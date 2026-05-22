Este viernes 22 de mayo, el Estadio Cuauhtémoc será escenario de un gran partido. Estoy hablando del México vs. Ghana por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el México vs. Ghana en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego México vs. Ghana por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 22 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:00 pm
- Estados Unidos (CT): 9:00 pm
- Estados Unidos (MT): 8:00 pm
- Estados Unidos (PT): 7:00 pm
- México (CDMX): 8:00 pm
- Puerto Rico: 10:00 pm
- Costa Rica: 8:00 pm
- República Dominicana: 10:00 pm
- El Salvador: 8:00 pm
- Guatemala: 8:00 pm
- Honduras: 8:00 pm
- Nicaragua: 8:00 pm
- Panamá: 9:00 pm
- Argentina: 11:00 pm
- Brasil (Brasilia): 11:00 pm
- Uruguay: 11:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 11:00 pm
- Bolivia: 10:00 pm
- Venezuela: 10:00 pm
- Ecuador: 9:00 pm
- Perú: 9:00 pm
- Colombia: 9:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el México vs. Ghana?
Este viernes 22 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el México vs. Ghana por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Univision, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico
- Ghana: GTV, GTV Sports+, TV3 Ghana, MaxTV Ghana
- Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Nicaragua: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Puerto Rico: FOX Deportes, ViX, NAICOM
- Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX