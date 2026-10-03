Conoce si se podrá comprar cerveza el domingo 4 de octubre, el horario de la prohibición, qué negocios deben acatarla y las sanciones. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce si se podrá comprar cerveza el domingo 4 de octubre, el horario de la prohibición, qué negocios deben acatarla y las sanciones. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

No. No podrás comprar cerveza ni ninguna otra bebida alcohólica el domingo 4 de octubre de 2026 en Perú, debido a la Ley Seca que rige por las Elecciones Regionales y Municipales. La restricción empieza el sábado 3 de octubre a las 8:00 a. m. y termina el lunes 5 de octubre a las 8:00 a. m.

La medida forma parte de las restricciones electorales aplicables durante las . En esta jornada, los ciudadanos elegirán gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en las distintas jurisdicciones del Perú.

Por lo tanto, si estabas pensando comprar una cerveza para acompañar el almuerzo familiar, pedir bebidas por delivery, abastecerte en una bodega o adquirir alcohol en un supermercado, debes considerar que los establecimientos no podrán venderte estos productos mientras esté vigente la Ley Seca.

La prohibición es nacional: aplica en Lima, Callao, La Molina, distritos de Lima Metropolitana, provincias y regiones. No depende de que en una zona haya mayor o menor actividad electoral, ni de que el local sea una tienda pequeña, un minimarket, un restaurante o un supermercado.

Consulta frecuenteRespuesta durante la Ley Seca 2026
¿Puedo comprar cerveza el domingo 4 de octubre?No. La venta está prohibida durante todo el día
¿Puedo pedir cerveza por delivery?No. El delivery también constituye una forma de expendio
¿Puedo comprar alcohol en un supermercado?No, mientras dure la restricción electoral
¿Puedo ir a un bar o discoteca?Los locales no pueden vender ni suministrar alcohol
¿Cuándo vuelve a permitirse la venta?Desde las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre

¿A qué hora comienza y termina la Ley Seca?

La Ley Seca 2026 tendrá una duración de 48 horas continuas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que .

Esto significa que no basta con considerar únicamente el horario de votación. Aunque las elecciones se realizan el domingo 4 de octubre, la prohibición comienza un día antes y continúa hasta el día siguiente de la jornada electoral.

Fecha y horaSituación de la venta de alcohol
Hasta las 7:59 a. m. del sábado 3 de octubrePermitida
Desde las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubreProhibida
Domingo 4 de octubre, día de eleccionesProhibida todo el día
Hasta las 7:59 a. m. del lunes 5 de octubreProhibida
Desde las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubrePermitida nuevamente

¿Qué negocios deben cumplir la prohibición?

La Ley Seca no está dirigida solo a bares o licorerías. La Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.° 26859, establece que durante ese periodo no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase. Además, deben cerrarse los establecimientos —o las áreas de establecimientos comerciales— destinados exclusivamente a vender alcohol.

En la práctica, la regla comprende a los siguientes negocios:

  • Bodegas, minimarkets y tiendas de conveniencia.
  • Supermercados, hipermercados y mayoristas.
  • Licorerías y distribuidores de bebidas.
  • Restaurantes, bares, peñas, discotecas y clubes.
  • Hoteles y establecimientos que ofrezcan bebidas alcohólicas.
  • Plataformas de delivery, repartidores y comercios que vendan alcohol a domicilio.
  • Espacios exclusivos de venta de licor dentro de centros comerciales o mercados.

Multas y sanciones por incumplir la Ley Seca

La prohibición no es una recomendación: es una obligación electoral. El artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones prevé sanciones para quienes vendan o suministren bebidas alcohólicas durante el periodo restringido. La norma contempla una pena privativa de libertad no mayor de seis meses y una multa.

Para los negocios, el riesgo no se limita a una venta puntual. Una fiscalización puede generar consecuencias legales, administrativas y reputacionales, especialmente en locales que promocionen descuentos, combos, delivery o eventos con alcohol durante el fin de semana electoral.

Por eso, los comercios deben comunicar internamente la restricción a cajeros, encargados de tienda, repartidores y personal de atención. También conviene desactivar temporalmente promociones de cervezas, vinos, piscos, tragos preparados y cualquier categoría alcohólica en catálogos digitales, apps de delivery, redes sociales y módulos de autoservicio.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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