La selección de Argentina afronta uno de sus últimos ensayos antes del Mundial de Fútbol 2026 cuando se mida ante Honduras este sábado 6 de junio en Estados Unidos. El encuentro servirá para que Lionel Scaloni ajuste detalles de cara al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu país? A continuación, encontrarás la lista completa de horarios por región, además de los canales de televisión y plataformas oficiales que transmitirán el encuentro.
Con Lionel Messi como principal y una base de futbolistas campeones del mundo, el equipo sudamericano buscará llegar en óptimas condiciones a la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Honduras, por su parte, intentará medir fuerzas ante uno de los grandes favoritos del torneo.
¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras hoy?
El partido amistoso se disputará este sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de College Station, Texas. El inicio está programado para las 20:00 horas del Este de Estados Unidos (ET), equivalente a las 21:00 horas en Argentina.
Horarios por país
- Argentina: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
- Chile: 20:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
- Estados Unidos (ET): 20:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Panamá: 19:00 horas
- México (CDMX): 18:00 horas
- Honduras: 18:00 horas
- Guatemala: 18:00 horas
- El Salvador: 18:00 horas
- Nicaragua: 18:00 horas
- Costa Rica: 18:00 horas
- República Dominicana: 20:00 horas
- España: 02:00 horas del domingo 7 de junio.
¿Qué canal transmite Argentina vs. Honduras EN VIVO?
La transmisión oficial para Argentina estará a cargo de TyC Sports, mientras que también se anunció cobertura de Telefe para los amistosos previos al Mundial. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de ESPN Deportes y plataformas asociadas con derechos oficiales de transmisión.
En otros países de Latinoamérica, la disponibilidad puede variar según los acuerdos de distribución de cada operador de televisión y streaming. Se recomienda consultar la programación oficial de los proveedores locales horas antes del inicio del encuentro.
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming Online
|Argentina
|TyC Sports, Telefe, TV Pública
|TyC Sports Play, MiTelefe, Flow, DGO
|Estados Unidos (español)
|ESPN Deportes
|ESPN App, ESPN+
|Estados Unidos (inglés)
|Por confirmar
|ESPN App, ESPN+
|Honduras
|Por confirmar (pendiente de anuncio oficial)
|Plataformas autorizadas del operador local
|México
|Por confirmar
|Plataformas oficiales con derechos deportivos
|Perú
|Señal internacional disponible según operador
|DGO y servicios autorizados según proveedor
|Chile
|Señal disponible mediante operadores con derechos internacionales
|DGO
|Colombia
|Señal disponible mediante operadores con derechos internacionales
|DGO
|Ecuador
|Señal disponible mediante operadores con derechos internacionales
|DGO
|Uruguay
|Señal disponible mediante operadores con derechos internacionales
|DGO
|Paraguay
|Señal disponible mediante operadores con derechos internacionales
|DGO
|Bolivia
|Señal disponible mediante operadores con derechos internacionales
|DGO
|Centroamérica
|Según disponibilidad de cada operador local
|Plataformas autorizadas en cada país
|España
|Por confirmar
|Plataformas deportivas con derechos internacionales