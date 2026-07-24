Este viernes 24 de julio, la ONPE presentará la lista de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el domingo 4 de octubre. Según indicó el organismo, las personas que fueron elegidas como miembros de mesa en las elecciones presidenciales fueron excluidas en el sorteo.

¿Cuánto es la multa que debo pagar por no cumplir mi rol de miembro de mesa? Esa es la pregunta que se realizarán los ciudadanos y ciudadanas. A continuación, en esta nota te explicaremos todos los detalles.

Lima, Perú. Domingo, 7 de Junio del 2026 Miembros de mesa trasladan las mesas de sufragio a ambientes ubicados en el primer piso del local de votacióón, con el fin de facilitar el acceso y garantizar el derecho a voto de adultos mayores y personas con discapacidad LUGAR: COLEGIO CARMELITAS - SECUNDARIA (MIRAFLORES) Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

¿Cuánto es la multa por no ser miembro de mesa?

Los ciudadanos y ciudadanas que no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio en calidad de titular o suplente para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deberán pagar una multa económica de 275 soles (equivalente al 5% de la UIT) . El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resaltó que esta sanción también se aplica para las personas que, estando en la fila, se nieguen a integrar las mesas de sufragio.

Asimismo, si un miembro de mesa (titular o suplente) no cumple con su deber y tampoco emite su voto, recibirá, además de la multa de 275 soles, la multa por no sufragar, que es de 110 soles para quienes residan en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), 55 soles para distritos pobres (1% UIT) y 27.50 soles para distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

¿Dónde pagar la multa por no cumplir el rol de miembro de mesa?

Las multas (tanto para las personas que no acudieron a votar o no cumplieron su rol de miembro de mesa) podrán ser canceladas por la plataforma Pagos en Línea y cualquier agencia del Banco de la Nación.

¿Qué pasa si no pago la multa de miembro de mesa?

JNE puntualizó que los ciudadanos y ciudadanas que no cancelen sus multas estarán impedidos de efectuar cualquier trámite administrativo, conforme lo estipula la Ley N° 28859 sobre restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales.

Excusas o justificación que te exoneran de la multa por no cumplir tu rol de miembro de mesa

Existen motivos que te permitirán exonerar la multa por no ejercer tu rol de miembro de mesa. Tendrás que presentar la justificación o excusa antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en la ONPE.

También puedes presentar la dispensa o justificación al día siguiente de las elecciones en el JNE.

Excusa o justificación

La excusa : Es el derecho que tienen los ciudadanos que fueron designados como miembros de mesa para cuando no puedan cumplir con ese cargo por motivos de salud, encontrarse fuera del país o estar impedidos según la ley. Dicho trámite se presenta dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación de la lista definitiva de miembros de mesa.

: Es el derecho que tienen los ciudadanos que fueron designados como miembros de mesa para cuando no puedan cumplir con ese cargo por motivos de salud, encontrarse fuera del país o estar impedidos según la ley. Dicho trámite se presenta dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación de la lista definitiva de miembros de mesa. La justificación: Se presenta por motivos de salud, hasta 5 días calendarios antes de la jornada electoral, ante la ONPE.

Dispensas o justificación

La dispensa : Es el trámite para quedar exento de la multa por no votar, cuando existe un motivo válido que lo impide.

: Es el trámite para quedar exento de la multa por no votar, cuando existe un motivo válido que lo impide. La justificación: Es la exoneración de la multa por no asistir o no cumplir el cargo de miembro de mesa, por motivos válidos, justificables y que puedan ser probados.

Ambas se presentan después de la jornada electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).