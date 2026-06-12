Paraguay se prepara para uno de los duelos más exigentes de su camino en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, cuando enfrente a Estados Unidos este viernes 12 de junio por el Grupo D, en un partido que genera alta expectativa en la afición sudamericana y latina en EE.UU. Revisa la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) en vivo y en directo por diferentes plataformas , correspondiente por la fase de grupos del máximo torneo de selecciones.

La Albirroja buscará imponer su orden defensivo, su intensidad física y su capacidad para competir ante un rival con mayor vitrina internacional. Del otro lado, el USMNT llega con Mauricio Pochettino al mando y con la presión de confirmar su crecimiento, apoyado en figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun. Aun así, Paraguay aparece como un equipo incómodo, capaz de cerrar espacios, bajar el ritmo del rival y castigar en transiciones rápidas, una fórmula que suele complicar a selecciones con vocación ofensiva, para sumar desde el inicio en su llave que también incluye a Australia y Turquía.

¿A qué hora ver EN VIVO Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026 en el mundo?

Para que no te pierdas el partido Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes 12 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del 13 de junio

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026?

Este viernes 12 de junio se podrá ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One y Futbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: MagentaTV

Argentina: Telefe Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, mitelefe y Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas y Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile y Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO y inter

Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX y FOX

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador y FOX

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua y FOX

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo