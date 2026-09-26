Colombia continúa bajo una vigilancia permanente sobre su actividad sísmica este sábado 26 de septiembre de 2026. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), mediante la Red Sismológica Nacional, registra los movimientos telúricos detectados en diferentes regiones del país cafetero y actualiza la información a medida que avanza la revisión de cada evento.

En esta cobertura EN VIVO podrás consultar los últimos sismos reportados durante la jornada, junto con los datos oficiales disponibles sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro. Como parte del proceso de análisis, algunos parámetros pueden ser modificados o corregidos posteriormente por los especialistas del SGC.

Temblor en Colombia EN VIVO: últimos sismos de hoy, sábado 26 de septiembre

La Red Sismológica Nacional realiza un seguimiento continuo de los movimientos registrados en el territorio colombiano a través de una red de estaciones distribuidas en diferentes zonas del país. Los datos recopilados permiten al SGC identificar los eventos sísmicos y establecer sus principales características.

Entre la información que se publica en cada reporte figuran la hora en que ocurrió el sismo, la ubicación del epicentro, la magnitud y la profundidad. Estos parámetros permiten conocer mejor el comportamiento de cada movimiento y determinar qué zonas pudieron estar más próximas al evento.

Es importante señalar que un sismo registrado por los instrumentos no necesariamente es percibido por la población. La posibilidad de sentirlo depende de factores como la magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro y las características geológicas del lugar.

La cobertura se actualizará durante este sábado 26 de septiembre con los nuevos reportes que emita el Servicio Geológico Colombiano. También se tendrán en cuenta las modificaciones que pueda realizar el organismo sobre los registros preliminares después de completar su análisis técnico.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

La preparación es una de las principales herramientas para reducir los riesgos asociados con los terremotos.

Antes de un sismo

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, botiquín y artículos básicos.

Elabora un plan familiar y establece puntos de encuentro.

Asegura muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Revisa las rutas de evacuación y conoce las salidas disponibles.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse .

. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa resistente y protege la cabeza y el cuello. Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.

No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento y evita utilizar ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine la sacudida.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa los posibles daños únicamente cuando sea seguro hacerlo.

Presta atención a fugas de gas, daños eléctricos o problemas estructurales. Evita ingresar a edificios afectados hasta que sean revisados y considerados seguros por las autoridades.

Mantente informado mediante los canales oficiales del SGC y de las entidades de gestión del riesgo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Colombia

¿Qué institución registra los sismos en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano, a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, realiza el monitoreo de la actividad sísmica del territorio nacional.

¿Dónde puedo consultar los últimos sismos?

El SGC dispone de un visor oficial de sismos donde se puede consultar la actividad sísmica registrada en Colombia.

¿Qué es el epicentro de un terremoto?

Es el punto situado en la superficie terrestre directamente sobre el lugar donde comenzó la ruptura que originó el sismo en el interior de la Tierra.

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe los efectos y la forma en que el movimiento es percibido en un determinado lugar.

¿Qué es una réplica?

Es un sismo que ocurre después de un terremoto principal en la misma región o en sus alrededores. Las réplicas pueden producirse durante días, semanas o incluso meses después de un evento importante. El SGC ha documentado este comportamiento en secuencias sísmicas como la de El Calvario de 2023.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La actividad sísmica está relacionada con la compleja interacción de placas tectónicas y con los numerosos sistemas de fallas presentes en el territorio colombiano.