Las bicicletas eléctricas se han vuelto uno de los medios de transporte y regalos más populares entre adolescentes y jóvenes en California. Pero mientras aumenta su uso, también crece la preocupación por los accidentes y las posibles responsabilidades legales que podrían recaer sobre los menores y sus familias. En este contexto, Amazon aceptó detener en California la venta de algunas e-bikes que podían exceder los límites de velocidad permitidos, tras varios accidentes mortales relacionados con estos vehículos. Las autoridades han mostrado alarma por el aumento de lesiones y fallecimientos asociados a bicicletas y motocicletas eléctricas, sobre todo entre menores de edad. Por ello, antes de comprar una e-bike para tus hijos, conviene conocer las normas, riesgos y obligaciones que actualmente existen en el estado.

Las cifras preocupan a médicos y autoridades. De acuerdo con reportes recientes, las lesiones relacionadas con e-bikes o motocicletas eléctricas aumentaron un 430% en el sur de California. A nivel nacional, ya se han reportado más de 100 muertes relacionadas con este tipo de vehículos eléctricos de dos ruedas.

Además, desde el 2020 las lesiones y fallecimientos vinculados a estos vehículos han aumentado un 1000% en Estados Unidos. El problema, según especialistas, no solamente es la cantidad de accidentes, sino la gravedad de las heridas.

“Desgraciadamente se están volviendo mucho más comunes y el problema no es la cantidad de accidentes que estamos teniendo sino la gravedad de estos. Tenemos huesos rotos, contusiones cerebrales, problemas de órganos internos”, explicó el Dr. Ilán Shapiro a Univision 34.

El médico también advirtió que la velocidad y la edad de quien conduce son factores clave. Por ello, incluso recomendó que algunos menores vuelvan a usar bicicletas tradicionales mientras mejoran las regulaciones y medidas de seguridad.

Autoridades de California advierten sobre los riesgos y responsabilidades del uso de e-bikes. | Crédito: Magnific

¿Qué dice la ley sobre las e-bikes en California?

Uno de los puntos más importantes es entender que no todos los vehículos eléctricos de dos ruedas son considerados bicicletas eléctricas. Algunas pueden clasificarse como motocicletas eléctricas si superan ciertos límites de velocidad o potencia.

A diferencia de las bicicletas eléctricas, las motocicletas eléctricas sí requieren:

licencia de conducir

registro

placa

seguro obligatorio (en algunos casos)

Esto significa que muchos padres podrían comprar un vehículo pensando que es una simple e-bike, cuando en realidad podría entrar en otra categoría legal.

El aumento de accidentes ha provocado pronunciamientos del fiscal general de California, la Patrulla de Caminos de California (CHP) y hasta del Concejo de la ciudad de Los Ángeles, que actualmente analiza posibles cambios en las regulaciones.

Los padres también podrían enfrentar consecuencias legales

Las autoridades han advertido que los padres podrían ser responsabilizados si tenían conocimiento de conductas peligrosas y no hicieron nada para evitarlas.

El abogado Alonso Zavala explicó a Univision 34 que, en casos graves, podrían existir consecuencias civiles e incluso criminales.

“Si la mamá tenía conocimiento de que el niño había modificado el motor y la mamá no hizo nada y tenía conocimiento de que el niño estaba manejando en exceso de velocidad, muy irresponsablemente, probablemente sí se extiendan los cargos criminales”, señaló.

El abogado agregó que el menor involucrado también podría enfrentar cargos en la corte juvenil y penas severas en determinados casos.

Uno de los casos más comentados ocurrió en el condado de Orange, donde un accidente fatal abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los padres y el uso de vehículos eléctricos modificados por menores.

Padres en California deben conocer las leyes antes de comprar e-bikes para sus hijos. | Crédito: Imagen creada por Gestión Mix usando Gemini

Cómo reducir los riesgos de las e-bikes en California

Especialistas recomiendan supervisar el uso de estos vehículos y establecer reglas claras antes de permitir que los menores los conduzcan.

El abogado Alonso Zavala aconsejó usar aplicaciones electrónicas para monitorear la ubicación y velocidad de los hijos. Muchas de estas apps permiten verificar si el menor excede límites de velocidad o se desplaza por zonas peligrosas.

También se recomienda:

Verificar la velocidad máxima permitida del vehículo.

Confirmar si realmente está clasificado como e-bike .

. Exigir casco y equipo de protección.

Evitar modificaciones del motor.

Revisar las reglas locales antes de circular.

Para conocer todos los reglamentos y requisitos sobre bicicletas eléctricas y motocicletas eléctricas en California, las autoridades recomiendan visitar el sitio oficial de la Patrulla de Caminos de California: chp.ca.gov