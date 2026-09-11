El 14 de octubre de 2026 se espera que la Administración del Seguro Social (SSA) anuncie el ajuste por costo de vida, o COLA, para 2027. El incremento se aplicaría a los pagos del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a partir de enero del próximo año. Te explicamos qué programas y beneficiarios recibirían más dinero y cómo se calcula el ajuste.
PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS QUE RECIBIRÍAN EL AUMENTO DEL SEGURO SOCIAL EN 2027
El aumento de 2027 todavía no ha sido anunciado oficialmente: la SSA lo calcula con la inflación medida entre julio y septiembre de 2026. Si hay un ajuste por costo de vida, se aplicará tanto a los beneficios del Seguro Social como a los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
PROGRAMAS QUE RECIBIRÍAN EL AUMENTO
|Programa
|Quiénes lo reciben
|Cuándo se reflejaría el COLA de 2027
|Seguro Social (OASDI)
|Jubilados, familiares elegibles de jubilados, trabajadores con discapacidad y sobrevivientes elegibles
|En los beneficios de diciembre de 2026, que por lo general se pagan en enero de 2027.
|SSI
|Personas con ingresos y recursos limitados que sean mayores de 65 años, ciegas o tengan una discapacidad que cumpla los requisitos
|En los pagos correspondientes a enero de 2027.
LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIRÍAN EL AUMENTO DEL SEGURO SOCIAL EN 2027
Dentro del Seguro Social, el aumento porcentual se aplicaría a estas categorías:
- Trabajadores jubilados, incluidos quienes cobran beneficios por retiro.
- Cónyuges de jubilados que reciben beneficios con base en el historial laboral de la persona jubilada.
- Viudas, viudos y otros sobrevivientes elegibles, incluidos algunos hijos sobrevivientes.
- Trabajadores con discapacidad que reciben Seguro por Incapacidad del Seguro Social, conocido como SSDI.
- Cónyuges e hijos elegibles de trabajadores con discapacidad.
- Personas que reciben SSI, un programa distinto del Seguro Social contributivo, dirigido a personas con bajos ingresos y recursos.
¿DE QUÉ MANERA SE CALCULA EL ÍNDICE CPI-W PARA EL AJUSTE COLA DEL SEGURO SOCIAL?
El CPI-W es el índice de precios al consumidor para trabajadores urbanos asalariados y administrativos. El Seguro Social lo utiliza para determinar el ajuste anual por costo de vida.
Así se calcula el COLA
- El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publica cada mes el CPI-W, que mide la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios pagados por trabajadores urbanos y administrativos.
- Para el COLA, el Seguro Social toma los valores de julio, agosto y septiembre y calcula el promedio del tercer trimestre del año en curso.
- Ese promedio se compara con el promedio más alto del tercer trimestre del año anterior en el que entró en vigor un COLA.
- Si el promedio reciente es mayor, la diferencia porcentual se convierte en el aumento. Si no hay incremento, no se aplica COLA.
La fórmula es: Promedio CPI-W del tercer trimestre actual menos el promedio CPI-W de referencia, todo dividido por el promedio CPI-W de referencia.