Paraguay vuelve a respirar ambiente mundialista. La Albirroja debutará este viernes 12 de junio frente a Estados Unidos en la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026, en un encuentro que pondrá a prueba las aspiraciones de ambos seleccionados desde el inicio del torneo. El partido se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles desde las 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT) y reunirá a figuras como Miguel Almirón, Julio Enciso y Diego Gómez frente a un conjunto estadounidense que intentará aprovechar su condición de anfitrión para comenzar con el pie derecho ante su afición.

El conjunto norteamericano intentará aprovechar su condición de local para iniciar con una victoria su camino en el torneo, mientras que Paraguay buscará demostrar que está preparado para competir frente a una de las selecciones más fuertes de la Concacaf. El duelo también permitirá observar a varias de las jóvenes figuras que aspiran a convertirse en protagonistas de esta Copa Mundial FIFA 2026.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, computadora, teléfono celular o tablet? La transmisión oficial para el público paraguayo estará disponible mediante GEN EN VIVO, una de las señales con cobertura especial del Mundial 2026. Aquí te contamos los números de los canales, las opciones para seguir la transmisión online y toda la información necesaria para ver el Paraguay vs. Estados Unidos EN DIRECTO por televisión y streaming.

TL;DR del Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

📺 GEN EN VIVO GRATIS

💻 GEN Online

🕐 Hora: 10:00 p.m. de Asunción

🏟️ Estadio: SoFi Stadium

🌎 Copa Mundial FIFA 2026

🇵🇾 Paraguay vs. Estados Unidos

⚽ Jornada 1 del Grupo D

⭐ Julio Enciso, Miguel Almirón y Diego Gómez

¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay y Estados Unidos por la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

Operador Canal Tigo TV Canal 12 SD / 612 HD Tigo DTH Canal 12 SD Personal TV Canal 12 SD Flow Canal 12 HD Claro DTH Canal 16 HD Claro IPTV Canal 16 HD Copaco IPTV Canal 8 HD

Alto Paraná

Ciudad Operador Canal Minga Guazú TV2 S.A. Canal 62 Santa Rita Cable Santa Rita Canal 53 analógico / 11 digital Hernandarias TV H S.A. Canal 76 digital Juan León Mallorquín Kaarendy Canal 10 Hernandarias K.T.C Multimedia Canal 33

Amambay

Ciudad Operador Canal Pedro Juan Caballero Frontera Multicanal TV Cable Canal 16 Pedro Juan Caballero Gosi TV Cable Canal 26

Caaguazú

Ciudad Operador Canal Caaguazú Cable Color Caaguazú Canal 57 Coronel Oviedo TV Max Cable Canal 53 J.E. Estigarribia Satelital Cablevisión Canal 43 Santa Rosa del Mbutuy TV Única Mbutuy Canal 15 Caaguazú TV Cable S.A. Canal 21 Caaguazú Talmec Caaguazú Canal 42

Caazapá

Ciudad Operador Canal San Juan Nepomuceno Punto Master Canal 5 Caazapá CVC Imagen y Color Canal 16 Yuty Ita Karu Canal 3

Central

Ciudad Operador Canal Itá Inter Cable Itá Canal 40 analógico / 18 digital

Concepción

Ciudad Operador Canal Concepción Norte Cable Visión Canal 2 analógico / 606 digital Yby Yaú Cable Visión de Yby Yaú Canal 18 Loreto Loreto Cable Visión Canal 7 Belén Belén Cable Visión Canal 9 Arroyito Arroyito Cable Visión ACV Canal 15 Horqueta Horqueta Cable Visión Canal 12 Vallemí Cable Visión Vallemí Canal 11

Argentina

Ciudad Operador Canal Resistencia (Chaco) Gigared Canal 33.6 Corrientes Gigared Canal 33.6 Posadas (Misiones) Gigared Canal 33.6

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

Android

iPhone

iPad

Tablets Android

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Chromecast

Apple TV

Computadoras Windows y Mac

Julio Enciso lidera la ilusión paraguaya

Aunque el partido se disputa en territorio estadounidense, miles de aficionados paraguayos seguirán atentos cada detalle del encuentro. Julio Enciso aparece como una de las grandes figuras de la nueva generación albirroja y uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias durante el ciclo mundialista.

Junto a Miguel Almirón y Diego Gómez, el atacante representa el recambio que busca devolver a Paraguay al protagonismo internacional. Su evolución en Europa y su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos lo convierten en uno de los nombres propios más atractivos del fútbol sudamericano.

Estados Unidos quiere aprovechar su condición de local

La selección estadounidense afronta el Mundial 2026 con la presión y la responsabilidad que implica jugar en casa. El conjunto norteamericano cuenta con una generación consolidada en las principales ligas europeas y aspira a convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Con el respaldo de su afición en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos buscará comenzar con una victoria que le permita tomar ventaja en un Grupo D que promete ser uno de los más competitivos de la fase inicial.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

El partido correspondiente a la primera jornada del Grupo D se disputará este viernes 12 de junio.

Horarios internacionales

Paraguay: 10:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (sábado)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

Partido : Paraguay vs. Estados Unidos

: Paraguay vs. Estados Unidos Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D) Fecha : Viernes 12 de junio de 2026

: Viernes 12 de junio de 2026 Hora : 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT)

: 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) TV : GEN EN VIVO

: GEN EN VIVO Streaming : Plataformas asociadas de operadores de TV

: Plataformas asociadas de operadores de TV Estadio : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Ciudad : Los Ángeles, California

: Los Ángeles, California País: Estados Unidos

Paraguay y Estados Unidos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Con Julio Enciso, Miguel Almirón y Diego Gómez como principales referentes de la Albirroja, y con el conjunto norteamericano intentando hacer valer la localía, el partido promete emociones desde el primer minuto. Los aficionados paraguayos podrán seguir todas las incidencias EN VIVO mediante la señal de GEN y los distintos operadores habilitados en todo el país.

Estados Unidos (USMNT) y Paraguay debutan en el grupo D de la Copa Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium, Gen, Trece, Unicanal y Popu TV. (VIDEO de X @Albirroja)