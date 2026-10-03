No. No podrás comprar cerveza ni ninguna otra bebida alcohólica el domingo 4 de octubre de 2026 en Perú, debido a la Ley Seca que rige por las Elecciones Regionales y Municipales. La restricción empieza el sábado 3 de octubre a las 8:00 a. m. y termina el lunes 5 de octubre a las 8:00 a. m.
La medida forma parte de las restricciones electorales aplicables durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, convocadas para este domingo 4 de octubre. En esta jornada, los ciudadanos elegirán gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en las distintas jurisdicciones del Perú.
Por lo tanto, si estabas pensando comprar una cerveza para acompañar el almuerzo familiar, pedir bebidas por delivery, abastecerte en una bodega o adquirir alcohol en un supermercado, debes considerar que los establecimientos no podrán venderte estos productos mientras esté vigente la Ley Seca.
La prohibición es nacional: aplica en Lima, Callao, La Molina, distritos de Lima Metropolitana, provincias y regiones. No depende de que en una zona haya mayor o menor actividad electoral, ni de que el local sea una tienda pequeña, un minimarket, un restaurante o un supermercado.
|Consulta frecuente
|Respuesta durante la Ley Seca 2026
|¿Puedo comprar cerveza el domingo 4 de octubre?
|No. La venta está prohibida durante todo el día
|¿Puedo pedir cerveza por delivery?
|No. El delivery también constituye una forma de expendio
|¿Puedo comprar alcohol en un supermercado?
|No, mientras dure la restricción electoral
|¿Puedo ir a un bar o discoteca?
|Los locales no pueden vender ni suministrar alcohol
|¿Cuándo vuelve a permitirse la venta?
|Desde las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre
¿A qué hora comienza y termina la Ley Seca?
La Ley Seca 2026 tendrá una duración de 48 horas continuas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la restricción comienza a las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre y culmina a las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre.
Esto significa que no basta con considerar únicamente el horario de votación. Aunque las elecciones se realizan el domingo 4 de octubre, la prohibición comienza un día antes y continúa hasta el día siguiente de la jornada electoral.
|Fecha y hora
|Situación de la venta de alcohol
|Hasta las 7:59 a. m. del sábado 3 de octubre
|Permitida
|Desde las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre
|Prohibida
|Domingo 4 de octubre, día de elecciones
|Prohibida todo el día
|Hasta las 7:59 a. m. del lunes 5 de octubre
|Prohibida
|Desde las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre
|Permitida nuevamente
¿Qué negocios deben cumplir la prohibición?
La Ley Seca no está dirigida solo a bares o licorerías. La Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.° 26859, establece que durante ese periodo no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase. Además, deben cerrarse los establecimientos —o las áreas de establecimientos comerciales— destinados exclusivamente a vender alcohol.
En la práctica, la regla comprende a los siguientes negocios:
- Bodegas, minimarkets y tiendas de conveniencia.
- Supermercados, hipermercados y mayoristas.
- Licorerías y distribuidores de bebidas.
- Restaurantes, bares, peñas, discotecas y clubes.
- Hoteles y establecimientos que ofrezcan bebidas alcohólicas.
- Plataformas de delivery, repartidores y comercios que vendan alcohol a domicilio.
- Espacios exclusivos de venta de licor dentro de centros comerciales o mercados.
Multas y sanciones por incumplir la Ley Seca
La prohibición no es una recomendación: es una obligación electoral. El artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones prevé sanciones para quienes vendan o suministren bebidas alcohólicas durante el periodo restringido. La norma contempla una pena privativa de libertad no mayor de seis meses y una multa.
Para los negocios, el riesgo no se limita a una venta puntual. Una fiscalización puede generar consecuencias legales, administrativas y reputacionales, especialmente en locales que promocionen descuentos, combos, delivery o eventos con alcohol durante el fin de semana electoral.
Por eso, los comercios deben comunicar internamente la restricción a cajeros, encargados de tienda, repartidores y personal de atención. También conviene desactivar temporalmente promociones de cervezas, vinos, piscos, tragos preparados y cualquier categoría alcohólica en catálogos digitales, apps de delivery, redes sociales y módulos de autoservicio.