Aunque muchas personas relacionan los pagos del Seguro Social con haber trabajado y contribuido mediante impuestos en Estados Unidos, no siempre es necesario contar con un historial laboral propio para recibirlos. La elegibilidad puede depender de distintas circunstancias y requisitos, que también influyen en la cantidad que una persona podría obtener. A continuación, te explicamos por qué ocurre y en qué situaciones puede aplicar.

El Seguro Social contempla excepciones para familiares de trabajadores asegurados y para personas con bajos ingresos que cumplen los requisitos de SSI (Foto: Pexels / Imagen referencial)

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR SEGURO SOCIAL SIN HABER TRABAJADO EN EE.UU.?

A continuación, los casos en los que una persona puede cobrar el Seguro Social de Estados Unidos sin haber trabajado, según la SSA:

CÓNYUGE DE UN TRABAJADOR JUBILADO O CON DISCAPACIDAD

Puedes pedir beneficios con el récord laboral de tu esposo o esposa. Generalmente debes tener 62 años o más, aunque existen excepciones si cuidas a un hijo menor de 16 años o con discapacidad que recibe beneficios en el récord del trabajador.

El monto máximo puede llegar a la mitad del beneficio del cónyuge a su edad plena de jubilación, precisa el blog de la Seguridad Social.

EXESPOSO O EXESPOSA

Puedes recibir beneficios con el récord de tu expareja si el matrimonio duró por lo menos 10 años y cumples las demás condiciones aplicables.

Recuerda: no se reduce el beneficio de la expareja ni el de tu actual familia por el hecho de que lo solicites.

VIUDO O VIUDA

Puedes recibir beneficios de sobreviviente con base en el récord de tu pareja fallecida que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social.

Por regla general, puedes solicitarlos desde los 60 años, o desde los 50 si tiene una discapacidad, se lee en la sección ¿Quiénes pueden recibir prestaciones por supervivencia? de la SSA.

EXESPOSO SOBREVIVIENTE

Puedes calificar por el historial de una expareja fallecida si el matrimonio duró al menos 10 años. Las reglas sobre edad y nuevo matrimonio pueden afectar el derecho al pago, señala el blog de la Seguridad Social.

PADRE O MADRE DEPENDIENTE

Un padre de 62 años o más podría recibir beneficios de sobreviviente si dependía económicamente de la persona fallecida para al menos la mitad de su manutención, indica la guía de Social Security Survivors Benefits Toolkit.

HIJO DE UN TRABAJADOR FALLECIDO O CON DISCAPACIDAD

Un hijo soltero puede ser elegible si es menor de 18 años –o hasta 19 si estudia a tiempo completo en secundaria–, o si tiene una discapacidad que comenzó antes de los 22 años, de acuerdo con la SSA.

PERSONA MAYOR, CIEGA O CON DISCAPACIDAD Y DE BAJOS RECURSOS

Puedes solicitar SSI (Supplemental Security Income), un programa administrado por la Administración del Seguro Social que no requiere historial laboral ni créditos.

Para ello, evaluarán tu edad o discapacidad, ingresos, recursos, residencia y otros requisitos migratorios o de ciudadanía, en un documento emitido por SSA.