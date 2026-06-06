La campeona del mundo la Selección Argentina afronta una prueba clave de preparación rumbo al Mundial 2026 frente a Honduras el sábado 6 de junio en el emblemático Kyle Field de College Station, Texas, a partir de las 19:00 (COL/PER/ECU), 20:00 (CHI) y 21:00 (ARG/URU) . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de horarios, canales de TV y dónde mirar el partido amistoso desde cualquier plataforma digital.

En Argentina, sin Lionel Messi, los jugadores clave serán Enzo Fernández y Lautaro Martínez: Enzo llega tras una temporada destacada en Chelsea donde consolidó su rendimiento creativo y defensivo, y buscará trasladar esa forma al Mundial; Lautaro, el goleador que lideró a Inter hacia el título de la Serie A, será la referencia ofensiva para el equipo. Análisis de roles, estadísticas recientes y expectativas tácticas.

En la Selección de Honduras, David Ruíz y Keyrol Figueroa aparecen como los jugadores a seguir por su proyección y momento deportivo. Ruíz, mediocampista de 22 años del Inter Miami de la MLS y compañero de ataque de Lionel Messi, continúa consolidándose en la H tras su irrupción en 2023, sumando rodaje internacional y jerarquía en el mediocampo catracho.

¿Cómo ver Argentina-Honduras EN VIVO por TV y Streaming Online?

Para el amistoso Argentina vs. Honduras del sábado 6 de junio, estos son los canales y plataformas confirmados por región/país.

País / Región Canal de TV principal Plataformas de streaming / online Argentina TyC Sports (señal básica/cable) TyC Sports Play (play.tycsports.com, requiere cableoperador) Honduras Canal 5 – Televicentro (TV abierta) DTVC+ y sitio [DeportesTVC.com] para streaming digital; HRN para radio online Resto de Latinoamérica* Señales internacionales de TyC Sports según cableoperador TyC Sports Play (según disponibilidad geográfica y operador) Estados Unidos Señales internacionales listadas como “ESPN Deportes / otros” según parrilla local Streaming según operador (apps de cable/satélite vinculadas a ESPN/TyC) Otros países (global) Canales locales que tomen la señal internacional de TyC Sports o ESPN, según grilla de cada operador Plataformas oficiales de los canales que posean los derechos en cada territorio

¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras hoy 6 de junio por amistoso Copa Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Argentina vs. Honduras este sábado 6 de junio por amistoso previo a la Copa Mundial 20266.

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Brasil (hora de Brasilia): 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Chile: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Honduras: 18:00 horas

México (centro): 18:00 horas

Texas, Estados Unidos (sede del partido – Kyle Field, College Station): 19:00 horas locales