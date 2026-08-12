“Caminando con el diablo” (“The Devil Whitin” en inglés) es una película de Amazon Prime Video que se ambienta en la España rural de los años ochenta y sigue Miguel (Tamar Novas) y Alicia (Marina Salas), una pareja destruida por la misteriosa desaparición de su hijo Gabriel. A pesar de los años, no han podido superar su pérdida y tras cruzarse con una familia francesa que viaja en caravana, Miguel toma una decisión radical que lo cambia todo. ¿Cuándo llegará a la plataforma de streaming la ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena?

El thriller psicológico, que aborda temas como la culpa, el duelo no resuelto y los límites de la obsesión familiar, fue escrito por Jesús Miguel Quintana y Rubén Pérez Barrena, y tiene como protagonistas a Tamar Novas (“Mar adentro”, “Los abrazos rotos”) y Marina Salas (“El Cover”, “Saben aquell”).

Iván Marcos, Annick Weerts y Alban Petit completan el elenco principal de “Caminando con el diablo”, que se estrenó en los cines españoles en marzo de 2026 y llegará a Amazon Prime Video a mediados de agosto.

Annick Weerts como Marie, Iván Marcos como Tomás y Alban Petit como Philippe en el thriller psicológico español "Caminando con el diablo" (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE “CAMINANDO CON EL DIABLO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Caminando con el diablo”, “Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido.

Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.”

Por lo visto en el tráiler, la desaparición de Gabriel trastorna la vida de Miguel y Alicia. Principalmente la de Miguel, quien no puede lidiar con la culpa por perder a su hijo. Por eso, cuando conoce a Philippe, el hijo de diez años de los turistas franceses, se obsesiona con él y le encuentra un parecido físico perturbador con su pequeño desaparecido.

¿CÓMO VER “CAMINANDO CON EL DIABLO”?

“Caminando con el diablo” se estrenará el viernes 14 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película española solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “CAMINANDO CON EL DIABLO”

REPARTO DE “CAMINANDO CON EL DIABLO”

Tamar Novas como Miguel

Marina Salas como Alicia

Iván Marcos como Tomás

Annick Weerts como Marie

Alban Petit como Philippe

Mateo Medina como Álamo

Vicente Vergara como Ibáñez

Andrea Guardiola como Merche

Edgar Costas como Mirón

Gonzalo González

Miguel Moreiras

Álvaro Lafora

Chavi Bruna

Jorge Asín

Alejandro Cano

Nur de Vega como Gabriel

Enrique Cazorla como Celestino

Ernesto Recuenco como Germán

Alban Petit da vida a Philippe, Tamar Novas da vida a Miguel y Marina Salas da vida a Alicia en el thriller psicológico español "Caminando con el diablo" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “CAMINANDO CON EL DIABLO”

“Caminando con el diablo”, producida por la compañía La Canica Films y distribuida por Filmax, tiene una duración de 84 minutos, es decir, 1 hora y 24 minutos.