También aumentarán las tarifas de formularios para solicitar cancelación de remoción o suspensión de deportación, por lo que los inmigrantes con procesos pendientes deben revisar el costo actualizado antes de enviar documentos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
También aumentarán las tarifas de formularios para solicitar cancelación de remoción o suspensión de deportación, por lo que los inmigrantes con procesos pendientes deben revisar el costo actualizado antes de enviar documentos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Judith Vicente
mailJudith Vicente

Si tienes un proceso en curso ante una corte de inmigración o necesitas presentar una apelación o una moción, toma nota: a partir del 1 de octubre de 2026 aumentarán las tarifas de varios trámites ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Antes de enviar cualquier solicitud, revisa cuál es el pago que corresponde a tu caso. A continuación, te detallamos los formularios que subirán de precio y los nuevos montos que deberás abonar.

Cabe precisar que los cambios afectan, entre otros procesos, las apelaciones contra decisiones de jueces de inmigración, las solicitudes para reabrir o reconsiderar un caso y ciertos formularios de cancelación de remoción. Recuerda: pagar incompleto un trámite puede provocar el rechazo de la solicitud y poner en riesgo los plazos de tu caso.

¿Tienes un caso en corte de inmigración? Estas tarifas suben desde el 1 de octubre (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
¿Tienes un caso en corte de inmigración? Estas tarifas suben desde el 1 de octubre (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

NUEVOS COSTOS PARA APELACIONES Y MOCIONES DESDE EL 1 DE OCTUBRE

Desde el 1 de octubre de 2026, EOIR aplicará nuevas tarifas para apelaciones, mociones y algunas solicitudes ante los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Los importes rigen para los trámites presentados en esa fecha o después del 1 de octubre.

Apelaciones

TrámiteFormularioNueva tarifa
Apelación de una decisión de un juez de inmigraciónEOIR-26US$1,060
Apelación ante la BIA de una decisión de un funcionario de DHSEOIR-29US$1,060
Apelación en un caso disciplinario de un profesionalEOIR-45US$2,070

Mociones

TrámiteNueva tarifa
Moción para reabrir o reconsiderar ante un juez de inmigraciónUS$1,095
Moción para reabrir o reconsiderar ante la BIAUS$1,060
Moción basada exclusivamente en una solicitud de alivio que no requiere tarifaUS$950

Otros formularios afectados

SolicitudFormularioNueva tarifa
Suspensión de deportaciónEOIR-40US$730
Cancelación de remoción para ciertos residentes permanentesEOIR-42AUS$730
Cancelación de remoción y ajuste de estatus para ciertos no residentes permanentesEOIR-42BUS$1,690

El incremento corresponde al ajuste anual por inflación de los cargos migratorios establecidos bajo la One Big Beautiful Bill Act.

Desde febrero de 2026, las tarifas de EOIR deben pagarse electrónicamente en el EOIR Payment Portal: ya no se aceptan cheques ni giros postales.

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