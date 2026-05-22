La selección de México continúa afinando detalles rumbo a la Copa Mundial 2026 y ahora tendrá una exigente prueba internacional frente a Ghana. El encuentro amistoso se disputará este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla , escenario que recibirá a miles de aficionados para una noche cargada de fútbol y emoción. El partido comenzará a las 8:00 p.m. (hora de CDMX) y servirá como preparación importante para el combinado mexicano de cara al gran torneo mundialista.

El Tri buscará mostrar su mejor versión ante una selección africana reconocida por su intensidad física y velocidad, en un duelo que promete buen ritmo y grandes jugadas desde Puebla. Además de la expectativa por ver a las principales figuras mexicanas, los hinchas ya se preparan para seguir el amistoso EN VIVO desde televisión y plataformas digitales. Si quieres saber en qué canales se podrá ver México vs. Ghana en México, sigue leyendo esta nota.

Horarios del partido México vs. Ghana EN VIVO hoy 22 de mayo

México (CDMX): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos (ET): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos (CT): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Estados Unidos (PT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 5:00 a.m. del sábado 23 de mayo

5:00 a.m. del sábado 23 de mayo Perú: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Uruguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Brasil (Brasilia): 11:00 p.m.

¿Qué canales transmiten México vs. Ghana EN VIVO hoy 22 de mayo en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el amistoso entre México y Ghana a través de señal abierta, televisión de paga y plataformas de streaming. El encuentro desde el Estadio Cuauhtémoc contará con transmisión nacional mediante las principales cadenas deportivas del país.

Canales confirmados en México

Canal 5 — transmisión en señal abierta

— transmisión en señal abierta Azteca 7 — transmisión en señal abierta

— transmisión en señal abierta TUDN — disponible en televisión de paga

— disponible en televisión de paga ViX — streaming online para dispositivos móviles y Smart TV

— streaming online para dispositivos móviles y Smart TV Azteca Deportes — transmisión digital y cobertura online

Además de la transmisión EN VIVO del partido, las cadenas ofrecerán previa, análisis, entrevistas y cobertura especial del amistoso rumbo a la Copa Mundial 2026.

¿Cómo ver el partido México vs. Ghana EN VIVO en Estados Unidos y Sudamérica?

En Estados Unidos, el amistoso podrá verse EN VIVO a través de las señales de Univision, TUDN USA y FOX Deportes, además de plataformas de streaming como ViX y servicios online compatibles con TUDN. La comunidad mexicana en territorio estadounidense también contará con cobertura especial previa al partido, análisis y entrevistas desde Puebla.

Para Sudamérica, el encuentro podrá seguirse mediante señales deportivas internacionales y servicios de streaming asociados a ESPN. Además, Disney+ Premium confirmó la transmisión de partidos relacionados con el Mundial 2026 en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, gracias a un acuerdo con ESPN para la región. Aunque la disponibilidad exacta del amistoso puede variar según cada país, Disney+ Premium aparece como una de las principales alternativas online para seguir fútbol internacional en Sudamérica.