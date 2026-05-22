La selección de fútbol mexicana se prepara para afrontar un amistoso más previo a su debut mundialista contra su similar de Sudáfrica. El Estadio Cuauhtémoc será escenario de un partido de igual a igual este viernes 22 de mayo a partir de las 8:00 p.m. (Tiempo del Centro) / 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT . Recordemos que la Tricolor accedió automáticamente a la Copa del Mundo debido a su calidad de organizador del certamen, mientras que las Estrellas Negras quedaron primeras en el Grupo I de las Eliminatorias Africanas por buen margen sobre Madagascar, su más directo perseguidor. A continuación, te explico al detalle cómo ver México vs. Ghana vía TUDN USA y Canal 5 de Televisa .

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso 2026?

El partido entre México vs. Ghana por amistoso 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Ghana en los EE.UU.?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Ghana por amistoso internacional 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Ghana por amistoso 2026

Partido : México vs. Ghana por amistoso de mayo 2026

: México vs. Ghana por amistoso de mayo 2026 Fecha : Viernes, 22 de mayo de 2026

: Viernes, 22 de mayo de 2026 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Cuauhtémoc (México)