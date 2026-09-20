Viajar temporalmente fuera de Estados Unidos con una green card o permiso de reingreso requiere mantener estos documentos a salvo. Pero ¿qué pasa si los pierdes, te los roban o se destruyen durante el viaje? A continuación, te explicamos qué opciones existen para regresar a EE.UU.
LO QUE DEBES HACER SI PIERDES, TE ROBAN O SE DESTRUYE TU GREEN CARD O PERMISO DE REINGRESO EN EL EXTRANJERO
Si pierdes, te roban o se destruye tu green card o permiso de reingreso mientras estás temporalmente fuera de Estados Unidos, es posible que necesites solicitar el Formulario I-131A, conocido como Solicitud de Documentación del Transportista. Este documento permitirá que la aerolínea, naviera u otro medio de transporte embarque a un residente permanente legal con destino a los EE.UU. sin que la compañía sea sancionada.
¿Cuándo puedes usar el I-131A?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) contempla este trámite para residentes permanentes legales —incluidos residentes condicionales— que están fuera de Estados Unidos y perdieron, sufrieron el robo o vieron destruido su documento de viaje:
|Documento perdido, robado o destruido
|Ausencia temporal permitida para solicitar I-131A
|Tarjeta de residente permanente o green card
|Menos de 1 año fuera de Estados Unidos
|Permiso de reingreso vigente
|Menos de 2 años fuera de Estados Unidos
A continuación, todo lo que debes hacer:
1. Presenta el Formulario I-131A. Debes completar la solicitud de Documentación para Transportista y pagar la tarifa requerida por USCIS mediante el sistema en línea antes de asistir a la cita. El costo es US$575 y tras realizar el pago debes llevar impreso el recibo. Ojo: la tarifa es no reembolsable, incluso si la solicitud no se aprueba.
2. Pide una cita en la sección consular de una embajada o consulado de EE.UU. La presentación se realiza en persona ante la sección consular de una embajada o consulado estadounidense en el país donde te encuentres.
3. Lleva evidencia de tu estatus y del viaje temporal. Se recomienda contar con el pasaporte y copias o fotografías de la green card o permiso de reingreso; el reporte policial del robo, si corresponde; información de vuelos; y pruebas de que la ausencia ha sido temporal. La oficina consular revisará tu identidad y elegibilidad.
4. Espera la documentación para abordar. Si se aprueba, el consulado emite una documentación para transportista —a veces llamada boarding foil— que te permitirá abordar un transporte de regreso a EE.UU.
5. Reemplaza el documento en Estados Unidos. Al regresar, normalmente tendrás que solicitar el reemplazo de tu green card mediante el Formulario I-90. Si lo perdido fue un permiso de reingreso, el trámite aplicable para pedir uno nuevo es el Formulario I-131; los permisos de reingreso se solicitan mientras la persona está físicamente en Estados Unidos.
PUNTOS IMPORTANTES
- El I-131A no es una nueva green card, no amplía la vigencia de la tarjeta ni garantiza la admisión. La decisión final de permitir la entrada corresponde a CBP al llegar a un puerto de entrada.
- Si permaneciste fuera de EE.UU. un año o más sin un permiso de reingreso válido, el I-131A probablemente no será el mecanismo adecuado. Podrías necesitar consultar el proceso de visa de residente retornante SB-1 ante el Departamento de Estado.
- Si estuviste fuera dos años o más y perdiste el permiso de reingreso, también pueden surgir dificultades de elegibilidad y una evaluación de posible abandono de residencia.
- Un permiso de reingreso es útil porque sirve como evidencia de que el titular no abandonó su estatus de residente permanente durante una ausencia de un año o más; sin embargo, no elimina toda revisión al momento del regreso.
LOS DOCUMENTOS QUE DEBES PRESENTAR EN LA EMBAJADA PARA EL I-131A
Para solicitar un Formulario I-131A ante la embajada o consulado de Estados Unidos —por pérdida, robo o destrucción de la green card o de un permiso de reingreso durante un viaje temporal— conviene llevar el formulario, el comprobante de pago y pruebas de identidad, residencia permanente y duración de la ausencia. Los requisitos específicos pueden variar ligeramente según la sede consular, por lo que debes revisar las instrucciones de la embajada o consulado donde pedirás la cita.
Documentos principales
Lleva los originales cuando los tengas, además de copias impresas de:
1. Formulario I-131A completo, Application for Carrier Documentation.
2. Comprobante impreso del pago en línea de la tarifa del I-131A.
3. Pasaporte vigente.
4. Prueba de que eres residente permanente legal (una fotocopia o fotografía de la green card extraviada, una copia de tu tarjeta de residencia o el pasaporte con el sello que acredita tu admisión como residente permanente).
5. Prueba de que tu salida fue temporal y de que no has estado fuera de EE.UU. por más de un año (boletos de avión, itinerarios, sellos de entrada y salida, registros de viaje y documentos que confirmen tu última presencia en Estados Unidos). Para el permiso de reingreso, la lógica es similar, pero el documento debe estar vigente y la ausencia debe ser menor de dos años.
Si fue pérdida o robo
Además de lo anterior, presenta:
- Reporte policial donde conste la pérdida o el robo de la tarjeta o del permiso.
- Si no conseguiste una denuncia, prepara una explicación escrita, detallada y coherente de cuándo, dónde y ante quién reportaste la pérdida o robo, señala la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
- Si el reporte policial no está en inglés, algunas sedes consulares pueden pedir una traducción certificada o notariada al inglés.
Si el documento se destruyó
- Lleva el documento dañado o los restos que conserves, si existen.
- Incluye una explicación de cómo ocurrió la destrucción.
- Si se trató de un incidente documentable —por ejemplo, incendio, inundación, robo de equipaje— adjunta informes policiales, de aerolínea, de seguro o de la autoridad local, si los tienes.
Fotos y documentos útiles
Muchas embajadas también solicitan:
- Una o dos fotografías tipo pasaporte, a color, de 2 x 2 pulgadas, con fondo blanco y recientes.
- El itinerario de viaje o el boleto de avión, especialmente el que demuestre la fecha de salida de Estados Unidos.
- La tarjeta de residencia vencida o dañada, si todavía la tienes.
- El permiso de reingreso original, o copia del mismo, si ese es el documento perdido o destruido.
- Copias de solicitudes o avisos anteriores de USCIS, como I-90, I-131, I-797 o documentos con tu número de extranjero (A-Number), si están disponibles.
Lista rápida para la cita
|Documento
|¿Conviene llevarlo?
|Formulario I-131A completo
|Sí, esencial
|Recibo impreso del pago en línea
|Sí, esencial
|Pasaporte vigente
|Sí, esencial
|Copia o foto de la green card / permiso de reingreso
|Sí, si está disponible
|Prueba de estatus de residente permanente
|Sí, esencial
|Reporte policial o declaración de pérdida/robo
|Sí, si aplica
|Pruebas de tu última presencia en EE.UU.
|Sí, esencial
|Boleto, itinerario y sellos de viaje
|Sí, muy recomendable
|Foto tipo pasaporte reciente
|Sí, suele exigirse
|Documento dañado, si fue destruido
|Sí, si lo conservas