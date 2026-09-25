Un sismo de magnitud 4.4 se registró este jueves 24 de septiembre de 2026 a las 23:26:28 horas, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0692 difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) . El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 46 kilómetros y se ubicó en una zona marítima frente al litoral central peruano. De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, este movimiento telúrico no generó alerta de tsunami.

El epicentro fue ubicado a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en el distrito de Huaura, región Lima. De acuerdo con el IGP, el sismo fue percibido con una intensidad de III en Huacho, una escala que puede sentirse con claridad dentro de viviendas, aunque sin necesariamente generar daños estructurales.

Las coordenadas consignadas en el reporte son latitud -11.47 y longitud -77.85. La profundidad del evento es un dato relevante: los sismos profundos o intermedios pueden sentirse en una zona amplia, pero suelen atenuar parte de su energía antes de alcanzar la superficie en comparación con los movimientos superficiales.

Hasta el momento, la información difundida corresponde al reporte técnico inicial del IGP. Las autoridades y organismos de respuesta deberán evaluar si existen afectaciones en las zonas cercanas al epicentro, así como posibles réplicas o incidencias asociadas al fuerte movimiento.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Datos clave del temblor de 4.4 en Huacho, Huaura

Dato Información Entidad que reporta Instituto Geofísico del Perú (IGP) Tipo de reporte Reporte sísmico Código del evento IGP/CENSIS/RS 2026-0692 Fecha Jueves 24 de septiembre de 2026 Hora local 23:26:28 Magnitud 4.4 Profundidad 46 km Latitud -11.47 Longitud -77.85 Intensidad reportada III en Huacho Referencia del epicentro 48 km al suroeste de Huacho Distrito Huaura Región Lima Fuente Instituto Geofísico del Perú (IGP)

¿Por qué tiembla tanto en Perú?

Perú se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, es importante mantenerse informado a través de los reportes oficiales y conocer las recomendaciones de Indeci para actuar correctamente antes, durante y después de un sismo.

Esta interacción genera acumulación de energía en el subsuelo que puede liberarse en forma de sismos. Por esa razón, los movimientos telúricos pueden producirse en diferentes zonas del territorio peruano y tener distintas magnitudes y profundidades.

¿Qué hacer durante un sismo en Perú?

Ante un movimiento sísmico, las autoridades de Defensa Civil recomiendan mantener la calma y actuar de manera ordenada. Estas son algunas de las principales medidas de seguridad:

Mantén la calma y evita correr durante el movimiento.

y evita correr durante el movimiento. Ubícate en una zona segura previamente identificada dentro de tu vivienda, centro de trabajo o lugar de estudio.

previamente identificada dentro de tu vivienda, centro de trabajo o lugar de estudio. Aléjate de ventanas, vidrios, muebles y objetos que puedan caer.

Si estás dentro de una edificación, no utilices el ascensor .

. Si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, árboles, fachadas y otras estructuras que puedan desprenderse.

Después del movimiento, sigue únicamente la información difundida por las autoridades oficiales.

Conocer las medidas de prevención, saber cómo actuar durante un sismo y mantenerse informado mediante fuentes oficiales son acciones fundamentales para reducir riesgos ante la actividad sísmica en Oaxaca. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué hacer después de un temblor?

Una vez que haya terminado el movimiento principal, permanece atento ante la posibilidad de réplicas y revisa las condiciones del lugar donde te encuentras.

Comprueba si existen daños estructurales antes de permanecer dentro de una vivienda afectada.

Si detectas una fuga de gas, evita encender fósforos, interruptores o cualquier elemento que pueda generar una chispa.

Utiliza el teléfono únicamente cuando sea necesario para evitar saturar las líneas.

Sigue las indicaciones de las autoridades y organismos de emergencia.

Si estás cerca del litoral y el sismo ha sido fuerte o prolongado, presta atención a las indicaciones oficiales relacionadas con un posible tsunami.

Conocer las medidas de prevención, saber cómo actuar durante un sismo y mantenerse informado mediante fuentes oficiales son acciones fundamentales para reducir riesgos ante la actividad sísmica en Oaxaca. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde consultar los reportes oficiales de sismos en Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del territorio nacional y publicar los reportes correspondientes. Para conocer la información más reciente, se recomienda consultar sus canales oficiales.

Importante: las cifras de magnitud, profundidad, ubicación e intensidad pueden ser actualizadas por el IGP después de una primera evaluación. Por ello, este reporte debe revisarse conforme aparezcan nuevos comunicados oficiales.