Con la llegada de octubre, también se acercan los depósitos que realiza la Administración del Seguro Social (SSA). Como muchos beneficiarios utilizan estos recursos para cubrir necesidades básicas, permanecen atentos a sus fechas de pago. Por ello, te compartimos el calendario de depósitos directos de la SSA para octubre.

En algunos casos, la fecha de nacimiento define cuándo cobra parte de los beneficiarios del Seguro Social en octubre (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LOS PAGOS DIRECTOS QUE ENVIARÁ EL SEGURO SOCIAL EN OCTUBRE DE 2026?

La SSA enviará pagos en diferentes fechas de octubre de 2026, dependiendo del beneficio que reciban. Según el cronograma oficial, hay seis fechas de depósito directo: el 1, 2, 14, 21, 28 y 30 de octubre.

Calendario de pagos

Fecha ¿Quién recibe el pago? ¿Qué pago es? Jueves 1 de octubre Beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) Pago mensual de SSI correspondiente a octubre Viernes 2 de octubre Personas que cobran Seguro Social desde antes de mayo de 1997; quienes reciben SSI y Seguro Social; personas que viven fuera de EE. UU.; y algunos inscritos en un Programa de Ahorros de Medicare Pago mensual de Seguro Social de octubre, adelantado porque el 3 de octubre cae sábado Miércoles 14 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 1 al 10 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Miércoles 21 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 11 al 20 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Miércoles 28 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 21 al 31 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Viernes 30 de octubre Beneficiarios de SSI Pago de SSI de noviembre, adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo

¿Por qué habrá dos pagos de SSI?

Las personas que reciben SSI verán depósitos el 1 y el 30 de octubre. ¿La razón? El 1 de noviembre cae en domingo y al tratarse de un día no laborable, la Administración del Seguro Social (SSA) mueve el depósito al último día hábil anterior.

Por lo tanto, el segundo pago del 30 no es un bono, tampoco un aumento ni un pago adicional: es el beneficio de noviembre emitido anticipadamente; por esa razón, no habrá un depósito regular de SSI el 1 de noviembre.

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir.

¿Quiénes podrían recibir tres depósitos?

Podrían recibir hasta tres depósitos quienes cobran tanto SSI como Seguro Social y pertenecen al grupo cuyo pago de Seguro Social llega el 2 de octubre:

SSI de octubre: 1 de octubre

1 de octubre Seguro Social de octubre: 2 de octubre

2 de octubre SSI de noviembre adelantado: 30 de octubre

La SSA deposita beneficios de forma electrónica en una cuenta bancaria mediante depósito directo, o en una tarjeta Direct Express si esa es la modalidad elegida por el beneficiario.