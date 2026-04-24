Aunque se presentó como una opción rápida y exclusiva para conseguir la residencia legal en Estados Unidos, la llamada “Trump Gold Card” ha tenido un arranque más lento de lo previsto. Hasta ahora, apenas un solicitante ha logrado la aprobación dentro de este programa migratorio anunciado hace unos meses por el presidente Donald Trump.

El dato fue confirmado por el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, quien detalló que, desde que se empezaron a recibir solicitudes en diciembre, apenas un solicitante ha logrado completar el proceso con éxito, mientras que “cientos” de interesados siguen en espera.

¿Por qué solo una persona ha sido aprobada para la “Trump Gold Card”?

Según explicó Lutnick durante una audiencia en el Congreso, el gobierno decidió avanzar con extrema cautela. El proceso fue diseñado en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y se buscó que cada paso se hiciera “perfectamente”.

Además, el funcionario aseguró que el sistema de verificación es uno de los más estrictos jamás implementados por el gobierno estadounidense. Esto incluye revisiones exhaustivas para cada solicitante, lo que explica por qué el avance ha sido tan lento.

La "Trump Gold Card" permite obtener residencia en EE.UU. pagando $1 millón. | Crédito: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

“Trump Gold Card”, residencia pensada para millonarios

La “Trump Gold Card” fue anunciada por Donald Trump como una alternativa para atraer inversión extranjera. La idea es ofrecer una residencia legal acelerada a ciudadanos extranjeros con alto poder adquisitivo.

Desde su lanzamiento en diciembre, el programa ha despertado interés entre inversionistas internacionales. Incluso, el sitio oficial promete que el proceso puede completarse en “tiempo récord”, algo que contrasta con la realidad actual.

Cuánto cuesta aplicar a la “Trump Gold Card”

El costo es uno de los puntos más llamativos —y también más exclusivos— del programa. Para postular, los interesados deben:

Pagar una donación de $1 millón al gobierno de EE.UU.

al gobierno de EE.UU. Cubrir $15,000 adicionales en tarifas administrativas al Departamento de Seguridad Nacional

Sobre el destino de ese dinero, Lutnick señaló que será utilizado para “el mejoramiento” del país, aunque no se han dado detalles específicos sobre su uso.

Qué se sabe del único beneficiario de la “Trump Gold Card”

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad ni la nacionalidad de la única persona aprobada. Tampoco se han dado detalles adicionales sobre su proceso, lo que mantiene el programa rodeado de cierto hermetismo.

Lo que sí está claro es que, pese a la expectativa generada, la “Trump Gold Card” aún está lejos de convertirse en una vía masiva de acceso a la residencia en EE.UU.

La "Trump Gold Card" promete un proceso rápido, pero su aprobación avanza lentamente. | Crédito: MANDEL NGAN / AFP

¿Qué es la gold card de Donald Trump?

Es un programa migratorio que ofrece residencia legal en EE.UU. a extranjeros que realicen una donación de $1 millón al gobierno.

¿Cuánto cuesta la tarjeta dorada de Donald Trump?

Cuesta $1 millón como donación obligatoria, más $15,000 en tarifas de procesamiento.