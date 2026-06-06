El seleccionado argentino empieza el tramo final de su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso ante Honduras. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
El seleccionado argentino empieza el tramo final de su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso ante Honduras. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

La selección de Argentina afronta uno de sus últimos ensayos antes del Mundial de Fútbol 2026 cuando se mida ante Honduras este sábado 6 de junio en Estados Unidos. El encuentro servirá para que Lionel Scaloni ajuste detalles de cara al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu país? A continuación, encontrarás la lista completa de horarios por región, además de los canales de televisión y plataformas oficiales que transmitirán el encuentro.

Con Lionel Messi como principal y una base de futbolistas campeones del mundo, el equipo sudamericano buscará llegar en óptimas condiciones a la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Honduras, por su parte, intentará medir fuerzas ante uno de los grandes favoritos del torneo.

Lionel Scaloni es el actual técnico de la Selección de Argentina. (Foto: AFP)
Lionel Scaloni es el actual técnico de la Selección de Argentina. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras hoy?

El partido amistoso se disputará este sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de College Station, Texas. El inicio está programado para las 20:00 horas del Este de Estados Unidos (ET), equivalente a las 21:00 horas en Argentina.

Horarios por país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Uruguay: 21:00 horas
  • Chile: 20:00 horas
  • Bolivia: 20:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas
  • Paraguay: 20:00 horas
  • Estados Unidos (ET): 20:00 horas
  • Perú: 19:00 horas
  • Colombia: 19:00 horas
  • Ecuador: 19:00 horas
  • Panamá: 19:00 horas
  • México (CDMX): 18:00 horas
  • Honduras: 18:00 horas
  • Guatemala: 18:00 horas
  • El Salvador: 18:00 horas
  • Nicaragua: 18:00 horas
  • Costa Rica: 18:00 horas
  • República Dominicana: 20:00 horas
  • España: 02:00 horas del domingo 7 de junio.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Honduras EN VIVO?

La transmisión oficial para Argentina estará a cargo de TyC Sports, mientras que también se anunció cobertura de Telefe para los amistosos previos al Mundial. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de ESPN Deportes y plataformas asociadas con derechos oficiales de transmisión.

En otros países de Latinoamérica, la disponibilidad puede variar según los acuerdos de distribución de cada operador de televisión y streaming. Se recomienda consultar la programación oficial de los proveedores locales horas antes del inicio del encuentro.

País / RegiónCanal de TVStreaming Online
ArgentinaTyC Sports, Telefe, TV PúblicaTyC Sports Play, MiTelefe, Flow, DGO
Estados Unidos (español)ESPN DeportesESPN App, ESPN+
Estados Unidos (inglés)Por confirmarESPN App, ESPN+
HondurasPor confirmar (pendiente de anuncio oficial)Plataformas autorizadas del operador local
MéxicoPor confirmarPlataformas oficiales con derechos deportivos
PerúSeñal internacional disponible según operadorDGO y servicios autorizados según proveedor
ChileSeñal disponible mediante operadores con derechos internacionalesDGO
ColombiaSeñal disponible mediante operadores con derechos internacionalesDGO
EcuadorSeñal disponible mediante operadores con derechos internacionalesDGO
UruguaySeñal disponible mediante operadores con derechos internacionalesDGO
ParaguaySeñal disponible mediante operadores con derechos internacionalesDGO
BoliviaSeñal disponible mediante operadores con derechos internacionalesDGO
CentroaméricaSegún disponibilidad de cada operador localPlataformas autorizadas en cada país
EspañaPor confirmarPlataformas deportivas con derechos internacionales

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