Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en Lima y en todo el Perú . La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las mesas de sufragio atenderán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., por lo que los electores contarán con 10 horas para acudir a su local asignado y elegir a sus próximas autoridades regionales, provinciales y distritales.

En Lima Metropolitana, la jornada definirá quiénes asumirán las alcaldías distritales para el periodo 2027-2030, además de las autoridades provinciales correspondientes. La recomendación principal es revisar con anticipación el local de votación, llevar el DNI y no dejar el sufragio para los últimos minutos.

Horario de votación para las elecciones de Lima

Las urnas —o mesas de sufragio— funcionarán oficialmente entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. del domingo 4 de octubre. La ONPE ha establecido este horario para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, proceso en el que más de 26 millones de ciudadanos están habilitados para votar a nivel nacional.

Es importante diferenciar dos momentos de la jornada. Los miembros de mesa deben llegar antes para instalar correctamente la mesa y dejar todo listo para la votación. En cambio, los electores pueden ingresar a sus locales desde la hora de apertura, siempre que su mesa ya esté instalada.

Etapa de la jornada Horario del domingo 4 de octubre ¿Qué debes considerar? Llegada de miembros de mesa 6:00 a. m. Titulares y suplentes deben acudir con anticipación para instalar la mesa Inicio de la votación 7:00 a. m. Los electores pueden votar cuando la mesa esté correctamente instalada Cierre del ingreso al local 5:00 p. m. No se permitirá el ingreso de más electores después de esta hora Atención a electores dentro del local Después de las 5:00 p. m. Quienes ya estén dentro del recinto podrán emitir su voto

La regla clave para evitar contratiempos es simple: si llegas antes de las 5:00 p. m. y ya estás dentro del local de votación, podrás sufragar. Sin embargo, quien intente ingresar después de esa hora ya no podrá hacerlo, incluso si su mesa todavía tiene electores pendientes.infobae+1

¿A qué hora conviene ir a votar?

Aunque el horario oficial va de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., no todos los momentos del día tienen la misma afluencia. En una ciudad como Lima, donde los traslados pueden complicarse por el tráfico, las colas y la distancia hacia el local asignado, votar temprano es una decisión práctica.

Acudir durante las primeras horas permite tener mayor margen ante cualquier inconveniente: una mesa que aún no termina de instalarse, una demora en el ingreso al colegio o local de votación, un cambio de ruta o una alta concentración de personas en determinados distritos.

La ONPE recuerda que los miembros de mesa titulares y suplentes son los primeros en votar. Una vez instalada la mesa, se inicia la atención al resto de electores según el orden de llegada.

Si vas a votar… Recomendación Entre 7:00 y 9:00 a. m. Buena alternativa si buscas resolver el trámite temprano y liberar el resto del día Entre 10:00 a. m. y 1:00 p. m. Considera que puede haber mayor circulación de electores en algunos locales Entre 2:00 y 4:00 p. m. Acude con suficiente anticipación; no conviene calcular el traslado al límite Cerca de las 5:00 p. m. Evítalo: solo votarán quienes hayan ingresado al local antes del cierre

Qué llevar y qué revisar antes de salir

El documento indispensable para votar es el DNI, ya sea azul o electrónico. Antes de salir, conviene comprobar el nombre y la dirección exacta del local de votación asignado, así como el número de mesa y el orden de ubicación dentro del recinto. Esto reduce el riesgo de llegar a un colegio equivocado o perder tiempo buscando la mesa en el último momento.

Para la jornada del 4 de octubre, el elector debe considerar estas recomendaciones:

Verifica tu local y mesa de sufragio en la plataforma oficial de consulta electoral de la ONPE.

Lleva tu DNI físico y en buen estado.

Revisa la ruta con anticipación, especialmente si debes movilizarte entre distritos de Lima.

Respeta las indicaciones del personal electoral y de los miembros de mesa.

Acude temprano si eres adulto mayor, persona con discapacidad, mujer embarazada o necesitas atención preferente.

La ONPE ha precisado que los electores con derecho a trato preferente —como adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas con niños— deben ser atendidos prioritariamente. Además, una persona con discapacidad que requiera apoyo puede ingresar a la cámara secreta con alguien de su confianza. En Lima Metropolitana y Callao también se contempla el uso de plantilla braille para electores con discapacidad visual que la soliciten al personal de la ONPE.

Lima elige nuevas autoridades este 4 de octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 permitirán elegir gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores. Según la información difundida por la ONPE, se elegirán 196 alcaldes provinciales y 1,696 alcaldes distritales en el país para el periodo 2027-2030.

Para los ciudadanos de Lima, el voto del domingo 4 de octubre tendrá impacto directo en la gestión de servicios locales, seguridad ciudadana, transporte, limpieza pública, espacios urbanos y obras de cada distrito. Por eso, más allá de conocer el horario, resulta fundamental llegar informado sobre las candidaturas y cumplir con el deber electoral dentro del plazo oficial.

El horario es claro: las mesas abren a las 7:00 a. m. y cierran el ingreso a las 5:00 p. m. . Planifica tu traslado, revisa tu local con anticipación y evita esperar hasta el final de la jornada.