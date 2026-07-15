La administración del presidente Donald Trump volvió a apuntar contra los migrantes al presentar una nueva guía que lleva su enfoque de control migratorio al terreno bancario, pidiendo a las entidades financieras que examinen con detalle el estatus de quienes buscan obtener créditos. En la práctica, esto complica que estas personas consigan préstamos personales, hipotecas o financiamiento para autos y pequeños negocios, y eleva las posibilidades de que les nieguen o cierren cuentas y solicitudes aun cuando ya tienen buen historial de pago y una relación estable con su banco. En esta nota te explicamos qué incluye esa guía y cuáles grupos quedan más expuestos.

Trump lleva su política migratoria a los bancos: la guía que limita préstamos a inmigrantes y quiénes corren más riesgo (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA NUEVA GUÍA DEL GOBIERNO QUE COMPLICA EL ACCESO DE INMIGRANTES A PRÉSTAMOS

La nueva guía del gobierno de Donald Trump ordena a los reguladores financieros recordar a los bancos que deben revisar mucho más de cerca el estatus migratorio de quienes solicitan préstamos y otros créditos, señalando a los inmigrantes sin autorización legal como un riesgo elevado y alentando a las instituciones a restringirles el acceso al sistema bancario, aunque sin prohibirlo explícitamente.

¿En qué consiste la nueva guía?

Las directrices se basan en una orden ejecutiva firmada en mayo, que exige a bancos y otras entidades financieras examinar con más detalle la ciudadanía y el estatus migratorio de sus clientes cuando abren cuentas, piden préstamos o acceden a tarjetas de crédito. Los reguladores recalcan las obligaciones de “conozca a su cliente” y de gestión del riesgo crediticio, indicando que las personas sin estatus legal deben considerarse un riesgo general para el sistema financiero, ya que existe la posibilidad de deportación o pérdida de empleo.

Por tal motivo, se insta a los bancos a endurecer los filtros para préstamos de consumo, hipotecas, créditos de auto y financiamiento de negocios cuando el solicitante no tiene autorización laboral o usa un ITIN en lugar de número de Seguro Social, lo que se considera una “señal de alerta” de actividad sospechosa.

Aunque las directrices no ordenan explícitamente cerrar cuentas ni negar créditos de forma automática, sí incrementan la presión sobre las entidades para que retiren o no acepten a inmigrantes sin estatus legal como clientes, lo que puede traducirse en más rechazos de préstamos y mayor dificultad para mantener servicios financieros.

Al trasladar su política migratoria al sistema financiero, el gobierno de Trump incrementa la presión sobre las entidades bancarias y complica el acceso de inmigrantes indocumentados y quienes usan ITIN a créditos básicos, incluso si tienen buen historial de pago (Foto: Frepik)

¿QUIÉNES SERÁN LOS MÁS AFECTADOS?

Dada la naturaleza de la guía, el foco principal se centra en los inmigrantes indocumentados, es decir, personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia o sin autorización para trabajar, ya que las nuevas reglas los identifican explícitamente como grupo de riesgo.

También pueden resultar afectados quienes declaran impuestos con ITIN y no tienen Seguro Social, pues ese número pasa a ser un indicio de posible falta de estatus legal y puede desencadenar mayor escrutinio o rechazo de solicitudes de crédito.

Pero hay más grupos que resultarían afectados. Según The New York Times, la presión sobre los bancos puede impactar incluso a algunos inmigrantes con estatus migratorio temporal o protegido, como ciertos beneficiarios de DACA y TPS, así como personas pendientes de asilo o refugio, porque no hay garantía de renovación de su situación bajo esta administración.

Dado que los mexicanos constituyen el mayor grupo de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos, se encuentran entre los colectivos más expuestos a estas nuevas directrices bancarias, tanto en cuentas como en préstamos.

¿Qué deben hacer los inmigrantes afectados?

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto recomendó a las personas indocumentadas que van a solicitar un préstamo a ser cautelosas. “Si van a comprar un auto o una casa, pongan a algún familiar de confianza que sea residencia o ciudadano como coprestamista. Hasta ahora, si tiene un buen crédito y recursos para comprar una casa, adelante; por con mucha precaución”, dijo a Telemundo.