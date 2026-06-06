La selección de Argentina afronta uno de sus últimos ensayos antes del Mundial de Fútbol 2026 cuando se mida ante Honduras este sábado 6 de junio en Estados Unidos. El encuentro servirá para que Lionel Scaloni ajuste detalles de cara al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu país? A continuación, encontrarás la lista completa de horarios por región, además de los canales de televisión y plataformas oficiales que transmitirán el encuentro.

Con Lionel Messi como principal y una base de futbolistas campeones del mundo, el equipo sudamericano buscará llegar en óptimas condiciones a la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Honduras, por su parte, intentará medir fuerzas ante uno de los grandes favoritos del torneo.

Lionel Scaloni es el actual técnico de la Selección de Argentina. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras hoy?

El partido amistoso se disputará este sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de College Station, Texas. El inicio está programado para las 20:00 horas del Este de Estados Unidos (ET), equivalente a las 21:00 horas en Argentina.

Horarios por país

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Estados Unidos (ET): 20:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Panamá: 19:00 horas

México (CDMX): 18:00 horas

Honduras: 18:00 horas

Guatemala: 18:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

Nicaragua: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

España: 02:00 horas del domingo 7 de junio.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Honduras EN VIVO?

La transmisión oficial para Argentina estará a cargo de TyC Sports, mientras que también se anunció cobertura de Telefe para los amistosos previos al Mundial. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de ESPN Deportes y plataformas asociadas con derechos oficiales de transmisión.

En otros países de Latinoamérica, la disponibilidad puede variar según los acuerdos de distribución de cada operador de televisión y streaming. Se recomienda consultar la programación oficial de los proveedores locales horas antes del inicio del encuentro.