Llegamos al debut del anfitrión de esta Copa del Mundo 2026. Este jueves 12 de junio, no te pierdas el partido de Paraguay vs. Estados Unidos, que recibe a la Albirroja en el SoFi Stadium de Inglewood, encuentro que será transmitido desde México a partir de las 19:00 horas Centro de México por la señal abierta de TV Azteca y Azteca Deportes Network . Este será el primer encuentro del Grupo D y aquí te dejo con todos los detalles para seguir el minuto a minuto.

Señal de TV Azteca 7 en vivo y en directo para ver el juego de Paraguay vs. Estados Unidos, por el debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026 este viernes 12 de junio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026?

Para ver el partido entre Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Viernes 12 de junio de 2026

: Viernes 12 de junio de 2026 Partido : Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

: Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX

: 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX Canal TV en México: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming : Azteca Deportes App

: Azteca Deportes App Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.