Si eres inmigrante y adquiriste la ciudadanía estadounidense mediante naturalización, debes saber que, en circunstancias excepcionales previstas por la ley, esta podría perderse. La desnaturalización no es automática ni depende solo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS): requiere un proceso judicial y el fallo de un tribunal federal. A continuación, te explicamos cuáles son los casos que pueden derivar en esa medida y qué cambios introduce la nueva guía de USCIS.

La ciudadanía no se pierde de forma automática por una sospecha, una falta menor o un cambio de política (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

USCIS REFUERZA LA REVISIÓN DE CASOS DE POSIBLE DESNATURALIZACIÓN

La guía de USCIS no crea nuevas causas para quitar la ciudadanía estadounidense, pero sí amplía y formaliza cómo la agencia detecta, revisa y remite casos de posible desnaturalización.

¿Qué cambió con la guía?

USCIS emitió el 14 de septiembre de 2026 la alerta de política PA-2026-13, vigente de inmediato. La guía actualiza el Manual de Políticas de USCIS sobre las remisiones de casos para revocar una naturalización, bajo la Sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El período para comentarios públicos fue extendido hasta el 14 de octubre de 2026.

El cambio se centra en el proceso interno:

USCIS puede identificar posibles casos al revisar el A-File o expediente migratorio de una persona.

La revisión puede surgir en trámites posteriores, como una petición familiar I-130, una solicitud de certificado de ciudadanía N-600 u otra solicitud donde la ciudadanía sea relevante.

La agencia también puede usar herramientas automatizadas de evaluación reforzada para identificar posibles fraudes, riesgos de seguridad nacional o de seguridad pública.

Si encuentra indicios, USCIS puede remitir el caso al Departamento de Justicia (DOJ), que decide si presenta una acción civil o penal ante un tribunal federal.

Esto no significa que USCIS esté revocando automáticamente ciudadanías ni que una simple acusación produzca la pérdida de la nacionalidad.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE DESNATURALIZACIÓN?

La ley mantiene dos bases principales:

Causal ¿Qué significa? Naturalización obtenida ilegalmente La persona no cumplía un requisito legal indispensable cuando se naturalizó Ocultamiento de un hecho material o tergiversación deliberada La persona escondió información importante o mintió intencionalmente para conseguir la ciudadanía

No cumplir un requisito clave puede incluir, según el caso, no haber tenido residencia permanente legal válida, no cumplir los requisitos de residencia continua o presencia física, o no haber reunido el requisito de buen carácter moral al momento de naturalizarse, precisa USCIS.

También existen situaciones especiales previstas en la ley, tales como:

Afiliarse a determinadas organizaciones dentro de los cinco años posteriores a la naturalización.

Haber obtenido la naturalización por servicio militar y recibir una baja deshonrosa antes de acumular cinco años de servicio honorable.

¿Cuáles son los casos que USCIS prioriza?

La guía menciona como prioritarias las remisiones relacionadas con:

Amenazas a la seguridad nacional, terrorismo, crímenes de guerra o violaciones graves de derechos humanos.

Actividad vinculada con pandillas, carteles, trata de personas, delitos violentos o explotación infantil.

Delitos graves cometidos antes de naturalizarse que no fueron revelados.

Fraude migratorio, fraude financiero relevante, fraude matrimonial o uso de una identidad falsa.

Declaraciones falsas sobre ciudadanía estadounidense, votación ilegal antes de naturalizarse u otras conductas que hubieran afectado la elegibilidad.

OJO: no toda infracción, deuda, error menor o conducta posterior a la obtención de la ciudadanía lleva a una revocación. La cuestión esencial es si existió una base legal para cuestionar cómo se obtuvo la naturalización.

Delitos graves no revelados, fraude migratorio, identidad falsa y datos ocultados durante el trámite son algunas de las situaciones que pueden desencadenar una revisión (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

ASÍ FUNCIONA EL PROCESO

1. USCIS identifica un posible problema y revisa el expediente.

2. USCIS puede remitir el caso a las autoridades competentes, incluido el DOJ.

3. El DOJ decide si inicia una demanda civil de desnaturalización o busca una acusación penal, cuando corresponda.

4. Un juez federal debe resolver el caso; USCIS no puede cancelar unilateralmente el certificado de naturalización ni declarar a alguien no ciudadano, publicó Texas Lawyer Referral Service.

5. Si un tribunal ordena la desnaturalización, la persona puede perder la ciudadanía y su certificado de naturalización queda cancelado. Su estatus migratorio posterior se evalúa por separado y, en ciertos casos, puede iniciar un proceso de deportación.

En la vía civil no hay un plazo de prescripción fijo, por lo que el gobierno puede intentar un caso aun muchos años después de la naturalización. Para la vía penal relacionada con naturalización ilegal, en general se menciona un plazo de 10 años; vencido este, aún puede considerarse una acción civil.