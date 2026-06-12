Paraguay se prepara para uno de los duelos más exigentes de su camino en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, cuando enfrente a Estados Unidos este viernes 12 de junio por el Grupo D, en un partido que genera alta expectativa en la afición sudamericana y latina en EE.UU. Revisa la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) en vivo y en directo por diferentes plataformas, correspondiente por la fase de grupos del máximo torneo de selecciones.
La Albirroja buscará imponer su orden defensivo, su intensidad física y su capacidad para competir ante un rival con mayor vitrina internacional. Del otro lado, el USMNT llega con Mauricio Pochettino al mando y con la presión de confirmar su crecimiento, apoyado en figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun. Aun así, Paraguay aparece como un equipo incómodo, capaz de cerrar espacios, bajar el ritmo del rival y castigar en transiciones rápidas, una fórmula que suele complicar a selecciones con vocación ofensiva, para sumar desde el inicio en su llave que también incluye a Australia y Turquía.
¿A qué hora ver EN VIVO Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026 en el mundo?
Para que no te pierdas el partido Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes 12 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 3:00 am del 13 de junio
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026?
Este viernes 12 de junio se podrá ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One y Futbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico
- España: DAZN Spain
- Alemania: MagentaTV
- Argentina: Telefe Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, mitelefe y Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas y Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile y Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO y inter
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX y FOX
- El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador y FOX
- Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua y FOX
- República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo