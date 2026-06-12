Estados Unidos inicia su Mundial en casa con un examen incómodo. El USMNT se estrena este viernes 12 de junio de 2026 frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles (California), por la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El duelo está programado para las 9 p.m. ET en horario de Miami (6 p.m. PT en Los Ángeles) y 22:00 horas de Asunción para el público paraguayo. En este artículo se detallarán el restos de horarios para ver el inicio del juego en diferentes países del mundo.
La selección dirigida por Mauricio Pochettino afronta el torneo con la presión natural de uno de los países anfitriones y con una generación llamada a competir en el escenario más importante del fútbol. Enfrente estará una Paraguay que regresa a la Copa del Mundo después de 16 años y que ha construido una identidad competitiva capaz de incomodar a cualquier rival. No es un estreno sencillo para el USMNT, y precisamente por eso el partido despierta tanta expectativa.
Para quienes planean seguir el debut estadounidense desde América o Europa, el detalle del horario será fundamental. A continuación encontrarás la guía completa con los horarios por país y por ciudad para no perderte el pitazo inicial.
TL;DR sobre el horario del Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026
- 📅 Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- ⚽ Partido: Estados Unidos vs. Paraguay
- 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D)
- 🕗 Perú, Colombia y Ecuador: 20:00
- 🕘 Costa Este de EE.UU. (ET): 21:00
- 🕕 Costa Oeste de EE.UU. (PT): 18:00
- ⚽ Argentina, Uruguay y Paraguay: 22:00
- ⚽ España: 03:00 del sábado 13 de junio
¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?
- Perú: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- México (Ciudad de México): 19:00 horas
- Guatemala: 19:00 horas
- Honduras: 19:00 horas
- El Salvador: 19:00 horas
- Nicaragua: 19:00 horas
- Costa Rica: 19:00 horas
- Panamá: 20:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Argentina: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Paraguay: 22:00 horas
- España: 03:00 horas del sábado 13 de junio
- Italia: 02:00 horas del sábado 13 de junio
- Alemania: 02:00 horas del sábado 13 de junio
- Francia: 02:00 horas del sábado 13 de junio
- Reino Unido: 01:00 horas del sábado 13 de junio
¿A qué hora de Estados Unidos juega USMNT vs. Paraguay por el Mundial 2026?
Hora oficial del partido en Estados Unidos
- 21:00 ET (Este)
- 20:00 CT (Centro)
- 19:00 MT (Montaña)
- 18:00 PT (Pacífico)
Horarios en Costa Este (ET)
|Ciudad
|Hora
|Nueva York
|21:00
|Miami
|21:00
|Orlando
|21:00
|Tampa
|21:00
|Atlanta
|21:00
|Boston
|21:00
|Washington D.C.
|21:00
|Filadelfia
|21:00
|Charlotte
|21:00
Horarios en Zona Centro (CT)
|Ciudad
|Hora
|Chicago
|20:00
|Dallas
|20:00
|Houston
|20:00
|San Antonio
|20:00
|Austin
|20:00
|Kansas City
|20:00
|Minneapolis
|20:00
|Nueva Orleans
|20:00
Horarios en Zona Montaña (MT)
|Ciudad
|Hora
|Denver
|19:00
|Salt Lake City
|19:00
|Albuquerque
|19:00
Horarios en Costa Oeste (PT)
|Ciudad
|Hora
|Los Ángeles
|18:00
|Inglewood
|18:00
|Las Vegas
|18:00
|San Diego
|18:00
|San Francisco
|18:00
|Santa Clara
|18:00
|Portland
|18:00
|Seattle
|18:00
Horarios en Alaska y Hawái
|Ciudad
|Hora
|Anchorage
|17:00 aprox.
|Honolulu
|15:00 aprox.
El Grupo D comienza a tomar forma con un duelo que puede marcar el rumbo de la clasificación desde la primera jornada. Estados Unidos intentará aprovechar el impulso de jugar en casa, mientras que Paraguay buscará dar el primer golpe de autoridad en una zona que también comparten Australia y Turquía.