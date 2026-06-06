La selección de Argentina continúa afinando detalles para la defensa de su corona mundial y este sábado 6 de junio afrontará un atractivo amistoso internacional frente a Honduras. El encuentro se disputará en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos, escenario que reunirá a miles de aficionados argentinos ansiosos por volver a ver en acción a Lionel Messi y a las principales figuras de la Albiceleste antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026.

Con la ilusión renovada y la mirada puesta en una nueva conquista mundialista, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará aprovechar este compromiso para consolidar su funcionamiento colectivo y evaluar variantes tácticas. Si eres uno de los seguidores que no quiere perderse el encuentro, aquí te contamos cómo ver Argentina vs. Honduras EN VIVO por TV Pública, Canal 7 Online, Flow, DIRECTV y otras plataformas digitales.

¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras?

Argentina y Honduras se enfrentarán este sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas. El partido podrá seguirse desde distintos países con horarios adaptados a cada zona horaria.

Horarios de Argentina vs. Honduras

Argentina: 9:00 p.m.

Honduras: 6:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del domingo 7 de junio.

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO para Argentina vs. Honduras?

Los aficionados argentinos podrán seguir el amistoso entre la Albiceleste y Honduras a través de TV Pública, también conocida como Canal 7, señal de televisión abierta que suele transmitir los encuentros más importantes de la selección nacional.

La cobertura incluirá la previa, el desarrollo del partido y el análisis posterior, permitiendo que millones de seguidores acompañen a Lionel Messi y compañía en uno de los últimos ensayos antes de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal para ver Argentina vs. Honduras

Argentina: TV Pública (Canal 7)

Televisión abierta: Sí

Señal HD disponible: Sí

Transmisión en vivo: Sí

¿Cómo ver TV Pública Online por Internet?

Los usuarios también podrán seguir la programación de TV Pública mediante su plataforma digital y los servicios de televisión que incluyen la señal dentro de su oferta de canales.

La transmisión online permite acceder al partido desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV, ofreciendo una alternativa ideal para quienes prefieren ver el encuentro fuera de casa.

Opciones para ver TV Pública Online

💻 Sitio web oficial de TV Pública.

📱 Aplicación oficial de TV Pública.

📺 Flow.

📡 DIRECTV.

📲 Dispositivos móviles Android y iPhone.

📺 Smart TV compatibles.

¿Cómo ver Argentina vs. Honduras por Flow y DIRECTV?

Los clientes de Flow y DIRECTV podrán acceder a la señal de TV Pública desde sus decodificadores y aplicaciones oficiales, siempre que tengan contratado un plan activo. Ambas plataformas permiten ver el partido en vivo desde televisores, celulares, tablets y computadoras con conexión a internet.

Gracias a estas alternativas, los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir a la selección argentina en su preparación para el Mundial 2026 y disfrutar de la posible presencia de Lionel Messi en uno de los encuentros más esperados de la fecha FIFA.