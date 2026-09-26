Si tienes un proceso en curso ante una corte de inmigración o necesitas presentar una apelación o una moción, toma nota: a partir del 1 de octubre de 2026 aumentarán las tarifas de varios trámites ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Antes de enviar cualquier solicitud, revisa cuál es el pago que corresponde a tu caso. A continuación, te detallamos los formularios que subirán de precio y los nuevos montos que deberás abonar.

Cabe precisar que los cambios afectan, entre otros procesos, las apelaciones contra decisiones de jueces de inmigración, las solicitudes para reabrir o reconsiderar un caso y ciertos formularios de cancelación de remoción. Recuerda: pagar incompleto un trámite puede provocar el rechazo de la solicitud y poner en riesgo los plazos de tu caso.

¿Tienes un caso en corte de inmigración? Estas tarifas suben desde el 1 de octubre (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

NUEVOS COSTOS PARA APELACIONES Y MOCIONES DESDE EL 1 DE OCTUBRE

Desde el 1 de octubre de 2026, EOIR aplicará nuevas tarifas para apelaciones, mociones y algunas solicitudes ante los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Los importes rigen para los trámites presentados en esa fecha o después del 1 de octubre.

Apelaciones

Trámite Formulario Nueva tarifa Apelación de una decisión de un juez de inmigración EOIR-26 US$1,060 Apelación ante la BIA de una decisión de un funcionario de DHS EOIR-29 US$1,060 Apelación en un caso disciplinario de un profesional EOIR-45 US$2,070

Mociones

Trámite Nueva tarifa Moción para reabrir o reconsiderar ante un juez de inmigración US$1,095 Moción para reabrir o reconsiderar ante la BIA US$1,060 Moción basada exclusivamente en una solicitud de alivio que no requiere tarifa US$950

Otros formularios afectados

Solicitud Formulario Nueva tarifa Suspensión de deportación EOIR-40 US$730 Cancelación de remoción para ciertos residentes permanentes EOIR-42A US$730 Cancelación de remoción y ajuste de estatus para ciertos no residentes permanentes EOIR-42B US$1,690

El incremento corresponde al ajuste anual por inflación de los cargos migratorios establecidos bajo la One Big Beautiful Bill Act.

Desde febrero de 2026, las tarifas de EOIR deben pagarse electrónicamente en el EOIR Payment Portal: ya no se aceptan cheques ni giros postales.