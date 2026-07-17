Si vives en Estados Unidos y tienes un caso migratorio abierto mientras recibes ayudas públicas esenciales para cubrir tus necesidades, debes estar atento: el gobierno de Trump está retomando una regla que puede complicar tu camino hacia la residencia permanente. Esta medida, conocida como “carga pública”, ya se había aplicado en 2020 para restringir la inmigración legal y luego fue modificada en 2022 bajo Joe Biden para ofrecer mayor protección a las familias extranjeras. Ahora, con el nuevo cambio, esa versión más favorable queda sin efecto. ¿Qué significa esto para las personas migrantes y desde cuándo empezará a aplicarse? Aquí te lo vamos a explicar.

Trump deroga la regla de carga pública de Biden: cómo impacta a quienes usan Medicaid, SNAP y ayuda de vivienda (Foto: Freepik)

TRUMP DEROGA LA REGULACIÓN DE LA “CARGA PÚBLICA”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla final que deroga la regulación de “carga pública” que la administración Biden puso en vigor en 2022. Esa nueva regla restaura una interpretación más amplia de “carga pública” y permite a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) considerar el uso de programas como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) y asistencia de vivienda al evaluar si alguien podría convertirse en carga para el Estado.

“[El gobierno federal] está reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro. Bajo el presidente Trump, USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos”, señaló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en una publicación de X.

Fechas clave

La regla nueva está programada para publicarse en el Registro Federal el 20 de julio de 2026.

Entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 (60 días después de la publicación).

Por lo tanto, hasta esa fecha, USCIS debe seguir aplicando la regla de carga pública de 2022 en los casos que procesa.

La nueva interpretación de carga pública podría convertir el acceso a ciertos programas en un factor decisivo para negar visas o ajustes de estatus (Foto: Pexels)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS INMIGRANTES?

Desde el 18 de septiembre de 2026, los oficiales tendrán mucha más discreción para evaluar si un solicitante de residencia (green card) es “carga pública”, considerando de forma más amplia el uso de ciertos beneficios estatales.

Los solicitantes de la residencia permanente tendrán que demostrar que no serían una “carga pública” para el país.

También se actualizará el Formulario I-485, y versiones anteriores serán rechazadas si se presentan a partir de esa fecha.

LO QUE DEBES SABER DE “CARGA PÚBLICA”

Según la normativa vigente de EE.UU., se considera “carga pública” a la persona que depende del gobierno para subsistir; es decir, no puede mantenerse por sí misma y por ello recurre a ayudas estatales para cubrir necesidades básicas o recibe beneficios institucionales de largo plazo a expensas del Estado.

Las autoridades de inmigración aplican esta evaluación principalmente a quienes buscan ingresar al país, cambiar su estatus migratorio o solicitar la residencia permanente. El uso de ciertos beneficios públicos –como cheques, cupones de alimentos (SNAP/CalFresh) y asistencia para vivienda– puede influir en la decisión y llevar a que se declare inadmisible la obtención de la green card, una visa o el ajuste de estatus.