El sur de California se prepara para un invierno que podría ser especialmente lluvioso debido al fortalecimiento de El Niño. Los pronósticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) indican que existe un 75% de probabilidad de que este fenómeno sea más intenso que cualquier otro registrado desde 1950, mientras que hay un 98% de posibilidades de que sea “muy fuerte” durante el periodo de tres meses que termina en diciembre.

Ante este escenario, las autoridades y los especialistas recomiendan comenzar a tomar precauciones desde ahora, antes de que las tormentas lleguen. Los posibles efectos incluyen inundaciones, deslizamientos, fuertes vientos y problemas en zonas que ya han sido afectadas por incendios.

Los expertos recomiendan comenzar ahora con tareas de prevención en las viviendas y vehículos. (Foto por TAYFUN COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Revisa tu casa antes de que lleguen las lluvias

Una de las primeras medidas consiste en registrarse en los sistemas de alertas de emergencia del condado.

Según LA Times, la supervisora de Los Ángeles, Lindsey Horvath, recomendó a los residentes conocer los riesgos específicos de la zona donde viven y tener un plan de evacuación, especialmente si están cerca de laderas, cañones, áreas recientemente afectadas por incendios o lugares propensos a inundaciones.

Terry Heller, propietario de la empresa de techos Preferred Roofing, aconseja inspeccionar el techo si la vivienda tuvo filtraciones anteriormente o si tiene más de 12 años. Hacer mantenimiento antes de las lluvias puede evitar una emergencia durante una tormenta, cuando los trabajadores especializados podrían estar saturados de solicitudes. También recomienda contratar a un profesional con licencia y comprobar sus credenciales.

También es importante revisar por dónde circula el agua en el jardín y comprobar que los desagües estén limpios y sin obstrucciones.

La arquitecta paisajista Esther Margulies recomienda probarlos con una manguera para confirmar que el agua llegue correctamente hasta el desagüe de la calle. Si determinados puntos acumulan agua de forma habitual, podría ser necesario buscar soluciones como una bomba de achique.

Protege tu vivienda y el terreno alrededor

Las bolsas de arena pueden servir como una medida de último recurso cuando el agua comienza a dirigirse hacia una puerta u otra abertura de la vivienda. Deben colocarse formando filas frente al punto que se busca proteger. El condado de Los Ángeles también dispone de lugares donde los residentes pueden obtener bolsas de arena de manera gratuita, aunque se recomienda llamar previamente y demostrar que se vive en la comunidad correspondiente.

Los árboles también requieren atención antes de las tormentas. La arborista Alison Lancaster aconseja contratar a un profesional para detectar grietas, ramas mal sujetas o señales de deterioro. No recomienda podas indiscriminadas para reducir la densidad de los árboles ni cortar sus copas hasta dejarlas como tocones, ya que estas prácticas pueden perjudicarlos y hacerlos menos seguros.

Si hay palmeras en la propiedad, un profesional debería retirar las hojas secas antes de las tormentas. También conviene asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, como bolsas de fertilizante o latas de pintura. Margulies advirtió: “Cualquier cosa que esté expuesta a la lluvia va a formar parte de la escorrentía que llega a nuestros ríos, arroyos y bahías”.

En terrenos inclinados donde el agua suele provocar escorrentía, los especialistas recomiendan considerar plantas que cubran el suelo, como el trigo sarraceno y el arbusto de coyote.

Estas especies pueden ayudar a reducir el desplazamiento del agua y proteger el suelo, aunque las plantas sembradas en septiembre no estarán suficientemente establecidas para ofrecer una protección importante durante la próxima temporada. También se aconseja apagar el riego automático durante los periodos de lluvia.

Revisar el techo, limpiar los sistemas de drenaje, revisar los árboles y preparar una mochila de emergencia son algunas de las medidas sugeridas. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Revisa tu seguro antes de una posible inundación

El seguro de la vivienda es otro punto que conviene revisar. La especialista Amy Bach recomienda consultar las condiciones de una póliza contra inundaciones, incluso para personas que no viven cerca de un río, lago u océano.

También aconseja revisar los cambios recientes en el seguro del hogar, conocer el deducible y mantener un registro de los objetos de valor mediante fotografías o un video de cada habitación.

Prepara tu auto para las tormentas

Antes de las lluvias, el coche debería pasar por una revisión que incluya los neumáticos, limpiaparabrisas, frenos, luces y batería.

Kandace Redd, portavoz de la Asociación Americana del Automóvil en Los Ángeles, recomienda tener el vehículo listo y señala que “un poco de preparación ahora puede ser de gran ayuda”. Cuando se pronostique una tormenta importante, también es conveniente mantener el tanque lleno o el vehículo cargado.

Durante una inundación, la recomendación es no intentar atravesar el agua. Redd recuerda la regla “Date la vuelta, no te ahogues” y advierte que unos 30 centímetros de agua en movimiento pueden arrastrar la mayoría de los automóviles, mientras que alrededor de 60 centímetros pueden llevarse camionetas y SUV.

También se aconseja revisar el seguro, tener bolsas de arena disponibles y evitar conducir por zonas inundadas (Foto: APU GOMES / AFP)

Ten lista una mochila de emergencia

Finalmente, la Cruz Roja recomienda preparar una mochila de emergencia con suministros para varios días. Debe incluir ropa, alimentos no perecederos, agua, medicamentos y artículos médicos, un botiquín, dinero en efectivo, baterías y cargadores, copias de documentos importantes, ponchos y un mapa físico de la zona. Para quienes tienen mascotas, también se aconseja preparar una bolsa específica con correa, transportadora, comida, agua y fotografías recientes.

La preparación también debe contemplar una posible evacuación rápida. Angel Sauceda, portavoz de la Cruz Roja, recomienda tener la mochila lista y guardar documentos originales importantes en una bolsa sellada y etiquetada dentro del congelador para facilitar su recuperación en caso de una evacuación de emergencia.

“La gente tiende a pensar que la lluvia es inofensiva”, dijo. “Esa lluvia puede arrasar con tu carretera. Esa lluvia puede hacer que te quedes atrapado. ... No quieres que te tome desprevenido y no tener nada que comer hasta que los servicios de emergencia puedan llegar y encontrarte”.