La Selección de Paraguay se enfrentará a su similar de Estados Unidos este viernes 12 de junio, a las 22:00 horas en Asunción (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la jornada inaugural del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El conjunto albirrojo dirigido por Gustavo Alfaro saldrá con todo por los tres puntos, mientras que el USMNT bajo las órdenes de Mauricio Pochettino apelará a su condición de local para presionar a su rival de turno. ¿Quieres ver el partido Estados Unidos vs. Paraguay en vivo por la Jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026 en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono? La transmisión oficial en Paraguay estará a cargo de TiGo Sports, disponible para los clientes del servicio TiGo Star. A continuación, te compartimos los números de los canales.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, por lo que su señal de televisión y App serán esenciales para ver los partidos en la región, sobre todo en el territorio paraguayo. Aquí te comparto las opciones disponibles.

App Tigo Sports: Descarga la aplicación oficial desde Google Play o App Store.

Descarga la aplicación oficial desde Google Play o App Store. Sitio Web: Ingresa en tigosports.com.py.

Ingresa en tigosports.com.py. Tigo One TV App: Si tienes televisión residencial, usa esta App para ver la señal en tu celular.

Si tienes televisión residencial, usa esta App para ver la señal en tu celular. Televisión: Señales 100 (Tigo Sports), 101 (Tigo Sports+), 102 (Tigo Sports 3).

Pasos para ingresar a TiGo Sports

Clientes móviles: Ingresá tu número de teléfono Tigo y validalo con el código SMS recibido. Clientes residenciales: Iniciá sesión usando el correo y contraseña de tu cuenta Mi Tigo. Clientes de otras operadoras: Si tenés Personal Flow, podés suscribirte al paquete desde la web de Personal Paraguay para activar tu cuenta premium.

Si prefieres ingresar al portal de TiGo vía Web (ya sea por computadora o navegador móvil), sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de Tigo Sports Paraguay. Haz clic en la sección de transmisión para ver los partidos en vivo. Inicia sesión con tus credenciales de usuario móvil o residencial.

Recuerda que tanto la plataforma web y la app de TiGo permiten la visualización en hasta dos pantallas en simultáneo.

Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por Mundial 2026

Fecha : Viernes, 12 de marzo de 2026

: Viernes, 12 de marzo de 2026 Hora (Paraguay) : 22:00

: 22:00 Hora (EE. UU.) : 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 6 p.m. PT

: 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 6 p.m. PT Canal (Paraguay) : Tigo Sports - canales 100 (Tigo Sports), 101 (Tigo Sports+) y 102 (Tigo Sports 3)

: Tigo Sports - canales 100 (Tigo Sports), 101 (Tigo Sports+) y 102 (Tigo Sports 3) Streaming (Guatemala) : app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital

: app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital Estados Unidos : FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One y Futbol de Primera Radio

: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One y Futbol de Primera Radio Lugar: SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos)