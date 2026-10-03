No. No podrás comprar cerveza ni ninguna otra bebida alcohólica el domingo 4 de octubre de 2026 en Perú, debido a la Ley Seca que rige por las Elecciones Regionales y Municipales. La restricción empieza el sábado 3 de octubre a las 8:00 a. m. y termina el lunes 5 de octubre a las 8:00 a. m .

La medida forma parte de las restricciones electorales aplicables durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, convocadas para este domingo 4 de octubre. En esta jornada, los ciudadanos elegirán gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en las distintas jurisdicciones del Perú.

Por lo tanto, si estabas pensando comprar una cerveza para acompañar el almuerzo familiar, pedir bebidas por delivery, abastecerte en una bodega o adquirir alcohol en un supermercado, debes considerar que los establecimientos no podrán venderte estos productos mientras esté vigente la Ley Seca.

La prohibición es nacional: aplica en Lima, Callao, La Molina, distritos de Lima Metropolitana, provincias y regiones . No depende de que en una zona haya mayor o menor actividad electoral, ni de que el local sea una tienda pequeña, un minimarket, un restaurante o un supermercado.

Consulta frecuente Respuesta durante la Ley Seca 2026 ¿Puedo comprar cerveza el domingo 4 de octubre? No. La venta está prohibida durante todo el día ¿Puedo pedir cerveza por delivery? No. El delivery también constituye una forma de expendio ¿Puedo comprar alcohol en un supermercado? No, mientras dure la restricción electoral ¿Puedo ir a un bar o discoteca? Los locales no pueden vender ni suministrar alcohol ¿Cuándo vuelve a permitirse la venta? Desde las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre

¿A qué hora comienza y termina la Ley Seca?

La Ley Seca 2026 tendrá una duración de 48 horas continuas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la restricción comienza a las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre y culmina a las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre.

Esto significa que no basta con considerar únicamente el horario de votación. Aunque las elecciones se realizan el domingo 4 de octubre, la prohibición comienza un día antes y continúa hasta el día siguiente de la jornada electoral.

Fecha y hora Situación de la venta de alcohol Hasta las 7:59 a. m. del sábado 3 de octubre Permitida Desde las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre Prohibida Domingo 4 de octubre, día de elecciones Prohibida todo el día Hasta las 7:59 a. m. del lunes 5 de octubre Prohibida Desde las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre Permitida nuevamente

¿Qué negocios deben cumplir la prohibición?

La Ley Seca no está dirigida solo a bares o licorerías. La Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.° 26859, establece que durante ese periodo no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase. Además, deben cerrarse los establecimientos —o las áreas de establecimientos comerciales— destinados exclusivamente a vender alcohol.

En la práctica, la regla comprende a los siguientes negocios:

Bodegas, minimarkets y tiendas de conveniencia.

Supermercados, hipermercados y mayoristas.

Licorerías y distribuidores de bebidas.

Restaurantes, bares, peñas, discotecas y clubes.

Hoteles y establecimientos que ofrezcan bebidas alcohólicas.

Plataformas de delivery, repartidores y comercios que vendan alcohol a domicilio.

Espacios exclusivos de venta de licor dentro de centros comerciales o mercados.

Multas y sanciones por incumplir la Ley Seca

La prohibición no es una recomendación: es una obligación electoral. El artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones prevé sanciones para quienes vendan o suministren bebidas alcohólicas durante el periodo restringido. La norma contempla una pena privativa de libertad no mayor de seis meses y una multa.

Para los negocios, el riesgo no se limita a una venta puntual. Una fiscalización puede generar consecuencias legales, administrativas y reputacionales, especialmente en locales que promocionen descuentos, combos, delivery o eventos con alcohol durante el fin de semana electoral.

Por eso, los comercios deben comunicar internamente la restricción a cajeros, encargados de tienda, repartidores y personal de atención. También conviene desactivar temporalmente promociones de cervezas, vinos, piscos, tragos preparados y cualquier categoría alcohólica en catálogos digitales, apps de delivery, redes sociales y módulos de autoservicio.