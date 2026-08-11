El viernes 14 de agosto del 2026, Netflix incorpora a su catálogo “Moria”, una serie que apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados de la temporada. Y es que la ficción está inspirada en la vida de Moria Casán, una de las grandes referentes del espectáculo argentino, y se lanza en coincidencia con la celebración de sus 80 años. Así, en lugar de apostar por una única protagonista, el biopic divide el rol central entre tres actrices, cada una encargada de encarnar una etapa distinta de la diva. Entonces, si quieres saber quién personifica a quién dentro de la historia y qué otras figuras conocidas integran el reparto, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el relato del show televisivo se estructura como si la propia Moria Casán fuera la titiritera de su historia, alternando etapas de su carrera en el teatro de revistas, el cine y la televisión.

De esta manera, el tono de la serie combina drama con el humor filoso que caracteriza a su protagonista real, apuntando tanto al público que la sigue desde hace décadas como a quienes la conocen sobre todo por sus frases en redes sociales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Moria”:

¿QUIÉNES SON LAS ACTRICES QUE LE DAN VIDA A MORIA CASÁN EN “MORIA”?

1. Sofía Gala Castiglione

Sofía Gala Castiglione abre la historia con la estética de vedette de los años 70’s, en los primeros tres episodios de la producción.

Además, hay un dato que le suma un matiz particular al espectáculo: la actriz es, en la vida real, la hija de Moria Casán.

Sofía Gala Castiglione como la joven Moria Casán en una escena de la serie argentina "Moria" (Foto: About Entertainment / Netflix)

2. Griselda Siciliani

Griselda Siciliani toma la posta desde el cierre del tercer capítulo hasta el sexto, en la etapa de mayor exposición televisiva de la diva.

Cabe resaltar que, previamente, hemos visto a Siciliani en producciones como “Sentimental”, “Patito feo” y “La antena”.

Griselda Siciliani como Moria Casán en una escena de la serie argentina "Moria" (Foto: About Entertainment / Netflix)

3. Cecilia Roth

Cecilia Roth cierra el recorrido en los dos episodios finales, con una mirada retrospectiva sobre la trayectoria de la protagonista.

Y, tal como muchos sabemos, Roth es reconocida por su trabajo previo en “Todo sobre mi madre”, “Hable con ella” y “Martín (Hache)”.

Cecilia Roth como Moria Casán en una escena de la serie argentina "Moria" (Foto: About Entertainment / Netflix)

4. Moria Casán

Por si fuera poco la propia Moria Casán aparece en una participación especial, como narradora y presentadora dentro de la serie de Netflix.

Moria Casán aparece como narradora y presentadora de la serie argentina "Moria" (Foto: About Entertainment / Netflix)

LOS OTROS ACTORES Y PERSONAJES QUE APARECEN EN “MORIA”

El elenco reconstruye a varias figuras clave del entorno de Moria Casán:

5. Marco Antonio Caponi interpreta a Mario Castiglione , descrito como el gran amor de su vida y padre de Sofía Gala

interpreta a , descrito como el gran amor de su vida y padre de Sofía Gala 6. Susana Giménez tiene dos versiones: Micaela Riera la encarna en los años 80’s y Leticia Brédice en los 90’s

tiene dos versiones: la encarna en los años 80’s y en los 90’s 7. Hernán Jiménez le da vida a Jorge Porcel

le da vida a Jorge Porcel 8. Sebastián Rosso interpreta a Alberto Olmedo

interpreta a Alberto Olmedo 9. Javier Pedersoli asume el rol del productor teatral Carlos Rottemberg

asume el rol del productor teatral Carlos Rottemberg 10. Giuliano Pianetti se pone en la piel de Fito Páez, quien aparece como invitado del ciclo “A la cama con Moria”

Completan el reparto:

11. Sebastián Arzeno como el empresario Gerardo Sofovich

como el empresario 12. María Fernanda Callejón como Zeta , amiga cercana de la diva

como , amiga cercana de la diva 13. Eloy Rossen como Galo , su mano derecha

como , su mano derecha 14. Rafael Ferro como Carlos Sexton

como 15. Joaquín Ferreira como Luis Vadalá , uno de sus romances de los 90’s

como , uno de sus romances de los 90’s 16. Luis Machín como Carlos A. Petit, el empresario teatral que la descubrió