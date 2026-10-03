Si planeas invertir en Estados Unidos a través del programa EB-5, debes tener en cuenta que USCIS modificará las tarifas de sus trámites. El objetivo es que los nuevos cobros permitan cubrir los gastos de funcionamiento del programa, respetar los tiempos de procesamiento fijados por ley y reforzar los controles mediante auditorías e inspecciones en los proyectos. Ante este cambio, te contamos cuándo entrarán en vigor las nuevas tarifas, cuánto costarán los formularios y qué aspectos debes considerar antes de enviar tu petición.
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS NUEVAS TARIFAS EB-5
USCIS aplicará las nuevas tarifas del programa de visa EB-5 a las solicitudes enviadas con matasellos desde el 30 de noviembre de 2026.
El cambio eleva de forma considerable los costos de presentación para inversionistas extranjeros y centros regionales, pero no modifica los montos de inversión exigidos por ley ni los demás requisitos para obtener la residencia permanente mediante EB-5.
LAS NUEVAS TARIFAS EB-5
|Trámite
|Tarifa actual
|Desde el 30 de noviembre de 2026
|Formulario I-526, inversor independiente
|US$3,675
|US$7,615
|Formulario I-526E, inversor de centro regional
|US$3,675
|US$7,850
|Formulario I-829, eliminación de condiciones de residencia
|US$3,750
|US$5,000
|Fondo de Integridad EB-5, para inversor de centro regional
|US$1,000
|US$1,100
|Formulario I-956, designación inicial de un centro regional
|US$17,795
|US$44,115
|Formulario I-956F, aprobación de una inversión comercial
|US$17,795
|US$42,675
|Formulario I-956G, informe anual de un centro regional
|US$3,035
|US$2,165
Además, USCIS creará el Formulario I-527, con una tarifa de US$10,330, para ciertos inversionistas anteriores a la reforma EB-5 de 2022 cuyos proyectos o centros regionales hayan sido cancelados, publicó Newsweek.
LO QUE DEBES TENER EN CUENTA
- La fecha clave es el matasellos, no el día en que USCIS recibe el expediente; esto quiere decir que toda solicitud enviada desde el 30 de noviembre debe incluir la tarifa nueva.
- Quien invierta mediante un centro regional deberá pagar, al presentar el I-526E, US$7,850 más los US$1,100 del Fondo de Integridad; es decir, US$8,950 solo en esas tarifas de USCIS.
- El ajuste busca que las tarifas cubran el costo de administrar el programa, cumplan metas legales de tiempo de procesamiento y financien medidas de integridad, como auditorías y visitas a los proyectos.
- Estas tarifas son independientes de otros costos posibles, como el ajuste de estatus, permisos de trabajo, documentos de viaje, biometría, asesoría legal y la inversión de capital requerida para el programa.
- Los inversionistas que planeen presentar una petición deben revisar con un abogado de inmigración si su caso puede estar listo y correctamente presentado antes de la fecha de vigencia; enviar un expediente incompleto para intentar evitar el aumento puede causar rechazo o demoras.