El incremento de tarifas no modifica el capital de inversión requerido para participar en EB-5, pero sí eleva el costo de presentar y tramitar la solicitud ante USCIS (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
El incremento de tarifas no modifica el capital de inversión requerido para participar en EB-5, pero sí eleva el costo de presentar y tramitar la solicitud ante USCIS (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Judith Vicente
mailJudith Vicente

Si planeas invertir en Estados Unidos a través del programa EB-5, debes tener en cuenta que de sus trámites. El objetivo es que los nuevos cobros permitan cubrir los gastos de funcionamiento del programa, respetar los tiempos de procesamiento fijados por ley y reforzar los controles mediante auditorías e inspecciones en los proyectos. Ante este cambio, te contamos cuándo entrarán en vigor las nuevas tarifas, cuánto costarán los formularios y qué aspectos debes considerar antes de enviar tu petición.

Antes de enviar una petición, los aspirantes a la Green Card por inversión deben revisar los nuevos montos y confirmar que su expediente esté completo para evitar rechazos o demoras (Foto: Jason Redmond / AFP)
Antes de enviar una petición, los aspirantes a la Green Card por inversión deben revisar los nuevos montos y confirmar que su expediente esté completo para evitar rechazos o demoras (Foto: Jason Redmond / AFP)

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS NUEVAS TARIFAS EB-5

a las solicitudes enviadas con matasellos desde el 30 de noviembre de 2026.

El cambio eleva de forma considerable los costos de presentación para inversionistas extranjeros y centros regionales, pero no modifica los montos de inversión exigidos por ley ni los demás requisitos para obtener la residencia permanente mediante EB-5.

LAS NUEVAS TARIFAS EB-5

TrámiteTarifa actualDesde el 30 de noviembre de 2026
Formulario I-526, inversor independienteUS$3,675US$7,615
Formulario I-526E, inversor de centro regionalUS$3,675US$7,850
Formulario I-829, eliminación de condiciones de residenciaUS$3,750US$5,000
Fondo de Integridad EB-5, para inversor de centro regionalUS$1,000US$1,100
Formulario I-956, designación inicial de un centro regionalUS$17,795US$44,115
Formulario I-956F, aprobación de una inversión comercialUS$17,795US$42,675
Formulario I-956G, informe anual de un centro regionalUS$3,035US$2,165

Además, USCIS creará el Formulario I-527, con una tarifa de US$10,330, para ciertos inversionistas anteriores a la reforma EB-5 de 2022 cuyos proyectos o centros regionales hayan sido cancelados, .

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

  • La fecha clave es el matasellos, no el día en que USCIS recibe el expediente; esto quiere decir que toda solicitud enviada desde el 30 de noviembre debe incluir la tarifa nueva.
  • Quien invierta mediante un centro regional deberá pagar, al presentar el I-526E, US$7,850 más los US$1,100 del Fondo de Integridad; es decir, US$8,950 solo en esas tarifas de USCIS.
  • El ajuste busca que las tarifas cubran el costo de administrar el programa, cumplan metas legales de tiempo de procesamiento y financien medidas de integridad, como auditorías y visitas a los proyectos.
  • Estas tarifas son independientes de otros costos posibles, como el ajuste de estatus, permisos de trabajo, documentos de viaje, biometría, asesoría legal y la inversión de capital requerida para el programa.
  • Los inversionistas que planeen presentar una petición deben revisar con un abogado de inmigración si su caso puede estar listo y correctamente presentado antes de la fecha de vigencia; enviar un expediente incompleto para intentar evitar el aumento puede causar rechazo o demoras.

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