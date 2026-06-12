Estados Unidos y Paraguay protagonizan uno de los partidos más esperados del Grupo D en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Estados Unidos y Paraguay protagonizan uno de los partidos más esperados del Grupo D en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
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La selección de Estados Unidos inicia su camino en la Copa Mundial de Fútbol 2026 enfrentando a Paraguay en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo D. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino intentará aprovechar la localía para arrancar con una victoria ante una Albirroja que vuelve a disputar una Copa del Mundo luego de 16 años.

Miles de aficionados estarán pendientes de este compromiso, especialmente aquellos que buscan seguir la transmisión sin costo desde sus países. Si quieres saber a qué hora juegan Estados Unidos y Paraguay, qué canales de TV abierta transmitirán el partido EN VIVO GRATIS y cuáles son las posibles alineaciones para el debut mundialista, aquí te contamos todos los detalles.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán este viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. ET en territorio estadounidense.

PaísHora
Estados Unidos (ET)9:00 p.m.
Estados Unidos (CT)8:00 p.m.
Estados Unidos (MT)7:00 p.m.
Estados Unidos (PT)6:00 p.m.
México7:00 p.m.
Guatemala7:00 p.m.
Honduras7:00 p.m.
El Salvador7:00 p.m.
Nicaragua7:00 p.m.
Costa Rica7:00 p.m.
Panamá8:00 p.m.
Colombia8:00 p.m.
Ecuador8:00 p.m.
Perú8:00 p.m.
Venezuela9:00 p.m.
Bolivia9:00 p.m.
Paraguay9:00 p.m.
Chile9:00 p.m.
Argentina10:00 p.m.
Uruguay10:00 p.m.
España3:00 a.m. (13 de junio)

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Estados Unidos y Paraguay de manera gratuita en varios países mediante señales de televisión abierta y plataformas sin costo. Estas son las opciones confirmadas para ver el encuentro EN VIVO.

PaísCanal gratuito
Estados Unidos (español)Telemundo
MéxicoCanal 5
El SalvadorCanal 4
Costa RicaTeletica
PanamáRPC TV
ColombiaCaracol TV, RCN
EcuadorTeleamazonas
PerúAmérica TV, Latina
VenezuelaTeleven
ChileChilevisión
ArgentinaTelefe
ParaguayTelefuturo, SNT
EspañaLa 1 TVE

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay por streaming y TV de paga?

Además de las opciones gratuitas, el partido también estará disponible en canales deportivos y plataformas de suscripción en distintos países.

PaísCanal o plataforma
Estados UnidosFOX, Peacock
MéxicoTUDN, ViX
GuatemalaTigo Sports
HondurasDeportes TVC
Costa RicaRepretel, TD+
PanamáMedcom GO
ColombiaDitu
EcuadorEl Canal del Fútbol
ArgentinaDSports, DGO
UruguayDSports, DGO
ParaguayVersus
EspañaRTVE Play

Posibles formaciones de Estados Unidos vs. Paraguay

Estados Unidos (USMNT)

Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna; Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Paraguay

Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Mathías Villasanti; Miguel Almirón, Ramón Sosa y Gabriel Ávalos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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