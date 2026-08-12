Este miércoles 12 de agosto se llevará a cabo un nuevo duelo amistoso de preparación para el conjunto que dirige José Mourinho. Por el trofeo Teresa Herrera, no te pierdas el partido del Real Madrid - Deportivo La Coruña, que será transmitido desde las 21:00 horas por TVE La 1 y RTVE Play en directo. Con todos los titulares a disposición, los merengues van por un nuevo triunfo en esta pre temporada, a pocos días del arranque de LaLiga 2026-27.
¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera?
La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera 2026.
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¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera en streaming?
RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
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Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO Real Madrid — Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera
- ⚽ Partido: Real Madrid — Deportivo La Coruña
- 🏆 Competición: Trofeo Teresa Herrera
- 📅 Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- 🕛 Hora: 21:00 horas (España peninsular)
- 🏟️ Estadio: Abanca-Riazor
- 📍 Ciudad: La Coruña, Galicia
- 📺 TV: TVE La 1 HD
- 📱 Streaming: RTVE Play