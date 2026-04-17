Desde el 1 de julio, California pondrá en marcha una de las normativas más relevantes para el ecosistema de finanzas digitales. Se trata de la Ley de Activos Financieros Digitales (DFAL), impulsada por el gobernador Gavin Newsom, que exigirá a las plataformas de criptomonedas y remesas contar con una licencia estatal para poder operar. Bajo la supervisión del Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI), esta regulación busca ordenar un sector en constante crecimiento. No obstante, también implica cambios importantes para los usuarios: si una app no completa su registro a tiempo, deberá detener sus servicios, lo que podría llevar a muchas personas a trasladar sus fondos a otras plataformas para seguir realizando sus transacciones.

Qué establece la ley DFAL de California

La normativa, conocida como DFAL, crea un marco regulatorio integral para empresas que operan con activos financieros digitales, como criptomonedas y servicios de transferencia de dinero. Esto incluye exchanges, billeteras digitales, cajeros cripto y apps de remesas.

En términos simples, cualquier empresa que participe en el intercambio, transferencia o almacenamiento de activos digitales para residentes de California deberá contar con una licencia emitida por el DFPI.

Además, los capítulos principales de la ley prohíben que una empresa opere sin autorización a partir del 1 de julio de 2026, lo que marca un punto de inflexión en la regulación del sector.

Usuarios en California deberán verificar si sus plataformas cuentan con licencia estatal. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

A quién afecta esta nueva regulación

La ley está dirigida principalmente a las plataformas, no a los usuarios. Es decir:

Las empresas deben tramitar la licencia obligatoriamente.

deben tramitar la licencia obligatoriamente. Los usuarios no necesitan hacer ningún trámite.

Sin embargo, quienes utilizan apps de remesas o criptomonedas sí tienen una responsabilidad clave: verificar que la empresa con la que operan cumpla con la normativa.

Para ello, pueden consultar el registro oficial en el Nationwide Multistate Licensing System (NMLS), donde es posible comprobar si una plataforma está autorizada para operar en California.

Qué pasa si una app de remesas no obtiene su licencia

El impacto más directo de la ley DFAL se verá en las plataformas que no cumplan con el requisito de licencia. En esos casos:

La empresa deberá suspender sus servicios en California.

en California. Los usuarios podrían verse obligados a retirar o transferir su dinero a otra app.

Esto es especialmente relevante en un estado como California, donde el uso de apps de remesas es masivo, sobre todo para envíos de dinero hacia países como México, Venezuela y varias naciones del Caribe.

Por qué esta ley es tan importante

La DFAL no solo busca regular, sino también proteger a los consumidores. Entre sus objetivos principales están:

Supervisar a las empresas del sector cripto.

del sector cripto. Reducir riesgos de fraude y estafas.

de fraude y estafas. Exigir mayor transparencia en tarifas y operaciones.

De hecho, la ley establece que las compañías deberán cumplir con estándares de capital, seguridad y atención al cliente, además de proporcionar información clara sobre sus servicios.

Desde julio, California exigirá que todas las apps financieras digitales operen bajo regulación. | Crédito: Freepik

Fecha clave: 1 de julio de 2026

El proceso para obtener la licencia se abrió el 9 de marzo de 2026, dando a las empresas casi cuatro meses para cumplir con el requisito.

Desde el 1 de julio de 2026, cualquier plataforma que no tenga licencia o no haya presentado su solicitud no podrá operar legalmente en California.

Cómo impacta en los usuarios de remesas

Aunque la ley no exige acciones directas a los usuarios, sí cambia la forma en que deben manejar su dinero:

Tendrán que estar atentos a posibles cierres de apps.

Podrían necesitar migrar sus fondos a plataformas reguladas.

Contarán con mayor protección y transparencia en sus transacciones.

En pocas palabras, el cambio apunta a un entorno más seguro, pero también más controlado.