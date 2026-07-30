Si estás en pareja con un ciudadano estadounidense y están pensando en casarse, conviene tener claro que en 2026 se endurecieron las normas para conseguir la Green Card a través del matrimonio. La idea del gobierno es revisar con más detalle los casos en los que un extranjero podría usar el matrimonio solo como vía para obtener la residencia permanente. Antes de dar ese paso y comenzar el proceso ante inmigración, en esta nota te explicamos cuáles son los nuevos requisitos, qué pruebas y documentos son clave y qué recomienda el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para que tu solicitud avance sin problemas.

El USCIS endureció el proceso para la obtención del Green Card por matrimonio para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses (Foto: Magnific)

ESTOS SON LOS CAMBIOS CLAVE

En 2026 la green card por matrimonio sigue siendo posible, pero USCIS endureció el control sobre la residencia condicional y la prueba de que el matrimonio es real y de buena fe. Esto implica más evidencia detallada que a continuación mencionamos.

Más foco en el matrimonio de “buena fe”. USCIS ahora exige evidencia más completa y específica de que la relación no es fraudulenta: convivencia real, finanzas compartidas, trayectoria de la relación y participación de la familia/amigos.

Residencia condicional bajo lupa: si recibes una Green Card por matrimonio con menos de 2 años de casados, sigues teniendo residencia condicional, pero:

Es obligatorio presentar el formulario I‑751 para remover las condiciones dentro de los 90 días antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta.

No presentar el I‑751 a tiempo puede implicar perder automáticamente el estatus y quedar expuesto a deportación.

LOS NUEVOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE PRUEBA

Para probar el vínculo conyugal, USCIS exige lo siguiente:

Pruebas de vida en común

Contratos de alquiler o hipotecas a nombre de los dos.

Escrituras o documentos de propiedad compartida.

Facturas de servicios (luz, agua, gas, internet) donde aparezcan ambos nombres en la misma dirección.

Pruebas financieras conjuntas

Cuentas bancarias conjuntas y estados de cuenta que muestren uso real de la cuenta por ambos.

Declaraciones de impuestos presentadas en conjunto (joint tax returns).

Pólizas de seguro (salud, vida, auto, vivienda) donde uno figure como beneficiario del otro o ambos figuren como asegurados.

Pruebas sociales y familiares

Fotografías de la pareja en distintas etapas: noviazgo, boda, eventos familiares, viajes, vida cotidiana, con fechas y breve descripción para mostrar la línea de tiempo de la relación. También se verificará sus redes sociales.

Declaraciones juradas de amigos y familiares (affidavits) más detalladas que antes, con ejemplos concretos de cómo han visto evolucionar la relación en el tiempo.

Requisitos económicos del patrocinador

El cónyuge ciudadano o residente debe demostrar capacidad económica al menos al 125% de las guías federales de pobreza mediante el formulario de apoyo financiero (I‑864) y documentación de ingresos, precisa Alonso & Alonso Attorneys at Law.

USCIS puede pedir años adicionales de declaraciones de impuestos más allá de los 3 años estándar para verificar estabilidad de ingresos.

Si pediste la green card por matrimonio, prepara contratos, facturas, fotos y testigos: USCIS pedirá más evidencias (Foto: Freepik)

RESIDENCIA CONDICIONAL: PLAZOS Y OBLIGACIONES

Para las personas que ya tienen una green card condicional por matrimonio:

Deben presentar el formulario I‑751 (Petición para remover condiciones) dentro del periodo de 90 días antes de que caduque la tarjeta condicional. Lo normal es presentarlo en conjunto (ambos cónyuges), pero hay exenciones si:

Hay divorcio, pero el matrimonio fue de buena fe.

Hubo abuso o violencia doméstica.

El cónyuge ciudadano falleció.

Aun en esos casos, la persona debe demostrar que el matrimonio fue genuino, con evidencia sólida similar a la descrita arriba.

LO QUE RECOMIENDA USCIS PARA TU SOLICITUD

Aunque USCIS no publica una “lista oficial cerrada” de recomendaciones, según abogados y guías especializadas son: