho. Por el trofeo Teresa Herrera, no te pierdas el partido del Real Madrid - Deportivo La Coruña, que será transmitido desde las 21:00 horas por TVE La 1 y RTVE Play en directo . Con todos los titulares a disposición, los merengues van por un nuevo triunfo en esta pre temporada, a pocos días del arranque de LaLiga 2026-27.

¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera 2026.

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¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

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A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- Cobertura oficial de RTVE Play y Canal La 1 HD EN DIRECTO ONLINE para ver el partido Real Madrid — Deportivo La Coruña hoy por amistoso del Trofeo Teresa Herrera en el Estadio ABANCA-Riazor de A Coruña, Galicia. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera

⚽ Partido : Real Madrid — Deportivo La Coruña

: Real Madrid — Deportivo La Coruña 🏆 Competición : Trofeo Teresa Herrera

: Trofeo Teresa Herrera 📅 Fecha : Miércoles 12 de agosto de 2026

: Miércoles 12 de agosto de 2026 🕛 Hora : 21:00 horas (España peninsular)

: 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio : Abanca-Riazor

: Abanca-Riazor 📍 Ciudad : La Coruña, Galicia

: La Coruña, Galicia 📺 TV : TVE La 1 HD

: TVE La 1 HD 📱 Streaming: RTVE Play