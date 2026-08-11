Buenas noticias para quienes vivieron la época dorada de Disney Channel en los 2000: “Camp Rock” está de regreso con una nueva película en el icónico campamento musical. Y es que la franquicia que impulsó a los Jonas Brothers hacia la fama vuelve con una tercera parte hecha tanto para la audiencia que siguió el fenómeno original como para quienes se acercan por primera vez a esta historia. Así, si quieres saber cuándo podrás reencontrarte con Shane, Nate y Jason Gray, aquí Gestión Mix te presenta toda la información clave para organizar tu calendario.

Vale precisar que la trama de “Camp Rock 3” arranca cuando Connect 3 pierde a su acto de apertura para una gira de reunión, por lo que la banda regresa al Camp Rock para encontrar al próximo gran talento.

Y, en este contexto, los campistas compiten por el lugar de telonero, lo que genera tensiones, alianzas inesperadas y romances.

Entonces, la disputa central enfrenta a Sage (Liamani Segura), una campista decidida, con su propio hermano Desi (Hudson Stone), mientras un guitarrista rebelde, una prodigio del chelo y un baterista enérgico también se suman a la carrera por el protagonismo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Camp Rock 3”:

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE LANZA “CAMP ROCK 3”?

La película se estrena primero en Disney Channel el jueves 13 de agosto del 2026, a las 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET).

Eventualmente, la cinta llegará a Disney+ el viernes 14 de agosto.

Así, si se respeta el horario habitual de los lanzamientos globales de la plataforma, la programación del estreno quedaría de la siguiente manera a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del viernes 14 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del viernes 14 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del viernes 14 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del viernes 14 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del viernes 14 de agosto España 5:00 a.m. del viernes 14 de agosto

Importante: estos horarios son referenciales, ya que pueden modificarse según cómo esté configurado el servicio de streaming en cada región.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “CAMP ROCK 3”?

Para ver “Camp Rock 3″ completa y sin perderte el estreno, el primer paso es sintonizar Disney Channel, canal donde la película tendrá su debut televisivo.

Sin embargo, si prefieres la comodidad del streaming, tan solo debes asegurarte de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma Disney+.

Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “CAMP ROCK 3”?

Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas retoman sus papeles como Shane, Nate y Jason Gray, los miembros de Connect 3.

Por otro lado, Maria Canals-Barrera regresa como Connie, la madre de Mitchie Torres en las entregas anteriores.

Además, al elenco se suman como nuevos campistas: Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison).

Finalmente, Demi Lovato vuelve a interpretar a Mitchie Torres en una aparición especial.

El póster de "Camp Rock 3", película dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye (Foto: Walt Disney Television)