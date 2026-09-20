Viajar temporalmente fuera de Estados Unidos con una green card o permiso de reingreso requiere mantener estos documentos a salvo. Pero ¿qué pasa si los pierdes, te los roban o se destruyen durante el viaje? A continuación, te explicamos qué opciones existen para regresar a EE.UU.

Averigua cómo regresar a EE.UU. si pierdes tu Green Card en el extranjero (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LO QUE DEBES HACER SI PIERDES, TE ROBAN O SE DESTRUYE TU GREEN CARD O PERMISO DE REINGRESO EN EL EXTRANJERO

Si pierdes, te roban o se destruye tu green card o permiso de reingreso mientras estás temporalmente fuera de Estados Unidos, es posible que necesites solicitar el Formulario I-131A, conocido como Solicitud de Documentación del Transportista. Este documento permitirá que la aerolínea, naviera u otro medio de transporte embarque a un residente permanente legal con destino a los EE.UU. sin que la compañía sea sancionada.

¿Cuándo puedes usar el I-131A?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) contempla este trámite para residentes permanentes legales —incluidos residentes condicionales— que están fuera de Estados Unidos y perdieron, sufrieron el robo o vieron destruido su documento de viaje:

Documento perdido, robado o destruido Ausencia temporal permitida para solicitar I-131A Tarjeta de residente permanente o green card Menos de 1 año fuera de Estados Unidos Permiso de reingreso vigente Menos de 2 años fuera de Estados Unidos

A continuación, todo lo que debes hacer:

1. Presenta el Formulario I-131A. Debes completar la solicitud de Documentación para Transportista y pagar la tarifa requerida por USCIS mediante el sistema en línea antes de asistir a la cita. El costo es US$575 y tras realizar el pago debes llevar impreso el recibo. Ojo: la tarifa es no reembolsable, incluso si la solicitud no se aprueba.

2. Pide una cita en la sección consular de una embajada o consulado de EE.UU. La presentación se realiza en persona ante la sección consular de una embajada o consulado estadounidense en el país donde te encuentres.

3. Lleva evidencia de tu estatus y del viaje temporal. Se recomienda contar con el pasaporte y copias o fotografías de la green card o permiso de reingreso; el reporte policial del robo, si corresponde; información de vuelos; y pruebas de que la ausencia ha sido temporal. La oficina consular revisará tu identidad y elegibilidad.

4. Espera la documentación para abordar. Si se aprueba, el consulado emite una documentación para transportista —a veces llamada boarding foil— que te permitirá abordar un transporte de regreso a EE.UU.

5. Reemplaza el documento en Estados Unidos. Al regresar, normalmente tendrás que solicitar el reemplazo de tu green card mediante el Formulario I-90. Si lo perdido fue un permiso de reingreso, el trámite aplicable para pedir uno nuevo es el Formulario I-131; los permisos de reingreso se solicitan mientras la persona está físicamente en Estados Unidos.

PUNTOS IMPORTANTES

El I-131A no es una nueva green card , no amplía la vigencia de la tarjeta ni garantiza la admisión. La decisión final de permitir la entrada corresponde a CBP al llegar a un puerto de entrada.

, no amplía la vigencia de la tarjeta ni garantiza la admisión. La decisión final de permitir la entrada corresponde a CBP al llegar a un puerto de entrada. Si permaneciste fuera de EE.UU. un año o más sin un permiso de reingreso válido, el I-131A probablemente no será el mecanismo adecuado. Podrías necesitar consultar el proceso de visa de residente retornante SB-1 ante el Departamento de Estado.

Si estuviste fuera dos años o más y perdiste el permiso de reingreso, también pueden surgir dificultades de elegibilidad y una evaluación de posible abandono de residencia.

Un permiso de reingreso es útil porque sirve como evidencia de que el titular no abandonó su estatus de residente permanente durante una ausencia de un año o más; sin embargo, no elimina toda revisión al momento del regreso.

En general, esta opción está disponible para un residente que ha estado fuera de Estados Unidos menos de un año, o menos de dos años si contaba con un permiso de reingreso vigente (Foto: Shutterstock)

LOS DOCUMENTOS QUE DEBES PRESENTAR EN LA EMBAJADA PARA EL I-131A

Para solicitar un Formulario I-131A ante la embajada o consulado de Estados Unidos —por pérdida, robo o destrucción de la green card o de un permiso de reingreso durante un viaje temporal— conviene llevar el formulario, el comprobante de pago y pruebas de identidad, residencia permanente y duración de la ausencia. Los requisitos específicos pueden variar ligeramente según la sede consular, por lo que debes revisar las instrucciones de la embajada o consulado donde pedirás la cita.

Documentos principales

Lleva los originales cuando los tengas, además de copias impresas de:

1. Formulario I-131A completo, Application for Carrier Documentation.

2. Comprobante impreso del pago en línea de la tarifa del I-131A.

3. Pasaporte vigente.

4. Prueba de que eres residente permanente legal (una fotocopia o fotografía de la green card extraviada, una copia de tu tarjeta de residencia o el pasaporte con el sello que acredita tu admisión como residente permanente).

5. Prueba de que tu salida fue temporal y de que no has estado fuera de EE.UU. por más de un año (boletos de avión, itinerarios, sellos de entrada y salida, registros de viaje y documentos que confirmen tu última presencia en Estados Unidos). Para el permiso de reingreso, la lógica es similar, pero el documento debe estar vigente y la ausencia debe ser menor de dos años.

Si fue pérdida o robo

Además de lo anterior, presenta:

Reporte policial donde conste la pérdida o el robo de la tarjeta o del permiso.

Si no conseguiste una denuncia, prepara una explicación escrita, detallada y coherente de cuándo, dónde y ante quién reportaste la pérdida o robo, señala la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Si el reporte policial no está en inglés, algunas sedes consulares pueden pedir una traducción certificada o notariada al inglés.

Si el documento se destruyó

Lleva el documento dañado o los restos que conserves, si existen.

Incluye una explicación de cómo ocurrió la destrucción.

Si se trató de un incidente documentable —por ejemplo, incendio, inundación, robo de equipaje— adjunta informes policiales, de aerolínea, de seguro o de la autoridad local, si los tienes.

Fotos y documentos útiles

Muchas embajadas también solicitan:

Una o dos fotografías tipo pasaporte, a color, de 2 x 2 pulgadas, con fondo blanco y recientes.

El itinerario de viaje o el boleto de avión, especialmente el que demuestre la fecha de salida de Estados Unidos.

La tarjeta de residencia vencida o dañada, si todavía la tienes.

El permiso de reingreso original, o copia del mismo, si ese es el documento perdido o destruido.

Copias de solicitudes o avisos anteriores de USCIS, como I-90, I-131, I-797 o documentos con tu número de extranjero (A-Number), si están disponibles.

Lista rápida para la cita