Para millones de personas jubiladas en Estados Unidos, los pagos del Seguro Social constituyen una fuente esencial de ingresos, ya que ese dinero debe cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos, alquiler, servicios y otras necesidades. Sin embargo, el monto puede no ser suficiente, especialmente para quienes reciben una prestación cercana al promedio mensual de la Administración del Seguro Social (SSA), que actualmente supera los US$2,000 mensuales. A continuación, te contamos qué decisiones y condiciones pueden influir en el valor de tu pago mensual al momento de jubilarte.

La SSA calcula cada beneficio de forma individual según el historial laboral, los ingresos y la edad de solicitud (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ HACER PARA RECIBIR UN BENEFICIO MENSUAL MÁS ALTO COMO JUBILADO?

Según los datos más recientes de la SSA, los trabajadores jubilados reciben en promedio US$2,085.98 mensuales (a comienzos de 2026, el promedio estimado era de US$2,071 al mes). Si bien es una cifra regular, ¿sabías que puedes cobrar hasta US$5,181?

Se trata del beneficio máximo para 2026, pero solo pueden alcanzarlo quienes hayan cotizado durante décadas sobre ingresos cercanos o iguales al máximo gravable del programa y retrasen la solicitud de su jubilación hasta los 70 años.

En otras palabras, lo alcanza quien cumple los siguientes requisitos:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años para acumular los créditos máximos por demora.

En conclusión, el monto mensual de la jubilación varía en función de tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio; por lo tanto, puedes solicitarlo desde los 62 años, aunque eso reduce la cantidad que recibes. Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

La SSA incrementa el beneficio de quienes retrasan su jubilación más allá de la edad plena, hasta cumplir 70 años. Sin embargo, el máximo de US$5.181 solo aplica a trabajadores con un historial de ingresos excepcionalmente alto (Foto: Pexels / Imagen referencial)

ASÍ PUEDES CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO

Lo primero que debes saber, es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores:

Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.

La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).

El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

De esta manera puedes calcular tu pago exacto: