La lluvia de meteoros Perseidas alcanza su punto máximo entre la noche de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026, y la madrugada del jueves 13 en Estados Unidos. Las mejores condiciones para observarla se darán después de la medianoche y antes del amanecer, con un cielo especialmente oscuro por la Luna nueva. Si quieres conocer a qué hora ver las Perseidas 2026 en EE.UU., con los horarios para ciudades como Miami, Nueva York, Houston o Los Ángeles, así como dónde observarlo y consejos para ver el fenómeno astronómico.

Las Perseidas alcanzan su máximo esta noche y podrían producir hasta 100 meteoros por hora en condiciones ideales. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A qué hora empieza la lluvia de meteoros Perseidas 2026?

Las Perseidas podrán verse desde el anochecer, pero el mejor momento para buscar estrellas fugaces será desde la medianoche hasta antes del amanecer del jueves 13 de agosto. La NASA señala que se pueden empezar a detectar meteoros desde aproximadamente las 10:00 p. m. en la hora local, mientras que la actividad suele aumentar durante las horas previas al amanecer.

La American Meteor Society confirma que el máximo de la lluvia ocurrirá durante la noche del 12 al 13 de agosto. Para esta edición, la Luna estará en fase nueva —0% iluminada—, una condición favorable porque su brillo no interferirá con la visibilidad de los meteoros.

En condiciones ideales, sin contaminación lumínica ni nubes, se podrían observar entre 50 y 100 meteoros por hora. Sin embargo, la cantidad real dependerá de la oscuridad del lugar, el clima y el tiempo que se permanezca observando.

Horarios para ver la lluvia de meteoros Perseidas 2026 en EE. UU.

A continuación, te compartimos ventanas orientativas para ver la lluvia de meteoros Perseidas 2026 en Estados Unidos. La recomendación es salir a observar desde las 10:00 p. m. y mantenerse atento, sobre todo, entre la 1:00 a. m. y poco antes del amanecer.

Zona horaria Ciudades de referencia Ventana recomendada Hora del Este (EDT) Miami, Nueva York, Orlando, Atlanta, Washington D. C. Desde las 10:00 p. m. del 12 de agosto; mejores opciones entre la 1:00 a. m. y las 4:30 a. m. del 13 de agosto Hora Central (CDT) Houston, Dallas, Chicago, San Antonio Desde las 10:00 p. m. del 12 de agosto; mejores opciones entre la 1:00 a. m. y las 4:45 a. m. del 13 de agosto Hora de la Montaña (MDT) Denver, Phoenix, Salt Lake City Desde las 10:00 p. m. del 12 de agosto; la actividad mejora después de medianoche y antes del amanecer Hora del Pacífico (PDT) Los Ángeles, Las Vegas, San Diego, San Francisco, Seattle Desde las 10:00 p. m. del 12 de agosto; mejor observación entre la madrugada y el amanecer del 13 de agosto

Los rangos horarios para las zonas Este y Central son estimaciones publicadas para la noche pico; las condiciones locales, especialmente las nubes y la iluminación urbana, pueden modificar la experiencia.

Cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas 2026 EN VIVO

Las Perseidas no requieren telescopio, binoculares ni una transmisión de televisión para observarse: el mejor plan es mirar el cielo directamente desde un lugar oscuro y abierto. La NASA recomienda observar durante varias horas, ya que los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del firmamento.

Busca un sitio con poca luz

Aléjate, en lo posible, de faroles, edificios iluminados y pantallas. Un parque amplio, un mirador, una playa o un área rural con horizonte despejado pueden ofrecer mejores resultados que el centro de una ciudad.

Mira todo el cielo, no solo Perseo

La lluvia recibe su nombre porque los meteoros parecen salir de la constelación de Perseo, conocida como el radiante. Aun así, las “estrellas fugaces” pueden cruzar cualquier zona del cielo, por lo que conviene recostarse y mirar hacia arriba con un campo de visión amplio.

Dale tiempo a tus ojos

Evita mirar el celular durante la observación. Tus ojos necesitan alrededor de 20 a 30 minutos para adaptarse a la oscuridad; una silla reclinable, manta, agua y ropa adecuada para la temperatura pueden hacer más cómoda la espera.

¿Hay transmisión online de la lluvia de meteoros Perseidas 2026?

La forma principal de ver las Perseidas EN VIVO es a simple vista desde Estados Unidos. En la información verificada para esta guía no aparece una transmisión oficial única de la NASA ni de otra entidad para seguir el fenómeno por streaming.

Si las nubes o la contaminación lumínica impiden la observación desde tu ciudad, puedes revisar los canales oficiales de NASA y de observatorios astronómicos locales por si habilitan una emisión especial.

El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que coincidirá con el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la lluvia de meteoros Perseidas 2026

¿Cuándo es el pico de las Perseidas 2026?

El pico se produce entre la noche del miércoles 12 de agosto y las primeras horas del jueves 13 de agosto de 2026.

¿A qué hora se ven mejor las estrellas fugaces?

Aunque pueden aparecer desde las 10:00 p. m., la mayor oportunidad de verlas será después de la medianoche y antes del amanecer.

¿Se podrán ver las Perseidas desde Miami, Nueva York y Los Ángeles?

Sí, el fenómeno es visible en el hemisferio norte, incluido Estados Unidos. La diferencia estará en las condiciones de cada ubicación: un cielo despejado, oscuro y lejos de luces artificiales mejora notablemente la observación.

¿Necesito telescopio para ver la lluvia de meteoros?

No. Las Perseidas se observan mejor a simple vista, porque un telescopio o binoculares limitan el campo de visión.

¿Por qué 2026 es un buen año para verlas?

La noche de máxima actividad coincide con Luna nueva, lo que deja el cielo con muy poca luz lunar y crea condiciones óptimas para detectar más meteoros.