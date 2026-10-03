Si planeas invertir en Estados Unidos a través del programa EB-5, debes tener en cuenta que USCIS modificará las tarifas de sus trámites. El objetivo es que los nuevos cobros permitan cubrir los gastos de funcionamiento del programa, respetar los tiempos de procesamiento fijados por ley y reforzar los controles mediante auditorías e inspecciones en los proyectos. Ante este cambio, te contamos cuándo entrarán en vigor las nuevas tarifas, cuánto costarán los formularios y qué aspectos debes considerar antes de enviar tu petición.

Antes de enviar una petición, los aspirantes a la Green Card por inversión deben revisar los nuevos montos y confirmar que su expediente esté completo para evitar rechazos o demoras (Foto: Jason Redmond / AFP)

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS NUEVAS TARIFAS EB-5

USCIS aplicará las nuevas tarifas del programa de visa EB-5 a las solicitudes enviadas con matasellos desde el 30 de noviembre de 2026.

El cambio eleva de forma considerable los costos de presentación para inversionistas extranjeros y centros regionales, pero no modifica los montos de inversión exigidos por ley ni los demás requisitos para obtener la residencia permanente mediante EB-5.

LAS NUEVAS TARIFAS EB-5

Trámite Tarifa actual Desde el 30 de noviembre de 2026 Formulario I-526, inversor independiente US$3,675 US$7,615 Formulario I-526E, inversor de centro regional US$3,675 US$7,850 Formulario I-829, eliminación de condiciones de residencia US$3,750 US$5,000 Fondo de Integridad EB-5, para inversor de centro regional US$1,000 US$1,100 Formulario I-956, designación inicial de un centro regional US$17,795 US$44,115 Formulario I-956F, aprobación de una inversión comercial US$17,795 US$42,675 Formulario I-956G, informe anual de un centro regional US$3,035 US$2,165

Además, USCIS creará el Formulario I-527, con una tarifa de US$10,330, para ciertos inversionistas anteriores a la reforma EB-5 de 2022 cuyos proyectos o centros regionales hayan sido cancelados, publicó Newsweek.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA