La selección de Colombia afronta este viernes 2 de octubre un nuevo amistoso internacional FIFA frente a Paraguay, con Néstor Lorenzo al mando y la mira puesta en conseguir su primera victoria en esta etapa. El encuentro se jugará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey desde las 7:00 p. m. de Bogotá y podrá verse EN VIVO por Caracol TV, señal disponible en televisión abierta para todo el país. Para seguir el partido online, los aficionados también tendrán las opciones de streaming de Caracol Play y Ditu, con cobertura minuto a minuto de Colombia vs. Paraguay.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional?

La transmisión oficial del partido amistoso internacional entre Colombia vs. Paraguay válido por fecha FIFA estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

Región de Colombia Señal abierta / TDT DirecTV Claro TV Movistar TV Cómo identificar la señal Bogotá D. C. y Cundinamarca 14.1, 14.2 o 14.4 132 HD / 1132 106 / 109 156 / 816 / 166 Caracol Televisión / Gol Caracol Antioquia y Medellín 14.1, 14.2 o 14.4 132 HD / 1132 106 / 109 156 / 816 / 166 Caracol Televisión / Gol Caracol Valle del Cauca y Cali 14.1, 14.2 o 14.4 132 HD / 1132 106 / 109 156 / 816 / 166 Caracol Televisión / Gol Caracol Caribe: Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Guajira, Magdalena y Sucre 14.1, 14.2 o 14.4 132 HD / 1132 106 / 109 156 / 816 / 166 Caracol Televisión / Gol Caracol Santander y Norte de Santander 14.1, 14.2 o 14.4 132 HD / 1132 106 / 109 156 / 816 / 166 Caracol Televisión / Gol Caracol Eje Cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda 14.1, 14.2 o 14.4 132 HD / 1132 106 / 109 156 / 816 / 166 Caracol Televisión / Gol Caracol Tolima y Huila 14.1, 14.2 o 14.4 132 HD / 1132 106 / 109 156 / 816 / 166 Caracol Televisión / Gol Caracol Boyacá y Meta 14.1, 14.2 o 14.4 132 HD / 1132 106 / 109 156 / 816 / 166 Caracol Televisión / Gol Caracol Cauca, Nariño y Putumayo 14.1, 14.2 o 14.4 132 HD / 1132 106 / 109 156 / 816 / 166 Caracol Televisión / Gol Caracol Amazonía, Orinoquía y San Andrés Según cobertura local de TDT 132 HD / 1132 106 / 109, sujeto a cobertura 156 / 816 / 166, sujeto a cobertura Caracol Televisión / Gol Caracol

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo amistoso internacional Colombia vs. México válido por fecha FIFA.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo ver Colombia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE por amistoso internacional por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia vs. Colombia por amistoso internacional válido por fecha FIFA mediante Caracol Play -ahora llamada ditu- (ditu.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre los Cafeteros y el Tricolor por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local. Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia y Paraguay.