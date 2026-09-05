No haber trabajado no siempre impide cobrar Seguro Social (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
No haber trabajado no siempre impide cobrar Seguro Social (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Judith Vicente
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Aunque muchas personas relacionan los con haber trabajado y contribuido mediante impuestos en Estados Unidos, no siempre es necesario contar con un historial laboral propio para recibirlos. La elegibilidad puede depender de distintas circunstancias y requisitos, que también influyen en la cantidad que una persona podría obtener. A continuación, te explicamos por qué ocurre y en qué situaciones puede aplicar.

El Seguro Social contempla excepciones para familiares de trabajadores asegurados y para personas con bajos ingresos que cumplen los requisitos de SSI (Foto: Pexels / Imagen referencial)
El Seguro Social contempla excepciones para familiares de trabajadores asegurados y para personas con bajos ingresos que cumplen los requisitos de SSI (Foto: Pexels / Imagen referencial)

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR SEGURO SOCIAL SIN HABER TRABAJADO EN EE.UU.?

A continuación, los casos en los que una persona puede cobrar el Seguro Social de Estados Unidos sin haber trabajado, :

CÓNYUGE DE UN TRABAJADOR JUBILADO O CON DISCAPACIDAD

Puedes pedir beneficios con el récord laboral de tu esposo o esposa. Generalmente debes tener 62 años o más, aunque existen excepciones si cuidas a un hijo menor de 16 años o con discapacidad que recibe beneficios en el récord del trabajador.

El monto máximo puede llegar a la mitad del beneficio del cónyuge a su edad plena de jubilación, precisa el .

EXESPOSO O EXESPOSA

Puedes recibir beneficios con el récord de tu expareja si el matrimonio duró por lo menos 10 años y cumples las demás condiciones aplicables.

Recuerda: no se reduce el beneficio de la expareja ni el de tu actual familia por el hecho de que lo solicites.

VIUDO O VIUDA

Puedes recibir beneficios de sobreviviente con base en el récord de tu pareja fallecida que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social.

Por regla general, puedes solicitarlos desde los 60 años, o desde los 50 si tiene una discapacidad, .

EXESPOSO SOBREVIVIENTE

Puedes calificar por el historial de una expareja fallecida si el matrimonio duró al menos 10 años. Las reglas sobre edad y nuevo matrimonio pueden afectar el derecho al pago, .

PADRE O MADRE DEPENDIENTE

Un padre de 62 años o más podría recibir beneficios de sobreviviente si dependía económicamente de la persona fallecida para al menos la mitad de su manutención, indica la .

HIJO DE UN TRABAJADOR FALLECIDO O CON DISCAPACIDAD

Un hijo soltero puede ser elegible si es menor de 18 años –o hasta 19 si estudia a tiempo completo en secundaria–, o si tiene una discapacidad que comenzó antes de los 22 años, .

PERSONA MAYOR, CIEGA O CON DISCAPACIDAD Y DE BAJOS RECURSOS

Puedes solicitar SSI (Supplemental Security Income), un programa administrado por la Administración del Seguro Social que no requiere historial laboral ni créditos.

Para ello, evaluarán tu edad o discapacidad, ingresos, recursos, residencia y otros requisitos migratorios o de ciudadanía, en un .

No se trata de un beneficio automático: la SSA revisa cada solicitud con base en las reglas del programa que corresponda (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)
No se trata de un beneficio automático: la SSA revisa cada solicitud con base en las reglas del programa que corresponda (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

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