La selección de Estados Unidos inicia su camino en la Copa Mundial de Fútbol 2026 enfrentando a Paraguay en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo D. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino intentará aprovechar la localía para arrancar con una victoria ante una Albirroja que vuelve a disputar una Copa del Mundo luego de 16 años.

Miles de aficionados estarán pendientes de este compromiso, especialmente aquellos que buscan seguir la transmisión sin costo desde sus países. Si quieres saber a qué hora juegan Estados Unidos y Paraguay, qué canales de TV abierta transmitirán el partido EN VIVO GRATIS y cuáles son las posibles alineaciones para el debut mundialista, aquí te contamos todos los detalles.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán este viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. ET en territorio estadounidense.

País Hora Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. Estados Unidos (CT) 8:00 p.m. Estados Unidos (MT) 7:00 p.m. Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. México 7:00 p.m. Guatemala 7:00 p.m. Honduras 7:00 p.m. El Salvador 7:00 p.m. Nicaragua 7:00 p.m. Costa Rica 7:00 p.m. Panamá 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Paraguay 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. España 3:00 a.m. (13 de junio)

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Estados Unidos y Paraguay de manera gratuita en varios países mediante señales de televisión abierta y plataformas sin costo. Estas son las opciones confirmadas para ver el encuentro EN VIVO.

País Canal gratuito Estados Unidos (español) Telemundo México Canal 5 El Salvador Canal 4 Costa Rica Teletica Panamá RPC TV Colombia Caracol TV, RCN Ecuador Teleamazonas Perú América TV, Latina Venezuela Televen Chile Chilevisión Argentina Telefe Paraguay Telefuturo, SNT España La 1 TVE

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay por streaming y TV de paga?

Además de las opciones gratuitas, el partido también estará disponible en canales deportivos y plataformas de suscripción en distintos países.

País Canal o plataforma Estados Unidos FOX, Peacock México TUDN, ViX Guatemala Tigo Sports Honduras Deportes TVC Costa Rica Repretel, TD+ Panamá Medcom GO Colombia Ditu Ecuador El Canal del Fútbol Argentina DSports, DGO Uruguay DSports, DGO Paraguay Versus España RTVE Play

Posibles formaciones de Estados Unidos vs. Paraguay

Estados Unidos (USMNT)

Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna; Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Paraguay

Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Mathías Villasanti; Miguel Almirón, Ramón Sosa y Gabriel Ávalos.