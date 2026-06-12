Estados Unidos inicia su Mundial en casa con un examen incómodo. El USMNT se estrena este viernes 12 de junio de 2026 frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles (California), por la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El duelo está programado para las 9 p.m. ET en horario de Miami (6 p.m. PT en Los Ángeles) y 22:00 horas de Asunción para el público paraguayo. En este artículo se detallarán el restos de horarios para ver el inicio del juego en diferentes países del mundo.

La selección dirigida por Mauricio Pochettino afronta el torneo con la presión natural de uno de los países anfitriones y con una generación llamada a competir en el escenario más importante del fútbol. Enfrente estará una Paraguay que regresa a la Copa del Mundo después de 16 años y que ha construido una identidad competitiva capaz de incomodar a cualquier rival. No es un estreno sencillo para el USMNT, y precisamente por eso el partido despierta tanta expectativa.

Para quienes planean seguir el debut estadounidense desde América o Europa, el detalle del horario será fundamental. A continuación encontrarás la guía completa con los horarios por país y por ciudad para no perderte el pitazo inicial.

TL;DR sobre el horario del Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

📅 Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

⚽ Partido : Estados Unidos vs. Paraguay

: Estados Unidos vs. Paraguay 🏆 Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D) 🕗 Perú , Colombia y Ecuador: 20:00

, Colombia y Ecuador: 20:00 🕘 Costa Este de EE.UU. (ET) : 21:00

: 21:00 🕕 Costa Oeste de EE.UU. (PT) : 18:00

: 18:00 ⚽ Argentina, Uruguay y Paraguay: 22:00

⚽ España: 03:00 del sábado 13 de junio

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Perú: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas México (Ciudad de México): 19:00 horas

19:00 horas Guatemala: 19:00 horas

19:00 horas Honduras: 19:00 horas

19:00 horas El Salvador: 19:00 horas

19:00 horas Nicaragua: 19:00 horas

19:00 horas Costa Rica: 19:00 horas

19:00 horas Panamá: 20:00 horas

20:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Paraguay: 22:00 horas

22:00 horas España: 03:00 horas del sábado 13 de junio

03:00 horas del sábado 13 de junio Italia: 02:00 horas del sábado 13 de junio

02:00 horas del sábado 13 de junio Alemania: 02:00 horas del sábado 13 de junio

02:00 horas del sábado 13 de junio Francia: 02:00 horas del sábado 13 de junio

02:00 horas del sábado 13 de junio Reino Unido: 01:00 horas del sábado 13 de junio

¿A qué hora de Estados Unidos juega USMNT vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Hora oficial del partido en Estados Unidos

21:00 ET (Este)

20:00 CT (Centro)

19:00 MT (Montaña)

18:00 PT (Pacífico)

Horarios en Costa Este (ET)

Ciudad Hora Nueva York 21:00 Miami 21:00 Orlando 21:00 Tampa 21:00 Atlanta 21:00 Boston 21:00 Washington D.C. 21:00 Filadelfia 21:00 Charlotte 21:00

Horarios en Zona Centro (CT)

Ciudad Hora Chicago 20:00 Dallas 20:00 Houston 20:00 San Antonio 20:00 Austin 20:00 Kansas City 20:00 Minneapolis 20:00 Nueva Orleans 20:00

Horarios en Zona Montaña (MT)

Ciudad Hora Denver 19:00 Salt Lake City 19:00 Albuquerque 19:00

Horarios en Costa Oeste (PT)

Ciudad Hora Los Ángeles 18:00 Inglewood 18:00 Las Vegas 18:00 San Diego 18:00 San Francisco 18:00 Santa Clara 18:00 Portland 18:00 Seattle 18:00

Horarios en Alaska y Hawái

Ciudad Hora Anchorage 17:00 aprox. Honolulu 15:00 aprox.

El Grupo D comienza a tomar forma con un duelo que puede marcar el rumbo de la clasificación desde la primera jornada. Estados Unidos intentará aprovechar el impulso de jugar en casa, mientras que Paraguay buscará dar el primer golpe de autoridad en una zona que también comparten Australia y Turquía.